Bitcoin drży po tym, jak SEC twierdzi, że ostatnie zgłoszenia Bitcoin ETF są niewystarczające

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) stwierdziła, że spotowe aplikacje Bitcoin ETF złożone przez gigantów zarządzania aktywami, takich jak BlackRock (NYSE: BLK) i Fidelity, są zagmatwane i niekompletne.

Ta wiadomość spowodowała gwałtowny spadek ceny Bitcoina (BTC) z dziennego maksimum 31 256,86 USD do najniższego poziomu 29 600,28 USD. Jednak od tego czasu cena wykazała pewne oznaki powolnego ożywienia, widząc, że znalazła drogę z powrotem powyżej 30 000 USD. W czasie dla prasy wynosił 30 530,57 USD.

BTC price after the SEC rejected the ETF applications

Najnowsze aplikacje Bitcoin ETF

Tytani zarządzania aktywami, w tym między innymi BlackRock i Fidelity, złożyli wnioski o fundusze typu spot Bitcoin (ETF) za pośrednictwem Nasdaq i Cboe Global Markets.

Niestety, SEC odrzuciła wnioski, ponieważ były one niewystarczające, co wymagało natychmiastowej rewizji. W ciągu ostatnich kilku lat agencja odrzuciła szereg wniosków o Bitcoin ETF z powodu tych braków.

SEC od dawna ma obawy co do możliwych podatności na oszustwa i manipulacje na rynku, które doprowadziły do konsekwentnego odrzucania tego schematu. W rzeczywistości SEC odrzuciła wniosek Fidelity w styczniu 2022 r., twierdząc, że wniosek nie spełnia ustalonych standardów mających na celu zniechęcenie do nieuczciwych i manipulacyjnych praktyk.

W ramach dążenia do utrzymania równych szans, ścisłe przestrzeganie przepisów ma na celu ochronę inwestorów i ogółu społeczeństwa.

Ostatnia ocena SEC miała również wpływ na innych zarządzających aktywami, takich jak Ark Investment Management, Invesco, WisdomTree, Bitwise Asset Management i Valkyrie. Według tweeta Erica Yakesa, firmy z Wall Street o wartości 15 bilionów dolarów złożyły wniosek o spot Bitcoin ETF.

W odpowiedzi na ciągłą krytykę SEC, organizacje te albo zaktualizowały, albo reaktywowały swoje spotowe aplikacje Bitcoin ETF.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.