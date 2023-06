Pierwsza faza przedsprzedaży AltSignals ($ASI) zbliża się do końca, a 96,46% zostało wyprzedanych. Do tej pory w fazie przedsprzedaży zebrano 1,041 mln USD, a cena tokena ma wzrosnąć o 25% w kolejnym etapie. Od czasu otwarcia przedsprzedaży, $ASI przyciągnął ogromne zainteresowanie ze względu na potencjał do zwiększenia zysków inwestorów dzięki nowej platformie usług handlowych opartej na sztucznej inteligencji.

Czy AltSignals to dobra inwestycja?

Copy link to section

AltSignals to odnosząca sukcesy platforma usług handlowych, która istnieje od 2017 roku. Platforma wykorzystuje wskaźnik AltAlgo™ do generowania sygnałów transakcyjnych.

AltSignals zbudował zaufaną społeczność traderów, gromadząc ponad 52,000 członków za pośrednictwem oficjalnego kanału Telegram. AltSignals wygenerował ponad 3782 sygnały transakcyjne o średnim poziomie dokładności 64%. W serwisie TrustPilot platforma uzyskała ocenę 4,9/5.

Solidna reputacja AltSignals sprawia, że jest to potencjalnie popularna platforma inwestycyjna. Inwestorzy zarabiają na szeregu sygnałów obejmujących akcje, Binance Futures, forex i kryptowaluty. Fakt, że AltSignals ma już zaufaną społeczność, czyni ją idealną platformą do zainwestowania w nowy projekt AI.

Jak AltSignals zmienia handel za pomocą sztucznej inteligencji?

Copy link to section

W świetle stałego wzrostu AltSignals chce generować sygnały dla większej liczby instrumentów finansowych z większą precyzją. Firma przeznaczyła sztuczną inteligencję jako kolejną iterację wzrostu.

AltSignals wykorzysta sztuczną inteligencję, aby zrewolucjonizować handel, wykorzystując spostrzeżenia z uczenia maszynowego, modelowania predykcyjnego i analizy sentymentalnej. Ta iteracja jest kluczowa, ponieważ handel z wykorzystaniem sztucznej inteligencji został uznany za popularny sposób na osiągnięcie spójnych i lepszych wyników. Dzieje się tak w obliczu rosnącego zastosowania AI, w czym przodują giganci technologiczni, tacy jak Microsoft i Google.

Zamiast jednak podążać za swoimi poprzednikami, Altsignals chce, aby inwestorzy byli zaangażowani. Skłoniło to zespół do uruchomienia nowej platformy o nazwie ActualizeAI, na której inwestorzy mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i mieć wpływ na handel. Członkowie będą kupować tokeny $ASI, aby stać się członkami ActualizeAI.

Dlaczego warto zainwestować w ActualizeAI i $ASI?

Copy link to section

ActualizeAI nada usłudze handlowej AltSignals aspekt sztucznej inteligencji. Jedną z korzyści dla inwestorów jest to, że będą cieszyć się wysokiej jakości sygnałami handlowymi, aby zwiększyć swoje dochody. AltSignals odniosło sukces w świecie handlu, umożliwiając ActualizeAI doskonałą podstawę do rozwoju.

ActualizeAI i $ASI pozwalają również inwestorom uczyć się i doskonalić swoje umiejętności handlowe. Istnieją turnieje handlowe i konkursy, w których członkowie biorą udział i wygrywają tokeny $ASI. Dla początkujących i doświadczonych inwestorów platforma może być idealnym miejscem do nauki od innych profesjonalistów i pozostania na szczycie gry.

Nie tylko zarobki związane z handlem. $ASI da inwestorom szansę dołączenia do klubu członkowskiego AI. Jest to ogromna szansa dla inwestorów na przekazywanie opinii lub pomysłów na nowe produkty i zarabianie tokenów $ASI co tydzień. Istnieją również ekskluzywne możliwości przedsprzedaży dla inwestorów, w których zarabiają $ASI.

Prognoza $ASI przed wprowadzeniem tokena na giełdę

Copy link to section

Obecnie $ASI kosztuje 0,015 USD w pierwszym etapie przedsprzedaży. Oczekuje się, że cena ta wzrośnie jeszcze bardziej w innych fazach przedsprzedaży. Pierwsi inwestorzy kupują go więc po atrakcyjnej cenie.

Jeśli wykorzystamy obecną cenę jako podstawę naszej prognozy, 10-krotny wzrost ceny spowoduje, że wycena $ASI wyniesie 0,15 USD. Jak to jest możliwe?

$ASI pojawi się na Uniswap w trzecim kwartale 2023 roku, a kolejne notowania będą miały miejsce później. Z wcześniejszych działań cenowych wynika, że tokeny rosną o ponad 1000%, gdy są notowane na giełdach. Tak więc prognoza cenowa jest nie tylko realistyczna, ale i osiągalna, biorąc pod uwagę popularność AltSignals.

Jednak rok 2024 może nadejść zbyt wcześnie na prognozę ceny, biorąc pod uwagę, że $ASI zaczyna być zauważalny. W związku z tym prognoza ceny jest możliwa w pierwszym lub drugim kwartale 2024 roku, kiedy to nastąpi cała operacja rozwoju ActualizeAI.