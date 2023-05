Podaż uśpionych bitcoinów (BTC) osiągnęła rekordowe poziomy, ponieważ hodlery powstrzymują się od sprzedaży

Glassnode, firma zajmująca się analizą łańcucha, ujawniła niedawno, że ogromne ilości bitcoinów pozostają nieaktywne w portfelach posiadaczy. Dodano, że wiele grup wiekowych dotyka ATH. Tymczasem saldo Bitcoin utrzymywane od ponad roku nadal rośnie, ponieważ inwestorzy wolą hodlować niż sprzedawać.

Zwiększone hodling Bitcoina

Uczestnicy kryptowalut nadal trzymają tokeny Bitcoin. Tymczasem wysoka bezczynność wspiera niezwykle niską przepustowość. Co więcej, wykres Glassnode pokazuje wzrosty we wszystkich pasmach. Są to tokeny, które inwestorzy zgarnęli na początku 2021 r., gdy rozpoczęła się hossa.

Tymczasem podaż posiadana przez inwestorów długoterminowych (BTC utrzymywane przez ponad 155 dni) dotknęła kolejnego ATH w wysokości 14,46 mln. Glassnode dodał, że pokazuje to, że aktywa kupione po awarii FTX nadal dojrzewają, osiągając status LTH.

Co więcej, indeks żywotności Bitcoina, który mierzy wydatki i hodling, spadł do najniższego poziomu od grudnia 2020 r. Potwierdza to, że większość uczestników rynku preferuje hodling w obecnych warunkach rynkowych.

Unchained potwierdził narrację o uśpionych BTC we wtorek (23 maja), ujawniając, że ogromne 68,13% BTC nie zmieniło się od ponad roku. Ogólnie rzecz biorąc, ceny bitcoinów zabezpieczają dno po wyczerpaniu sprzedawcy.

Powyższe obserwacje przedstawiają pozytywny obraz, jeśli chodzi o skazanie BTC hodl. Wielu uczestników rynku nie jest obecnie zainteresowanych sprzedażą swoich aktywów.

Jednak przestrzeń kryptograficzna wydaje się być przygotowana na nieuchronną zmienność rynku ze względu na przedłużające się akcje cenowe o wąskim zakresie. @X_illiquid napisał na Twitterze o nadchodzącej tygodniowej zmienności. Co więcej, Invezz.com poinformował o wydarzeniach gospodarczych, które prawdopodobnie wpłyną na rynki w tym tygodniu.

Get ready for upcoming weekly market volatility



Note theses dates 23th, 26th, and 29th are where trends are expected to cause significant fluctuations in liquidity#Bitcoin #Btc pic.twitter.com/yNarpdlwic — X Illiquid (@x_illiquid) May 23, 2023

Współczynnik Bitcoin RHODL

Narzędzie wskaźnikowe RHODL porównuje aktywa utrzymywane przez ponad dwa lata z okresem od sześciu miesięcy do dwóch lat. Pomaga to oddzielić doświadczonych graczy rynkowych (powyżej dwóch lat) i jednocyklowych LH (sześć miesięcy – dwa lata).

Ten wariant RHODL wykazuje wykładnicze trendy wzrostowe, potwierdzając, że wielu długoletnich posiadaczy jednego cyklu (z cyklu 2021 – 2022) zamienia się w ekspertów HODL. Biorąc pod uwagę przytłaczającą zmienność spadkową, której rynek był świadkiem w tym okresie, pokazuje to, że inwestorzy BTC są optymistami co do aktywów.

