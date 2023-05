Cena MCADE, natywnego tokena Metacade, walczyła poniżej ostatecznej ceny przedsprzedażowej przez większą część maja, ponieważ projekt przygotowuje się do fazy rozwoju gry po wcześniejszym partnerstwie z MetaStudio.

W momencie publikacji MCADE był notowany na poziomie 0,02127 USD, co oznacza wzrost o 1,11% w ciągu ostatnich 24 godzin. Jednakże, chociaż token odnotował pewne zyski, nadal był o kilka centów poniżej ostatecznej ceny przedsprzedażowej wynoszącej 0,022 USD. Niemniej jednak istnieją perspektywy, że token jest gotowy na znaczne zyski, biorąc pod uwagę popularność projektów metaverse i ich natywnych tokenów.

Platforma Metaverse wspierana przez chiński rząd

Niedawno stolica wschodniej prowincji Chin Jiangsu, Nanjing, uruchomiła platformę China Metaverse Technology and Application Innovation Platform, aby przyspieszyć rozwój i badania metaverse w całym kraju. Posunięcie to jest jednym z wielu innych wydarzeń związanych z metaverse na całym świecie, ponieważ przestrzeń gier zmierza właśnie w jej kierunku.

Chińska platforma wspierana przez państwo jest prowadzona przez Nankiński Uniwersytet Informatyki i Technologii (NUIST) i składa się z członków-założycieli z kilku instytucji akademickich i firm związanych z metaverse w całych Chinach kontynentalnych.

Nanjing i inne chińskie miasta rywalizują o miano centrów rozwoju metaverse w kraju. Nowa platforma pojawiła się kilka miesięcy po tym, jak miasto Nanjing ujawniło swoją strategię metaverse, której celem jest stworzenie dobrze prosperującej branży o rocznych przychodach przekraczających 19,13 mld USD (135 mld juanów) do końca 2025 roku.

Szanghaj, inne chińskie miasto, niedawno zaprezentowało swoją wstępną kolekcję 20 przypadków użycia metaverse, obejmujących różne obszary, w tym wirtualne diagnozy opieki zdrowotnej i cyfrowe odtworzenia historycznych zabytków architektonicznych miasta.

Czym jest Metacade i jak radzi sobie do tej pory?

Metacade to oparta na społeczności blockchain arkada, której celem jest oferowanie szerokiej kolekcji gier zręcznościowych typu play-to-earn (P2E) na jednej platformie metaverse. Ma również na celu zapewnienie graczom szerokich możliwości zdobywania nagród kryptowalutowych w niektórych z najbardziej wciągających gier blockchain.

Według zespołu Metacade, platforma chce stać się centralnym ośrodkiem dla społeczności Web3, który oferuje kilka unikalnych mechanik zarabiania poza grami, zaprojektowanych z myślą o graczach, inwestorach i przedsiębiorcach, a token MCADE jest sercem ekosystemu.

Jedną z proponowanych mechanik zarabiania na Metacade jest Create2Earn, która ma na celu nagradzanie twórców treści tokenami MCADE za dostarczanie wartości platformie, w tym publikowanie recenzji gier, udostępnianie najnowszych informacji o grach blockchain i interakcję z postami innych użytkowników w centrum społeczności.

17 kwietnia dyrektor generalny Metacade, Russell Bennett, poprowadził pierwsze AMA Metacade, po którym nastąpiło kilka innych AMA, a ostatnie AMA odbyło się siedem dni temu, dając wgląd w plany Metacade na najbliższą przyszłość.

Jak dotąd Metacade jest powszechnie uważane za jedną z najbardziej ekscytujących inwestycji kryptowalutowych w rozwijającym się sektorze GameFi. Przedsprzedaż Metacade zebrała 16,35 miliona dolarów w ośmiu etapach.

Od czasu zakończenia przedsprzedaży, MCADE została uruchomiona na kilku popularnych giełdach kryptowalut, w tym Uniswap, BitMart i MEXC Global. W rezultacie wartość monety wzrosła ponad dwukrotnie do rekordowego poziomu 0,04569 USD w dniu 03 maja 2023 roku.

Projekt Metacade znajduje się obecnie w fazie rozwoju gry i podpisał już pierwsze partnerstwo z MetaStudio, innowacyjną firmą zajmującą się rozwojem metaverse. Partnerstwo z MetaStudio zmienia zasady gry i ma na celu produkcję świeżych i ekscytujących gier mobilnych w salonie Metacade.

Oczekuje się, że MetaStudio, które niedawno ogłosiło współpracę z Immutable w celu ulepszenia branży gier Metaverse, wniesie bogate doświadczenie i wiedzę specjalistyczną, pracując nad różnymi projektami gier i popularnymi animowanymi seriami, takimi jak “Jak wytresować smoka”, “Kung Fu Panda” i “Shrek”.

Czy MCADE wróci powyżej 0,045 USD?

Chociaż inwestorzy mogą być sceptyczni co do tego, że MCADE wykona jakiekolwiek większe ruchy cenowe, biorąc pod uwagę, że walczył przez większą część maja, oczekuje się, że nadchodzące AMA Russella Bennetta wzbudzą emocje wśród społeczności kryptowalutowej.

AMA rzuci więcej światła na perspektywy projektu, co da inwestorom jasny obraz tego, czego można się spodziewać po platformie Metacade i jej natywnym tokenie.

Oprócz AMA, token MCADE ma szeroką użyteczność na platformie Metacade, która ma być głównym katalizatorem zwyżkowym, który przyniesie korzyści krótkoterminowej akcji cenowej, która prawdopodobnie zobaczy token MCADE powyżej 0,045 USD do końca miesiąca.