Prognoza ceny Oraichain, gdy wzrost AI przyspiesza przedsprzedaż AltSignals (ASI)

May 24, 2023

Projekty kryptowalutowe oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Oraichain i AltSignals, chcą zrewolucjonizować branżę na różne sposoby, a ich potencjał wzbudza coraz większe zainteresowanie inwestorów.

ASI należący do AltSignals oraz ORAI należący do Oraichain to różne tokeny, które mogą wpłynąć na różne sekcje rynku kryptowalut, ponieważ integracja sztucznej inteligencji robi duży krok naprzód. Prognoza cenowa, taka jak ta, sprawdza, jak ich natywne tokeny użytkowe mogą działać na rynku, który ma doświadczyć ogromnego wzrostu.

Narracja AI nabiera tempa w kryptowalutach

Czy to za pośrednictwem systemów transakcyjnych opartych na sztucznej inteligencji, takich jak AltSignals, czy zdecentralizowanych aplikacji AI od Oraichain, potencjał wzrostu wydaje się nabierać tempa.

A ostatnie osiągnięcia gigantów technologicznych Google i Microsoft pomogły tylko podkreślić, w jaki sposób rynki z obsługą sztucznej inteligencji, algorytmy handlowe, prognozy rynkowe i platformy zarządzania portfelem mogą stać się kolejną wielką rzeczą dla inwestorów.

Podczas gdy ChatGPT i Bard nadal ilustrują, co jest możliwe dzięki dużym modelom językowym, w kryptowalutach prym wiodą tokeny AI, takie jak Fetch.ai, SingularityNET i Render.

Przedsprzedaż AltSignals, której pierwszy etap jest wyprzedany w 74%, sugeruje, że zainteresowanie tą kategorią tokenów zwiększyło się dopiero wraz ze wzrostem narracji AI na rynku kryptowalut.

Czym jest warstwa AI od AltSignals?

AltSignals to platforma handlowa założona w 2017 roku. Dostarcza sygnały handlowe do ponad 50,000 traderów na rynkach kryptowalut, akcji i forex. Obecnie użytkownicy mają dostęp do alertów handlowych, wskaźników i innych narzędzi za pośrednictwem algorytmu AltAlgo.

Choć AltSignals jest już odnoszącym sukcesy biznesem, zespół AltSignals postrzega integrację ze sztuczną inteligencją jako kolejny duży krok. To właśnie doprowadziło do opracowania warstwy opartej na sztucznej inteligencji o nazwie ActualizeAI.

ActualizeAI, który ma zostać uruchomiony w drugiej połowie 2023 roku, wykorzysta moc uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego i zaawansowanej analizy nastrojów, aby zwiększyć dokładność swoich sygnałów transakcyjnych. Modelowanie predykcyjne, regresja i AutoML to funkcje, które wzmocnią ActualizeAI, skutkując wyższą dokładnością sygnałów transakcyjnych.

Warstwę AI zasilać będzie token ASI. Jako token użytkowy, ASI zapewni posiadaczom dostęp do platformy ActualizeAI i klubu członkowskiego.

Jeśli chodzi o tokenomikę, biała księga projektu określa całkowitą podaż 500,000,000 tokenów ASI. W przedsprzedaży dostępnych będzie 290,000,000 tokenów, czyli 58% dostępnych dla inwestorów w 5 etapach.

Token jest obecnie w przedsprzedaży, do której zainteresowani inwestorzy mogą dołączyć tutaj a wkrótce będzie dostępny na głównych platformach giełdowych, w tym na wiodącym DEX, czyli Uniswap.

Czym jest Oraichain? Jakie są podobieństwa do AltSignals?

Oraichain to zdecentralizowany ekosystem blockchain, który został uruchomiony w 2020 roku. Oferuje rozwiązanie Oracle, które pozwala na integrację sztucznej inteligencji z aplikacjami blockchain. W szczególności infrastruktura Oraichain została zaprojektowana w celu umożliwienia wykorzystania danych AI w inteligentnych kontraktach.

Podobnie jak AltSignals, Oraichain wykorzystuje uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego i analizę predykcyjną. Projekty i użytkownicy ekosystemów mogą wykorzystywać te dane i usługi AI w swoich aplikacjach obsługujących inteligentne kontrakty.

Aby wspomóc transakcje i interakcje na platformie, zespół Oraichain zaprezentował token ORAI. Poza wykorzystaniem w zarządzaniu i stakingu, ORAI jest przedmiotem obrotu na wielu kluczowych giełdach, w tym KuCoin, Bitget i Uniswap.

Prognoza ceny Oraichain

Jeśli chodzi o wyniki cenowe, token ORAI osiągnął swój rekordowy poziom 105 USD w lutym 2021 roku. Chociaż bessa zniwelowała większość tych zysków, dzisiejsza cena ORAI wynosząca 4,08 USD pokazuje ponad 350% odbicie od najniższego w historii poziomu 0,9 USD osiągniętego w listopadzie 2022 roku. Spadek ten nastąpił po upadku FTX i sygnalizuje, że wydarzenia te mogą mieć wpływ na kształtowanie się ceny.

Na ORAI miały również wpływ ostatnie przeciwności, takie jak niedawne zawirowania w systemie bankowym, reakcja kryptowalut na nasilenie działań regulacyjnych w USA oraz niepewność związana z wiadomościami ekonomicznymi.

Chociaż nie możemy przewidzieć dokładnej ceny Oraichain w dowolnym momencie w przyszłości, istnieją czynniki, które mogą spowodować wzrost ORAI w dłuższej perspektywie. Obejmuje to ofertę produktową Oraichain i zainteresowanie inwestorów projektami blockchain opartymi na sztucznej inteligencji, a także prawdopodobne wejście szerszego rynku w nową fazę hossy.

Wykres cen Oraichain pokazujący parę ORAI/USDT na KuCoin. Źródło: TradingView

Prognoza ceny AltSignals na 2023 rok

Analitycy uważają również, że narracja AI dopiero się zaczyna, co sugeruje, że czynniki takie jak te wymienione powyżej mogą mieć również zastosowanie do ASI.

Przy wzroście ORAI o prawie 50% w ciągu ostatnich dwóch tygodni, przedsprzedaż ASI po cenie 0,015 USD wygląda na ogromną zniżkę, biorąc pod uwagę oczekiwany skok do 0,02274 USD pod koniec przedsprzedaży. Wejście na rynek wtórny poprzez notowania na wiodących giełdach może również ożywić popyt i sprawić, że ASI osiągnie wczesne kamienie milowe, takie jak 0,5 USD i 1 USD pod koniec 2023 lub na początku 2024 roku.

Należy jednak zauważyć, że na rynki nadal duży wpływ mają różne wydarzenia i wiadomości, w związku z czym ceny mogą gwałtownie zmieniać się w krótkim okresie.

Przykładowo, negatywne odwrócenie dla kryptowalut w obliczu makroekonomicznych przeciwności może spowodować, że tokeny takie jak ORAI i ASI będą walczyć, a cena ASI prawdopodobnie nie wzrośnie tak wysoko, jak przewidywano.

Czy cena ASI AltSignals może osiągnąć 10 USD w 2025 roku?

Spojrzenie na historyczne dane cenowe Oraichain pokazuje, że token skoczył z najniższego poziomu 10 USD w grudniu 2020 roku do ATH wynoszącego 105 USD w lutym. Było to podczas poprzedniej hossy.

Podczas gdy dane historyczne nie przewidują przyszłych wyników cenowych, możliwe jest, że rajd Bitcoina i głównych altcoinów podczas nowej hossy może znaleźć odzwierciedlenie w szerszej przestrzeni kryptowalutowej AI. Halving Bitcoina w 2024 roku może być ogromnym impulsem.

AltSignals, który uruchomi swoją wysoce oczekiwaną warstwę ActualizeAI, może wykorzystać hossę, aby osiągnąć kluczowe kamienie milowe ceny, takie jak 10 USD w 2025 roku.

Jak wspomniano, cena ASI w przedsprzedaży wynosi 0,015 USD po wzroście o 25% z 0,012 USD. Wartość tokena podskoczy o kolejne 20% do 0,01875 USD i 12,5% do 0,021 USD, zanim osiągnie 0,02274 USD na ostatnim etapie przedsprzedaży.

Jeśli jesteś zainteresowany tokenem ASI, odwiedź ich stronę przedsprzedaży, aby uzyskać więcej informacji na temat zakupu.