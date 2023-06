Metacade Lite zapoczątkowuje wybicie ceny MCADE

Metacade był szeroko reklamowany jako jeden z wyróżniających się projektów roku, platformy typu play-to-earn, której natywna MCADE odnotowuje znaczące wzrosty po nawiązaniu ważnego partnerstwa.

Przełamanie ceny Metacade powyżej kluczowego poziomu, wbrew szerszemu zastojowi na rynku kryptowalut, następuje po tygodniu kluczowych wydarzeń. Podczas gdy Bitcoin walczył w okolicach 27,000 USD, MCADE wzrósł do blisko 0,029 USD – zyskując na wartości aż 15%. Czy kluczowe wydarzenie zaplanowane na 1 czerwca i 2 czerwca może przyczynić się do wzrostu MCADE/USD?

Premiera Metacade Lite to kluczowe wydarzenie

Ten tydzień był świetny dla Metacade. Po wyprzedaniu przedsprzedaży MCADE i uruchomieniu tokena na głównych giełdach kryptowalut Uniswap, BitMart i MEXC, projekt przypieczętował swoje pierwsze duże partnerstwo ekosystemowe ze studiem gier typu play-to-earn MetaStudio.

MetaStudio prawdopodobnie będzie pierwszą z kilku głównych kolaboracji, które przyniosą mnóstwo gier na platformę P2E. A biorąc pod uwagę unikalne podejście Metacade do gier, partnerstwo MetaStudio tylko pomaga umocnić prognozę, że Metacade ma szansę stać się przełomowym projektem gier kryptowalutowych w 2023 roku.

W czwartek dyrektor generalny Metacade, Russell Bennett, który w wywiadzie w tym tygodniu podkreślił miękki start, będzie gospodarzem pierwszego odcinka Metaseries na platformie gier Web3. W piątek nastąpi bardzo oczekiwana premiera Metacade Lite.

Czym jest Metacade?

Metacade jest budowany jako najlepszy salon gier Web3. W centrum projektu znajdują się twórcy gier, entuzjaści gier i inwestorzy, którzy stworzą społeczność użytkowników, którzy spotykają się, aby grać, łączyć się i zarabiać. Ekosystem ten napędza MCADE, token użytkowy ERC-20 zintegrowany z tokenomiką całego projektu, aby zaoferować posiadaczom więcej możliwości. MCADE ma łączną podaż 2 miliardów tokenów.

Nagrody dla społeczności będą przyznawane za pośrednictwem innowacyjnego mechanizmu stakingu, podczas gdy rezerwa skarbowa pomoże zapewnić finansowanie twórcom gier, aby pobudzić szerszy ekosystem gier kryptowalutowych.

Posiadacze tokenów MCADE skorzystają również z udziału w turniejach gier i nagrodach. Salon gier typu pay-to-play, testowanie gier i launchpad są również częścią mapy drogowej Metacade.

Prognoza ceny Metacade

Jak wspomniano wcześniej, MCADE może zobaczyć nową zwyżkę, a byki prawdopodobnie zwrócą uwagę na historyczne maksima na poziomie 0,045 USD osiągnięte na początku maja. Patrząc na dzisiejszą cenę MCADE, można stwierdzić, że podekscytowanie i entuzjazm wobec tego projektu utrzymuje się na wysokim poziomie od czasu udanej przedsprzedaży.

Wydaje się jednak, że uruchomienie Metacade Lite wywołało nowy popyt. Może to wyjaśniać 15% wzrost ceny natywnej monety salonu gier w ciągu ostatnich 24 godzin. Widać to również w 34% skoku w ciągu ostatniego tygodnia, co obecnie oznacza wzrost o prawie 90% od najniższego poziomu 0,014 USD w połowie kwietnia.

Przy obecnych cenach MCADE znajduje się około 37% od ATH. Czy może wzrosnąć i osiągnąć poziom 1 USD?

Poniższy wykres pokazuje wybicie z trójkąta zwyżkującego, przy czym cena ponownie przetestowała linię oporu jako wsparcie przed kontynuacją wzrostu. Byki muszą jednak utrzymać się powyżej 0,024 USD, co oznacza przestrzeń do przegrupowania w przypadku wzmocnienia odrzucenia na poziomie 0,028 USD.

Wykres cen Metacade pokazujący wybicie powyżej kluczowej przeszkody. Źródło: TradingView

Co sprawia, że warto kupić Metacade?

Metacade to projekt gier kryptowalutowych, który wciąż jest w fazie rozwoju. Spotkał się on jednak z szerokim zainteresowaniem, co można ocenić na podstawie przedsprzedaży, która szybko wyprzedała się na początku roku. Ma świetny zespół z doświadczeniem w sektorze gier, a projekt ma potencjał zrewolucjonizowania ekosystemu gier P2E. Należy również wziąć pod uwagę użyteczność MCADE w ekosystemie, a popyt prawdopodobnie wzrośnie, biorąc pod uwagę to, co oferuje posiadaczom.

Cena MCADE również pokazała, że istnieje popyt, a wzrost po wejściu na giełdy sugeruje, że może eksplodować, jeśli inna duża platforma ogłosi wsparcie. W najbliższym czasie uruchomienie Metacade Lite może zapewnić iskrę, która zapoczątkuje nowy wzrost.

W perspektywie średnioterminowej, biorąc pod uwagę zmienność cen i inne czynniki rynkowe, MCADE może rzeczywiście wzrosnąć i okazać się kryptowalutowym klejnotem, o którym się mówi. Zanim jednak zainwestujesz, poświęć trochę czasu, aby dowiedzieć się więcej o Metacade, w tym o tym, jak to działa, jak szczegółowo opisano w białej księdze i na stronie internetowej.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI