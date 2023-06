Prognoza ceny Gnosis (GNO), gdy Chancer na nowo definiuje rynki prognostyczne

Chancer, który reklamuje się jako “pierwsza na świecie zdecentralizowana platforma do tworzenia rynków predykcyjnych”, niedawno uruchomił przedsprzedaż tokenów.

W ciągu kilku dni platforma sprzedała ponad 37 milionów tokenów w ramach przedsprzedaży w związku z rosnącym zainteresowaniem tokenami rynków predykcyjnych. Tymczasem platformy takie jak Gnosis i Augur próbują odbić się po długiej bessie.

Oczekuje się, że rynki predykcyjne będą rosły

Według danych CoinGecko, kapitalizacja rynkowa rynków prognoz kryptowalutowych wynosi nieco ponad 419 milionów dolarów. Jednak globalna branża zakładów sportowych została wyceniona na ponad 84 miliardy dolarów w 2022 roku. Biorąc pod uwagę, że zarówno przestrzeń kryptowalut, jak i branża zakładów sportowych przewidują znaczny wzrost, nie ma wątpliwości, że Chancer wyróżnia się jako potencjalny przełom.

Co wyjątkowego oferuje Chancer?

Zbudowany na blockchainie Binance Smart Chain, Chancer oferuje społeczności bukmacherskiej prawdziwie zdecentralizowaną platformę, w której użytkownicy mają kontrolę.

Chcąc stać się globalnym miejscem docelowym dla wszystkich zakładów społecznościowych i rynków predykcyjnych, Chancer został zaprojektowany jako platforma P2P. Nie ma scentralizowanych zewnętrznych graczy, którzy mogliby chcieć kontynuować tradycyjne podejście dostawców zakładów sportowych i gier hazardowych, działając jako “instytucja”. Zamiast być scentralizowanym podmiotem kontrolującym rynki i kursy, Chancer pozwala każdemu użytkownikowi być jego własnym rynkiem.

Eksperci przewidują, że Chancer zakłóci przestrzeń zakładów. Podczas gdy inne projekty również wykorzystują technologię blockchain, ta platforma przyjmuje zupełnie nowe podejście.

Dla przykładu, inteligentne kontrakty łączą się z WebRTC obsługiwanym przez Google, aby zapewnić społeczności zakłady społecznościowe w czasie rzeczywistym. Inwestorzy mogą zauważyć, że WebRTC zmienił komunikację internetową na platformach takich jak Zoom, Slack i Microsoft Teams z komunikacją w czasie rzeczywistym na spotkaniach i czatach.

Dodanie tej funkcji oznacza, że Chancer może transmitować zakłady na żywo do globalnej społeczności, czyniąc zakłady prawdziwie społecznościowym rynkiem.

Użyteczność tokena $CHANCER

Token CHANCER będzie zasilał ten zdecentralizowany ekosystem, a jego posiadacze będą mogli tworzyć zakłady na dowolne wydarzenie.

CHANCER pozwala również posiadaczom brać udział w rynkach predykcyjnych tworzonych przez innych użytkowników platformy. Co bardziej atrakcyjne, zakup tokena daje teraz szansę na udział w zarządzaniu projektem – jak udziałowiec, którego wartość inwestycji rośnie wraz z rozwojem ekosystemu.

Więcej informacji o Chancer można znaleźć na ich stronie przedsprzedaży lub w ich oficjalnym dokumencie.

Czym jest Gnosis (GNO)?

Choć Gnosis pierwotnie został uruchomiony jako zdecentralizowany rynek prognoz, obecnie oferuje platformę dla aplikacji innych firm oferujących usługi rynków prognoz. W przeciwieństwie do zdecentralizowanej platformy zakładów społecznościowych Chancer, Gnosis jest domem dla dApps, takich jak Azuro, Omen i Reality Card, które pozwalają użytkownikom obstawiać różne wydarzenia, takie jak sport, ceny na rynku kryptowalut i polityka.

GNO to token, który zasila ekosystem Gnosis i jest używany do stakingu w Gnosis Chain oraz do zarządzania w GnosisDAO. Po uruchomieniu z całkowitą podażą 10 milionów GNO, przyjęto propozycję zarządzania, która zmniejszyła podaż do 3 milionów.

Prognoza ceny Gnosis

Cena Gnosis wynosi obecnie około 116 USD, czyli około 2% więcej w ciągu dnia i ponad 9% więcej na wykresie tygodniowym. Cena GNO waha się obecnie powyżej głównego poziomu wsparcia 100 USD, z bezpośrednią strefą buforową na poziomie 110 USD.

Przeładowanie popytu przy dominujących wartościach oznacza możliwą akcję wzrostową do maksimów z października 2022 roku na poziomie 130 USD. Powyżej znajduje się strefa podaży w okolicach 200 USD, która została osiągnięta w sierpniu, gdy niedźwiedzie przejęły kontrolę nad rynkiem – później pomógł upadek FTX.

Z drugiej strony prognoza ceny Gnosis uwzględnia potencjalny spadek poniżej 100 USD. Jeśli negatywne wyzwalacze wzmocnią się w krótkim okresie, GNO może spaść do wsparcia na poziomie 93 USD i być może 75 USD.

Prognoza ceny tokena Chancer

Prognoza ceny Chancera na tym etapie może uwzględniać cenę tokena podczas przedsprzedaży i potencjalną wydajność, gdy pojawi się na rynku wtórnym. Jak wspomniano, CHANCER znajduje się w przedsprzedaży, a cena tokena wynosi obecnie 0,01 USD, co stanowi pierwszy etap sprzedaży tokena.

Zgodnie ze szczegółami na stronie przedsprzedaży oczekuje się, że wartość tokena wzrośnie w trakcie wydarzenia, osiągając 0,021 USD. Oznacza to, że cena CHANCER wzrośnie w tej fazie o ponad 100%.

Tokeny będą następnie notowane na rynku wtórnym, z planem działania obejmującym Uniswap i co najmniej dwie platformy CEX w trzecim kwartale 2023 roku. Tokeny będą również notowane na CoinGecko i CoinMarketCap, co zbiegnie się w czasie z przewidywanym uruchomieniem wersji beta.

Co może wpłynąć na cenę Chancer w 2023 roku?

W przeszłości premiery tokenów na głównych giełdach powodowały gwałtowny wzrost cen danych aktywów. Sprawdziło się to również w przypadku akcji, gdy IPO są uruchamiane, często w wyniku ogromnego popytu ze strony rynku detalicznego.

Perspektywy te zostaną prawdopodobnie wzmocnione, jeśli rynek będzie w fazie hossy w momencie uruchomienia CHANCER. Szanse na to, że stanie się to w 2023 roku, istnieją, biorąc pod uwagę, że eksperci uważają, że dno na rynku kryptowalut już się osiągnęło i trwa nowy cykl hossy.

Niemniej jednak, wzrost cen może być ograniczony, jeśli bycze nastroje obserwowane obecnie na rynku odwrócą się w wyniku zbiegu czynników, takich jak przeciwności regulacyjne i szersze załamanie rynku.

W pierwszym przypadku należy zwrócić uwagę na dwa wydarzenia – wynik spraw z udziałem amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Binance, Coinbase i wkrótce Ripple Labs. Inne warunki, w których rynki mogą zmagać się z trudnościami, obejmują ponowne odrzucenie spotowego ETF na Bitcoina.