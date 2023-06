Co się stało z walutą Libanu: czy można uratować funta?

Wiele walut rynków wschodzących i rynków wschodzących straciło na wartości w ciągu ostatnich kilku lat. Niektóre z najbardziej godnych uwagi to między innymi peso argentyńskie, dolar Zimbabwe, szyling kenijski, lira turecka i naira nigeryjska. Waluta libańska również spadła do rekordowo niskiego poziomu, zmuszając wiele banków do zamknięcia swoich drzwi.

Dlaczego spadł funt libański

Liban przeżył dramatyczny upadek z łaski w ciągu ostatnich kilku dekad. W szczytowym okresie kraj ten był uważany za jedno z najbardziej udanych miejsc na świecie. Bejrut, jego stolica, był jednym z najlepszych miejsc do odwiedzenia.

Dziś Liban jest cieniem dawnego siebie. Rząd upadł, inflacja wzrosła, waluta straciła na wartości, a migracja z kraju wzrosła. Twarde waluty, zwłaszcza dolary amerykańskie, stały się niezwykle rzadkie, podczas gdy stopa bezrobocia wzrosła do najwyższego poziomu w historii.

Głównym powodem załamania funta Labanon jest polityka, ponieważ kraj ten nie ma prezydenta, ponieważ wzrosły napięcia między Hezbollahem a chrześcijanami. Bez rządu ożywienie gospodarki stało się trudne. Poważna eksplozja w 2021 roku i pandemia Covid-19 pogorszyły sytuację.

Jednocześnie gospodarka Libanu nie ma dużego eksportu. Podobnie jak wiele rynków granicznych, kraj jest zależny głównie od przekazów pieniężnych od obcokrajowców. Ponieważ banki są zamknięte, przekazy te spadły w ciągu ostatnich kilku lat.

Były też inne przyczyny spadku kursu funta libańskiego. Na przykład wojna w Syrii zmusiła wielu zagranicznych inwestorów do wycofania pieniędzy z libańskich banków, co doprowadziło do poważnego niedoboru dolara. W rezultacie osoby posiadające konta dolarowe spotkały się ze znacznymi ograniczeniami wypłat. Liban również nie spłacił swojego zadłużenia zagranicznego.

Czy można uratować libańską walutę?

Na tym etapie uważam, że trudno jest uratować libańską walutę, zwłaszcza teraz, gdy nie ma skutecznego rządu. Ponadto, w przeciwieństwie do krajów takich jak Arabia Saudyjska i Katar, które sprzedają miliardy towarów, Liban nie ma ogromnych zasobów naturalnych.

Co więcej, nawet jeśli nastąpi poważna akcja ratunkowa, powiedzmy ze strony MFW, trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób ustabilizowałoby to walutę. Po pierwsze, ludzie w Libanie już widzieli dewaluację swoich lokalnych walut w ciągu kilku lat. Większość z tych ludzi nigdy więcej nie będzie oszczędzać ani inwestować w lokalną walutę.

Podobną sytuację widzieliśmy w Zimbabwe, gdzie rząd wprowadził nową wersję lokalnej waluty. Dziś dolar Zimbabwe stracił ponad 50% swojej wartości, o czym pisaliśmy tutaj . Dlatego trudno przewidzieć, co stanie się z Libanem w bliższej i dalszej perspektywie.

Prawdopodobnym rozwiązaniem byłoby przyjęcie przez kraj obcej waluty, takiej jak dolar amerykański. Na razie jest to niemożliwe, ponieważ kraj musi najpierw kupić miliardy dolarów, a nie ma tych środków.