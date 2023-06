Analitycy przewidują, że sztuczna inteligencja będzie kluczem do przyszłej ewolucji pracy i zastosowań przemysłowych. To w dużej mierze wyjaśnia, dlaczego nowi gracze, tacy jak ChatGPT, szybko zyskują na popularności.

Zdając sobie sprawę z tego potencjału, AltSignals chce wykorzystać moc sztucznej inteligencji do generowania sygnałów transakcyjnych o wyższej jakości i współczynniku wygranych. Inwestorzy wiedzą, jak istotna jest sztuczna inteligencja w handlu, a przedsprzedaż tokena $ASI AltSignals, który będzie zasilał usługę handlu AI, szybko się wyprzedała. Przed zakończeniem przedsprzedaży pozostało mniej niż 22% tokenów, co oznacza, że wokół tego tokena jest wiele oczekiwań.

Czym jest AltSignals?

AltSignals (ASI) to usługa sygnału handlowego założona w Wielkiej Brytanii w 2017 roku. Jest on prowadzony przez zespół doświadczonych traderów zajmujących się forexem, akcjami i kryptowalutami. Od momentu powstania AltSignals, jego popularność wzrosła dzięki wysokiej jakości sygnałom handlowym. Usługa może pochwalić się średnim wskaźnikiem dokładności sygnału wynoszącym 64% w ponad 3,782 wygenerowanych sygnałach.

Społeczność AltSignals również rośnie. Usługa ma ponad 52,000 traderów na Telegramie, z czego ponad 1400 w grupie VIP. Społeczność oceniła AltSignals 4,9/5 na Trustpilot, co czyni tę usługę sygnałową jedną z najbardziej zaufanych przez traderów.

Jak AltSignals zmienia branżę

Zgodnie z dużym popytem na usługę sygnałów transakcyjnych, AltSignals wprowadza innowacje i włącza sztuczną inteligencję do swoich operacji. Firma uruchamia opartą na sztucznej inteligencji usługę sygnałową o nazwie ActualizeAI. Zespół AltSignals wierzy, że sztuczna inteligencja zapewni platformie przewagę dzięki przetwarzaniu danych w czasie rzeczywistym, modelowaniu predykcyjnemu, uczeniu maszynowemu i analizie sentymentalnej. Chociaż traderzy eksperymentowali już wcześniej ze sztuczną inteligencją, ActualizeAI jest pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem, które integruje kryptowaluty z usługą handlową.

$ASI będzie tokenem kryptowalutowym, którego posiadanie nada prawa traderom w ActualizeAI. Handlowcy mogą używać $ASI do głosowania nad zarządzaniem. Jednak głównym celem tokena jest zapewnienie poczucia przynależności do społeczności handlowej. Posiadanie $ASI oznacza, że inwestorzy mogą uzyskać dostęp do wieczystych sygnałów transakcyjnych od doświadczonego zespołu AltSignals, aby zwiększyć swoje dochody. Jest to również okazja do doskonalenia swoich umiejętności handlowych, ponieważ istnieją turnieje handlowe, w których inwestorzy mogą uczestniczyć i wygrywać $ASI.

Inne możliwości związane z $ASI obejmują wczesny i wyłączny dostęp do przyszłych przedsprzedaży i klubu członków AI. Członkowie klubu AI zarabiają $ASI za przekazywanie pomysłów i opinii na temat produktów ActualizeAI.

Czy AltSignals wzrośnie o 1000% w 2023 roku?

Jest zbyt wcześnie, aby dokonywać dużych prognoz dotyczących AltSignals. Token wciąż znajduje się w przedsprzedaży, a jego wycena wynosi 0,015 USD. Z wcześniejszej akcji cenowej tokenów, które są świadkami wczesnego popytu w przedsprzedaży, ich wartość gwałtownie rośnie o ponad 10x, gdy token jest notowany na giełdach.

Oczekuje się, że $ASI pojawi się na pierwszej giełdzie, Uniswap, w drugim kwartale. W tym czasie zespół stara się również zabezpieczyć nowe partnerstwa, uaktualnić obecne AltAlgo™ do zautomatyzowanej usługi handlowej i wiele innych. W związku z tym tym razem można odblokować wiele potencjałów, co pomoże gwałtownie wzrosnąć cenie $ASI. W związku z tym wzrost ceny o 1000% jest możliwy przed końcem roku.

Inną rzeczą, która sprawia, że wzrost ceny o 1000% jest możliwy dla $ASI, jest to, że ma on już wspierającą społeczność traderów. Fakt, że nie startuje od zera, sprawia, że potencjał niepowodzenia jest bardzo niski. Społeczność może zaoferować początkowy impuls wymagany do odniesienia sukcesu przez ActualizeAI i $ASI.

Kiedy jest odpowiedni czas na zakup $ASI?

Nie ma odpowiedniego czasu na kupno $ASI. Jednak kupowanie go w przedsprzedaży daje szansę na zdobycie tokena po niskiej cenie i uzyskanie potencjalnego 10-krotnego zysku. Oznacza to, że potencjalne zwroty z inwestycji są teraz wyższe niż wtedy, gdy wartość tokena wzrośnie po notowaniu na giełdach.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI