„Nowa faza” – Analityk wydaje imponujące prognozy Aave, Uniswap, Filecoin, Bitcoin

Ceny kryptowalut nadal rosły w weekend, ponieważ inwestorzy nadal kupowali spadki. Bitcoin, największa moneta w branży, skoczyła do rocznego maksimum ponad 31 000 USD. W sumie całkowita kapitalizacja rynkowa wszystkich walut cyfrowych wzrosła powyżej 1,18 biliona dolarów, podczas gdy BTC pokonał w tym roku indeksy Nasdaq 100 i Dow Jones.

Kryptowaluty wkraczają w nową fazę

Obecny rajd kryptowalut wynika głównie z działań dużych graczy z branży finansowej obejmujących kryptowaluty. Firmy takie jak Blackrock, Invesco i WisdomTree złożyły wniosek o lokalny ETF Bitcoin. Analitycy uważają, że SEC zezwoli na fundusz Blackrock, ponieważ firma jest jedną z najbardziej powiązanych firm na Wall Street.

Kolejna ważna wiadomość o kryptowalutach było uruchomienie EDX Markets, nowej giełdy kryptowalut wspierane przez Schwab, Citadel i Fidelity. Jak pisałem tutaj , ta giełda oferuje inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym usługi niepowiernicze. Trzej sponsorzy to jedni z najbardziej wyrafinowanych graczy na Wall Street, a Citadel jest największym animatorem rynku w kraju.

Dlatego, gdy Bitcoin znajduje się na rynku byka, niektórzy analitycy uważają, że może on nadal rosnąć przez jakiś czas. Poza tym przekroczenie poziomu 30 000 USD to znak, że na rynku są inwestorzy chętni do składania wyższych ofert.

Co najważniejsze, Bitcoin przekroczył podwójny szczyt 30 900 USD. Oznacza to, że obalił niedźwiedzią tezę spowodowaną przez ten wzór. W notatce Strahinja Savic z FRNT FInancial opisał to jako nową fazę, mówiąc:

„Trwały ruch powyżej 31 000 USD oznaczałby dla nas wejście w nową fazę, w której uczestnicy rynku zaczynają przeceniać niektóre z wcześniejszych obaw regulacyjnych. pozostać zainteresowanym kryptowalutami”.

Zalecana jest ostrożność

Jeśli ten pogląd się potwierdzi, oznacza to, że cena Bitcoina może nadal rosnąć w nadchodzących tygodniach. Ze względu na korelację kryptograficzną, która istnieje w branży kryptograficznej, inne altcoiny, takie jak Aave, Uniswap, Synthetix i Filecoin, również będą nadal rosły. To samo dotyczy akcji Coinbase i innych spółek wydobywających kryptowaluty, takich jak Hut 8 Mining, Argo Blockchain i Marathon Digital.

Mimo to konieczna jest ostrożność. Po pierwsze, ten ruch powyżej 31 000 USD miał miejsce w środowisku o niskim wolumenie, sygnalizując, że może to być fałszywe wybicie.

Innym dużym ryzykiem jest to, że Bitcoin wydaje się tworzyć niedźwiedzi wzór dywergencji. Jak pokazano poniżej, wskaźnik względnej siły (RSI) i oscylator stochastyczny utworzyły ten wzór rozbieżności na wykresie 4H. Jest to sygnał, że cena może się cofnąć w najbliższych dniach.

