Ceny Compoin, Filecoin, Litecoin, GRT wzrosną, jeśli BTC przekroczy 31 480 USD

Kryptowaluty osiągnęły lepsze wyniki niż kluczowe aktywa finansowe, takie jak akcje i towary w pierwszej połowie roku. Bitcoin, największa kryptowaluta na świecie, wzrosła ponad dwukrotnie od najniższego punktu w grudniu. To odbicie doprowadziło do innych dużych zysków wśród innych altcoinów, takich jak Compound (COMP), The Graph (GRT), Litecoin (LTC), Filecoin (FIL) i Maker (MKR).

31 480 $ to cena do obejrzenia

Kryptowaluty odnotowały dobre wyniki w pierwszej połowie roku pomimo znacznych przeciwności w branży. Najważniejszym przeciwnikiem były niedawne procesy sądowe SEC przeciwko Coinbase i Binance.

Te procesy sądowe zawierały kilka zarzutów, które mogą mieć poważny wpływ na altcoiny. Na przykład zarzut, że większość altcoinów to papiery wartościowe, może zmusić większość z tych altcoinów do wycofania ich z giełd przez giełdy obsługujące amerykańskich klientów.

W tym samym czasie giełdy kryptowalut mogą zostać zmuszone do radykalnej zmiany swoich modeli biznesowych. SEC zarzuciła, że firmy te działały jednocześnie jako brokerzy, niezarejestrowani brokerzy i izby rozliczeniowe.

Z technicznego punktu widzenia cena Bitcoina znajduje się na ważnym poziomie. Jak pokazano poniżej, moneta oscyluje blisko najwyższego poziomu w tym roku. Utworzył dwa odrębne wzorce, które mają różne wyniki. Utworzył coś, co wygląda jak wzór podwójnego wierzchołka. W analizie działań cenowych ta formacja podwójnego szczytu jest zwykle znakiem niedźwiedzim.

W tym samym czasie uformował się mały byczy wzór proporczyka, który jest byczym znakiem. Co najważniejsze, znajduje się powyżej 50-dniowej średniej kroczącej.

Dlatego ruch powyżej najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 31 422 USD potwierdzi zwyżkowy wzór proporczyka i doprowadzi do większych zysków. Jeśli zdarzy się to w środowisku o dużym wolumenie, otworzy to możliwość skoku monety do 35 000 USD.

Rajd altcoinów trwa

Silny powrót Bitcoina będzie miał duży wpływ na altcoiny. Rzeczywiście, niektóre z najbardziej znanych altcoinów mają się dobrze w tym roku.

Cena Litecoina podskoczyła do najwyższego poziomu od maja ubiegłego roku. Wzrósł o ponad 190% od najniższego punktu w 2022 r., ponieważ inwestorzy czekają na nadchodzące wydarzenie halvingu. LTC udało się przekroczyć ważny punkt oporu na poziomie 105,9 USD, potwierdzając uparty pogląd. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że ceny Litecoina wkrótce wzrosną do 150 USD.

Tokeny DeFi również dobrze radziły sobie w tym roku. Inwestorzy uważają, że rozprawa ze scentralizowanymi giełdami może doprowadzić do większego popytu na platformy DEX, które trudno regulować. Cena Compound wzrosła do 66 USD (najwyższa cena z 22 sierpnia). To samo dotyczy innych tokenów DEX, takich jak Maker (MKR) i Synthetix (SNX).

Jeśli Bitcoin przekroczy roczny szczyt, może to oznaczać większe zyski dla altcoinów, takich jak The Graph (GRT), Bitcoin Cash (BCH) i Filecoin (FIL). Historycznie rzecz biorąc, te altcoiny zwykle dobrze sobie radzą, gdy cena Bitcoina gwałtownie rośnie.

