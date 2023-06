Crédit Agricole, trzeci co do wielkości bank w Europie, otrzymuje licencję na usługi powiernicze kryptowalut

Francuskie organy regulacyjne zatwierdziły trzeci co do wielkości bank w Europie, Crédit Agricole i CACEIS, dział obsługi aktywów Santander, do świadczenia usług przechowywania kryptowalut w tym kraju. CACEIS i Crédit Agricole dołączają do innych konwencjonalnych firm finansowych zarejestrowanych we Francji, w tym Forge Societe Generale i AXA Investment Managers.

Według danych z grudnia 2021 r. CACEIS ma 4,6 bln euro (5,06 bln USD) usług powierniczych i 2,4 bln euro (2,64 bln USD) usług zarządzania aktywami. Crédit Agricole posiada 69,5% udziałów w spółce, a Banco Santander posiada 30,5% udziałów.

Ramy regulacyjne we Francji

Francja posiada jedne z najbardziej wyrafinowanych ram regulacyjnych w całej Europie. Usługi związane z kryptowalutami we Francji, takie jak przechowywanie, wymiana lub usługi handlowe, wymagają rejestracji w AMF.

Francuski regulator w 2022 roku oskarżył Binance, który jest obecnie również oblegany przez amerykańską SEC, o świadczenie nielegalnych usług bez zezwolenia.

Zatwierdzenie dwóch instytucji finansowych następuje w momencie, gdy UE przygotowuje się do wdrożenia nowo przyjętych przepisów dotyczących licencjonowania kryptowalut, znanych jako MiCA, które wejdą w życie w 2024 r. i umożliwią rejestrację.

CACEIS tworzy rozwiązanie do przechowywania kryptowalut

Według źródeł, CACEIS rozwijał platformę do przechowywania kryptowalut.

W 2021 roku firma miała „szukać czegoś wysoce zintegrowanego, a nie tylko czegoś, co obsługuje część powierniczą, ale czegoś, co zaspokoi kompleksowe i różnorodne potrzeby”.