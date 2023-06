Fundacja TON proponuje spalenie 50% nagród walidatora

Fundacja TON stara się o zgodę walidatora na propozycję wprowadzenia mechanizmu wypalania do sieci Toncoin. Zgodnie z propozycją TON będzie codziennie niszczyć 50% wszystkich opłat transakcyjnych. Jak podkreślił The Block, ogólne opłaty transakcyjne TON są znacznie niższe w porównaniu do nagród za obstawianie. Chociaż we wniosku można by zlikwidować połowę opłat, walidatorzy nadal będą otrzymywać pozostałe 50% opłat, a także nagrody za obstawianie.

Jednak komentując ten aspekt, główny programista TON, Kirill Emelyanenko, zauważył, że wpływ na deflację będzie prawdopodobnie widoczny w dłuższej perspektywie wraz z rozwojem sieci. W krótkim okresie mechanizm 50% opłaty spowoduje usunięcie z obiegu tylko około 350-400 tokenów TON – w porównaniu z dzienną emisją 71 000 tokenów.

Wniosek oczekuje teraz na głosowanie zatwierdzające i będzie musiał zostać zatwierdzony przez większość, aby został przyjęty.

Według danych z CoinGecko, Toncoin ma obecnie szacunkową podaż w obiegu wynoszącą 1 473 591 410, a całkowitą podaż 5 057 362 773.

TON uruchomił również kampanię wydobywania płynności

31 maja Fundacja TON uruchomiła program nagród za wydobywanie płynności, oferując uczestnikom do 720 000 USD w tokenach TON. Kampania rozpocznie się 5 czerwca i potrwa do 30 czerwca i ma na celu zachęcenie użytkowników z innych ekosystemów blockchain do udziału w ekosystemie Toncoin.

Julian Tan, kierownik ds. rozwoju ekosystemu DeFi w Fundacji TON, skomentował to, stwierdzając:

„Widzimy rosnącą liczbę użytkowników z innych sieci migrujących do rozwijającego się ekosystemu DeFi firmy TON i spodziewamy się, że ten trend jeszcze bardziej przyspieszy wraz z uruchomieniem kampanii motywacyjnej dotyczącej wydobywania płynności”.

Fundusze zostaną udostępnione na trzech głównych platformach opartych na TON – opartym na AMM protokole DEX Megaton Finance, zdecentralizowanej giełdzie DeDust.io i międzyłańcuchowym protokole DEX STON.fi.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI