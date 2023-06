Chancer, nowa zdecentralizowana platforma bukmacherska, która wykorzystuje blockchain, aby zaoferować nowy model dla użytkowników obstawiających wydarzenia sportowe, ma uruchomić długo oczekiwaną przedsprzedaż.

Wydarzenie to umożliwia inwestorom podjęcie wczesnych kroków w kierunku dodania tokena CHANCER do portfeli inwestycyjnych. Pozwala również zespołowi projektu zebrać fundusze na dokończenie rozwoju innowacyjnej platformy przed jej publicznym udostępnieniem.

CHANCER, natywna waluta platformy bukmacherskiej, zostanie uruchomiona we wtorek, 23 czerwca 2023 roku.

Czym jest Chancer?

Chancer to nowa platforma bukmacherska oparta na blockchainie, której celem jest zasilenie platformy nowej generacji dla graczy na całym świecie. Platforma zbudowana jest w oparciu o Binance Smart Chain i wykorzystuje token CHANCER do obsługi transakcji użytkowników, dzięki czemu każdy może stworzyć wydarzenie bukmacherskie i transmitować je do innych.

Chociaż istnieje wiele firm prognozujących i bukmacherskich opartych na technologii blockchain, nowy model P2P firmy Chancer daje jej przewagę, jeśli chodzi o zapewnianie możliwości globalnego rozpowszechnienia nawet najbardziej podstawowych wydarzeń.

Użytkownicy mogą tworzyć zakłady i kursy na wszystko i pozwalać innym na ich przyjmowanie poprzez obstawianie za pośrednictwem inteligentnych kontraktów.

Znajomi mogą obstawiać lokalne gry, a nawet wydarzenia społecznościowe, które w przeciwnym razie byłyby niedostępne na tradycyjnych platformach. Ta zdolność do tworzenia rynku predykcyjnego z szerokiej gamy wydarzeń, czy to sportowych, wyborów, lokalnych i globalnych ceremonii wręczenia nagród, a nawet ruchów na rynkach finansowych, jest tym, co odróżnia Chancer od innych dostawców opartych na blockchainie.

Użytkownicy platformy Chancer mogą obstawiać wydarzenia z określonym zestawem wyników, a następnie uruchamiać rynek predykcyjny.

Przedsprzedaż CHANCER – przełom dla branży bukmacherskiej i hazardowej?

Branża zakładów i gier hazardowych szybko się rozwija, a nowe trendy dotyczą rozwoju zakładów e-sportowych, korzystania z urządzeń mobilnych i technologii blockchain. To ostatnie, w połączeniu ze zwiększoną adopcją kryptowalut do płatności, staje się ogromnym impulsem dla branży.

Przedsprzedaż CHANCER, która rozpocznie się we wtorek 13 czerwca 2023 roku, stawia sektor na progu poważnego przełomu w zakresie innowacji. Nie tylko przynosi korzyści płynące z bezpieczeństwa blockchain, przejrzystości i decentralizacji, ale także odwraca tradycyjny system od podstaw. Platforma Chancer nie będzie “domem”, a raczej ułatwi użytkownikom stanie się ich własnymi “domami” i stworzenie w pełni zdecentralizowanego modelu zakładów.

Oprócz tego, że token CHANCER będzie wykorzystywany do obstawiania zakładów, pozwoli on również użytkownikom uczestniczyć w walidacji sieci i zarządzaniu platformą Chancer. Posiadacze mogą również stakować tokeny CHANCER w celu uzyskania zysku.

Możesz dowiedzieć się więcej o Chancer i jego unikalnych funkcjach z oficjalnego dokumentu i na stronie przedsprzedaży tutaj.

Jaka jest cena CHANCER w przedsprzedaży?

Całkowita podaż Chancera wyniesie 1,5 miliarda tokenów CHANCER, z czego 65% ma być dostępne podczas przedsprzedaży. Chancer planuje zebrać 15 milionów dolarów w ciągu 12 etapów przedsprzedaży.

W pierwszym etapie inwestorzy będą mieli szansę na zakup z puli 100 milionów CHANCER w cenie 0,010 USD za token. Wartość ta będzie następnie rosła w kolejnych etapach, aż do 0,021 USD w rundzie 12.

Inwestorzy, którzy wezmą udział w przedsprzedaży, mają szansę zgarnąć tokeny CHANCER po znacznie obniżonych cenach. W międzyczasie może to okazać się dobrą inwestycją długoterminową, ponieważ rośnie popyt na nowy model P2P, który wprowadza rewolucyjny system na rynek.

Co jeszcze warto wiedzieć o CHANCER przed rozpoczęciem przedsprzedaży

Plan działania Chancer, który można zobaczyć tutaj obejmuje fazę przedsprzedaży, która rozpocznie się w ciągu najbliższych 24 godzin, audyt Certik i konkurs share2earn – wszystko zaplanowane jest na drugi kwartał 2023 roku.

W trzecim kwartale CHANCER zostanie uruchomiony na giełdach, w tym na wiodącej platformie DEX Uniswap i co najmniej dwóch platformach CEX. Oczekuje się również, że uruchomienie wersji BETA nastąpi jeszcze w tym kwartale. W czwartym kwartale 2023 roku mapa drogowa Chancera zakłada wprowadzenie sieci testowej do tworzenia rynku, wirtualnych zakładów i pełnych węzłów walidatora.

Jak podkreślono, Chancer obiecuje zrewolucjonizować kwestie wypoczynku i rozrywki, a branża bukmacherska jest gotowa na nowy model, który może przyciągnąć jeszcze więcej osób do tego sektora. Wykorzystanie technologii blockchain w połączeniu z rozwojem sztucznej inteligencji daje platformie przewagę, której potrzebuje, aby wprowadzić rewolucję w przestrzeni.

Sprawdzi się to dobrze w przypadku tokena CHANCER, którego wartość może wzrosnąć wraz ze zwiększającym się popytem w obliczu innych pozytywnych zjawisk rynkowych.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to oferta produktu, którego ludzie chcą i używają oraz rynku, który zgodnie z prognozami ma wzrosnąć wielokrotnie. Może to sprawić, że inwestycja w CHANCER będzie doskonałym dodatkiem do każdego portfolio. Dowiedz się więcej o nadchodzącej przedsprzedaży na tej stronie.