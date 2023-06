Cena Bitcoina (BTC/USD) znalazła się pod silną presją sprzedaży, gdy indeks strachu i chciwości przesunął się do obszaru strachu po ostatniej decyzji Fed. Udało mu się spaść poniżej ważnego poziomu wsparcia na poziomie 25 000 USD, gdzie z trudem spadł w tym miesiącu. Inne altcoiny, takie jak Solana, Jasmy, Litecoin i Sui, wycofały się do najniższych poziomów od miesięcy.

Spadek indeksu strachu i chciwości Bitcoina

Cena Bitcoina znalazła się pod presją w ciągu ostatnich kilku tygodni, gdy ostatni rajd wygasł. W sumie moneta spadła o ponad 6000 dolarów od najwyższego poziomu w tym roku. W rezultacie całkowita kapitalizacja rynkowa wszystkich kryptowalut spadła z najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 1,3 biliona dolarów do około 1 biliona dolarów.

Indeks strachu i chciwości Bitcoina przeniósł się do poziomu strachu 41, sygnalizując, że inwestorzy zaczynają się niepokoić branżą. Dla kontrastu, wskaźnik strachu i chciwości CNN Money podskoczył do obszaru skrajnej chciwości wynoszącego 81.

Istnieją dwa główne powody, dla których cena Bitcoina straciła swoje kluczowe wsparcie. Po pierwsze, istnieją obawy dotyczące Rezerwy Federalnej. Podczas gdy bank zdecydował się pozostawić stopy procentowe bez zmian, bank zasygnalizował, że w tym roku podniesie je o kolejne 0,50%. To wyjaśnia, dlaczego indeksy Dow Jones i Russell 2000 spadły o ponad 1%.

https://www.youtube.com/watch?v=OyQ-blnkrOE

Po drugie, cena Bitcoina spadła w związku z rosnącymi obawami regulacyjnymi w branży. Jak pisaliśmy tutaj , Komisja Papierów Wartościowych i Giełd pozwała Binance i Coinbase w zeszłym tygodniu. Te dwa procesy były ważne, ponieważ uderzyły w dwie największe giełdy na świecie.

Wielu inwestorów opuściło swoje pozycje kryptograficzne. Na przykład podaż Bitcoina na giełdach spadła do najniższego poziomu od pięciu lat, podczas gdy odpływy z giełd wzrosły.

Altcoiny są bardziej zagrożone

Trwający spadek Bitcoina będzie gorszy dla altcoinów. Po pierwsze, SEC uważa, że wiele altcoinów, takich jak Cardano i MATIC, to papiery wartościowe. W związku z tym prawdopodobnie zobaczymy, że więcej giełd usunie wiele tokenów. Niektórzy, jak Robinhood i Kraken, już zaczęli usuwać te altcoiny.

To wyjaśnia, dlaczego wiele altcoinów radziło sobie gorzej niż Bitcoin. Cena Jasmy spadła do najniższego poziomu 0,0031 USD, najniższego poziomu od stycznia. Podobnie cena Solany spadła do 13,22 USD, około 45% poniżej najwyższego poziomu w tym roku. To najniższa cena od stycznia.

Cena Cardano spadła do niskiego poziomu 0,2295 USD, co oznacza, że spadła o prawie 50% od najwyższego poziomu w tym roku. Inne monety, takie jak MATIC, Near Protocol, Algorand, EOS, IOTA i Tezos, również wymazały większość zysków osiągniętych na początku tego roku.