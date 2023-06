Chancer, zupełnie nowa platforma blockchain, radzi sobie wyjątkowo dobrze, ponieważ jej token zebrał ponad 328,000 USD w mniej niż dwa tygodnie. Stał się on jednym z najszybciej sprzedających się tokenów w ostatnich miesiącach, ponieważ inwestorzy pozostają optymistycznie nastawieni do branży bukmacherskiej.

Akcje zakładów sportowych mają się dobrze

Jednym ze sposobów przewidywania wzrostu sektora jest przyjrzenie się wynikom jego akcji. Bliższe spojrzenie pokazuje, że wiele akcji zakładów sportowych radziło sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Flutter Entertainment, spółka macierzysta Fanduel, PokeStars, Sportsbet i Sisal, odnotowała wzrost akcji do najwyższego poziomu od września 2021 roku. Wzrosły one o ponad 113% od najniższego poziomu w 2022 roku.

Podobnie w Wielkiej Brytanii, akcje DraftKings radziły sobie dobrze, ponieważ wzrosły ponad dwukrotnie od najniższego poziomu w 2022 roku. Wzrosły o ponad 141% i obecnie znajdują się na najwyższym poziomie od stycznia 2022 roku.

Ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku innych marek. Akcje firm takich jak MGM Resorts i Penn National odbiły się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jedynie akcje Entain pozostały w tyle za rynkiem w tym roku, ponieważ ich wartość spadła o ponad 21% od najwyższego poziomu w tym roku. Entain jest spółką macierzystą między innymi takich firm jak Ladbrokes, Coral i Sportingbet.

Inwestorzy są optymistycznie nastawieni do branży bukmacherskiej ze względu na duży rynek i jego znaczny wzrost. Na przykład rynek zakładów sportowych, który w 2022 roku był wyceniany na ponad 83,65 miliarda dolarów, ma osiągnąć 91,43 miliarda dolarów do 2023 roku i 182 dolary do 2030 roku. Oznacza to, że branża będzie miała CAGR na poziomie około 10%.

Przedsprzedaż tokenów Chancer

Wyjaśnia to również, dlaczego rośnie popyt na token $CHANCER. Sprzedaż tokenów udało się zebrać ponad 328,000 USD od poniedziałku w zeszłym tygodniu. Oznacza to, że zebrał ponad jedną trzecią swojego celu w wysokości 1 miliona dolarów. Deweloperzy sprzedali ponad 32,8 miliona tokenów.

Na początek, zgodnie z białą księgą, Chancer buduje platformę zarówno dla zakładów sportowych, jak i społecznościowych. Ludzie będą mogli uzyskać dostęp do rynków sportowych na swoich platformach i obstawiać na nich zakłady. Jednocześnie wprowadzi koncepcję zakładów społecznościowych, w których każdy posiadacz tokena $CHANCER będzie mógł tworzyć rynki. Na przykład, mogą oni stworzyć rynek dla wyborów do lokalnego parlamentu.

Decentralizacja rynku zakładów

Najważniejszą częścią platformy Chancer jest to, że będzie ona ewoluować, aby stać się w pełni zdecentralizowanym projektem blockchain. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych firm, Chancer będzie zdecentralizowany, co oznacza, że społeczność będzie podejmować decyzje. Ponadto posiadacze tokenów będą uczestniczyć w podziale zysków generowanych w branży.

Decentralizacja została dobrze wykorzystana w branżach takich jak finanse i NFT. Niektóre z najważniejszych platform wykorzystujących zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO) to Uniswap i PancakeSwap. Decentralizacja umożliwi posiadaczom tokenów głosowanie na kluczowe wydarzenia i aktualizacje w ekosystemie.

Tak jak pisałem wcześniej, powinieneś przeprowadzić badania przed zainwestowaniem w sprzedaż tokenów, aby uniknąć znacznego ryzyka. Jednocześnie powinieneś zainwestować tylko niewielką część swoich środków w tę przedsprzedaż tokenów.