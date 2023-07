Cena Bitcoin Cash wykupiona jako trudność w wydobyciu, skoki szybkości mieszania

Cena Bitcoin Cash dobrze sobie radziła w ciągu ostatnich kilku tygodni, gdy przekształciła się w 14. największą kryptowalutę na świecie. Podskoczył z najniższego poziomu w zeszłym miesiącu wynoszącego 91,80 USD do najwyższego od początku roku poziomu 328,26 USD. Skoczył o ponad 260% między najniższym a najwyższym punktem w czerwcu.

BCH o połowę do przodu

Były trzy główne katalizatory ceny Bitcoin Cash w czerwcu. Po pierwsze, skoczył, gdy kilku finansowych gigantów ubiegało się o spot Exchange-Traded Fund (ETF) w USA. Firmy te obejmowały firmy takie jak Blackrock, Fidelity, Invesco i Cathie Wood’s Ark Invest.

Podczas gdy aplikacje ETF były oparte na Bitcoinie, analitycy uważają, że BCH również może na tym skorzystać. Po pierwsze, jeśli fundusz BTC zostanie zaakceptowany, otworzy to możliwość propozycji ETF dla innych monet typu proof of work, takich jak BCH i Litecoin. To dlatego, że dwie monety pojawiły się jako rozwidlenie Bitcoina i nie są klasyfikowane jako papiery wartościowe.

Po drugie, cena Bitcoin Cash podskoczyła z powodu zbliżającego się halvingu, który zaplanowano na grudzień. Halving to okres, w którym nagrody blokowe w sieci proof-of-work są zmniejszane o połowę. Odgrywa ważną rolę w moderowaniu dostaw. Historycznie rzecz biorąc, kryptowaluty zwykle rosną przed halvingiem.

W rezultacie kluczowe wskaźniki Bitcoin Cash poprawiły się w czerwcu. Hashrate Bitcoin Cash skoczył w czerwcu do 3,77 EH/s, najwyższego poziomu od maja 2021 r. Szybkość mieszania jest ważnym wskaźnikiem mierzącym stan sieci. Trudność wydobycia Bitcoina również skoczyła do 476,54 G, co jest jego rekordowym wynikiem. Jego trudność wydobycia rozpoczęła się w roku na 203 G.

Po trzecie, cena BCH wzrosła z powodu strachu przed przegapieniem (FOMO) na rynku. Gdy jego cena wzrosła, więcej inwestorów przeniosło się do monety, aby uniknąć pozostania w tyle.

Prognoza ceny Bitcoin Cash

Wykres BCH od TradingView

Cena BCH dokonała spektakularnego powrotu w czerwcu, gdy popyt na monetę gwałtownie wzrósł. W miarę wzrostu udało mu się przekroczyć ważny poziom oporu na poziomie 164,40 USD, najwyższy poziom z lipca ubiegłego roku.

Cena Bitcoin Cash podskoczyła powyżej 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących, co jest pozytywną rzeczą dla monety. Wydaje się również, że tworzy uparty wzór proporczyka, który zwykle jest upartym znakiem.

Jednak stała się również poważnie wykupiona, a wskaźnik względnej siły (RSI) wynosi 80. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że moneta odnotuje spadek w nadchodzących dniach, ponieważ sprzedający celują w kluczowy poziom wsparcia na poziomie 250 USD, co jest około 15% poniżej obecnego poziomu.