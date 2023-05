May 31, 2023

Metacade (MCADE) zaczyna się umacniać po spowolnieniu w maju. Osiągnąwszy wcześniej najwyższą cenę 0,045 USD, MCADE wykazał solidną siłę zwyżkową, której oczekiwano po wprowadzeniu tokena na giełdy. Spadek ceny do 0,016 USD dał inwestorom, którzy przegapili wczesny start, możliwość wejścia i wykorzystania nowego byczego impetu. Cena MCADE wynosi obecnie 0,024 USD, co oznacza znaczny wzrost o 8% w ciągu 24 godzin. Dzieje się to przed premierą Metacade Lite, która spodziewana jest za trzy dni.

Chiny będą wspierać innowacje Web 3.0

Chiny są gotowe do przyjęcia i wspierania innowacji w sektorze Web 3.0. Lokalne raporty wskazują, że Pekin przedstawił białą księgę, w której podkreślono rolę technologii Web 3.0. W białej księdze podkreślono nieuchronną przyszłość Web 3.0, a władze chętnie wspierają ten sektor.

Wsparcie Chin dla Web 3.0 jest pozytywne dla sektora i nowych innowacji, takich jak Metacade. Władze w tym azjatyckim kraju rozpoczęły szeroko zakrojone represje w sektorze w 2021 roku, a górnicy uciekali do innych jurysdykcji. Jako że jest to jedna z głównych gospodarek, pozytywne raporty mogą wywołać optymizm wokół zasobów cyfrowych oraz pobudzić innowacje i absorpcję istniejących projektów Web 3.0.

Metacade, społecznościowy salon gier zmieniający krajobraz gier Web 3.0

Idea posiadania salonu gier należącego do społeczności może przejść przez umysły inwestorów w Web 3.0. Metacade na nowo wyobraził sobie ten pomysł, aby zbudować platformę, która od tego czasu stała się popularna wśród graczy, programistów i inwestorów Web 3.0.

Metacade został zbudowany, aby zebrać społeczność o wspólnych zainteresowaniach, by dzielić się, łączyć i współpracować wirtualnie. Użytkownicy robią to, zarabiając na różne sposoby, w tym rywalizując w grach, przekazując opinie na temat projektów i oferując możliwości pracy.

Celem powstania tej platformy jest stworzenie dobrze prosperującej i samowystarczalnej społeczności graczy Web 3.0. Inwestorzy mogą otrzymywać fundusze na swoje projekty za pośrednictwem funduszu Metagrants, podczas gdy deweloperzy korzystają z funkcji testowania gier na platformie. Użytkownicy mogą również brać udział w turniejach, aby zdobyć token MCADE.

Platforma Metacade zawiera również reklamy, oferty pracy i launchpad, które zostaną wykorzystane do generowania dodatkowych przychodów dla platformy. Ma to na celu uczynienie Metacade samowystarczalną platformą, a wielu oczekuje, że będzie to składnik jej sukcesu.

Prognoza Metacade, gdy zbliża się uruchomienie głównej platformy

Trwa odliczanie Metacade Lite i pozostały tylko 3 dni. W ostatnim wywiadzie Russell Bennett, dyrektor generalny Metacade, poświęcił czas na wyjaśnienie Metacade Lite jako oczekiwanego uruchomienia głównej platformy. Premiera przyspieszy zdolność Metacade do osiągania kamieni milowych, w tym gromadzenia społeczności.

Uruchomienie Metacade Lite jest bardzo oczekiwane, biorąc pod uwagę, że natywny token stał się popularny dzięki notowaniom na Uniswap, BitMart i MEXC Global. Ostatnie wzrosty cen potencjalnie wyjaśniają entuzjazm. Ale czy oczekuje się, że cena będzie nadal rosła?

Przedsprzedaż Metacade zakończyła się na poziomie 0,020 USD w końcowej fazie. Silny popyt na token pomógł mu wzrosnąć ponad dwukrotnie do poziomu powyżej 0,045 USD. Zasadniczo MCADE odzyska swój poprzedni szczyt, gdy zwiększy popyt na giełdach. Może to umożliwić 10-krotny wzrost ceny, zgodnie z przewidywaniami analityków, gdy token był w przedsprzedaży. Nadchodzący Metacade Lite może być katalizatorem wzrostu cen, ponieważ podkreśla zaangażowanie założycieli projektu w osiągnięcie kamieni milowych, które sprawiły, że MCADE stał się popularny.

Czy warto kupić MCADE przed uruchomieniem Metacade Lite?

Mówi się, że okazje trafiają się raz w życiu, a Metacade może być jedną z nich. Token odnotował zwiększony popyt w związku z ważnymi wydarzeniami. Przedsprzedaż była w dużej mierze sukcesem, ponieważ token szybko się wyprzedał. Popyt ponownie gwałtownie wzrósł, gdy token pojawił się na Uniswap. Przy tym trendzie cenowym może to być właściwy moment na zakup MCADE, ponieważ Metacade Lite może zainspirować nowy wzrost.