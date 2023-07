Prognoza Chancer, gdy przedsprzedaż tokenów nabiera tempa

Kryptowaluty osiągnęły dobre wyniki w pierwszej połowie roku, nawet gdy branża stanęła przed poważnymi wyzwaniami regulacyjnymi w branży. Bitcoin wzrósł o ponad 90%, osiągając lepsze wyniki niż kluczowe aktywa, takie jak indeksy S&P 500 i Nasdaq 100. W tym samym czasie Chancer, stosunkowo nowy projekt, zebrał ponad 457,000 USD w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Czym jest Chancer?

Chancer to nowa firma, która stara się wstrząsnąć rynkiem zakładów sportowych i prognoz. Została założona przez Adama i Paula Kelbie, dwóch braci, którzy zidentyfikowali lukę w jednej z najszybciej rozwijających się branż na świecie.

Zakłady sportowe odnotowują silny rozwój w kluczowych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, gdzie liczba stanów zezwalających na nie rośnie. Istnieje również możliwość, że pozostałe stany zalegalizują je po zobaczeniu korzyści w innych stanach.

Chancer to niestandardowa firma bukmacherska typu peer-to-peer, która ma dodatkową warstwę transmisji na żywo. Różnica między Chancer a innymi firmami polega na tym, że pozwoli użytkownikom tworzyć własne rynki i czerpać z nich zyski.

Kolejną korzyścią jest to, że Chancer został zaangażowany w decentralizację. Chociaż początkowo sieć będzie scentralizowana, programiści przekształcą ją w całkowicie zdecentralizowaną platformę obsługiwaną przez token $CHANCER.

Istnieje wiele wydarzeń, które ludzie będą mogli tworzyć i obstawiać. Na przykład możesz stworzyć rynek na wydarzenie sportowe, wybory, a nawet dane ekonomiczne, takie jak PMI i stopa bezrobocia. Zaletą jest to, że każdy może stworzyć rynek, ustalić zasady i zaprosić inne osoby do obstawiania.

Plany na przyszłość

Deweloperzy Chancer wykonali już wiele działań na rzecz ekosystemu. Na przykład uruchomili już przedsprzedaż tokenów, przeprowadzili audyt Certik i rozpoczęli budowę platformy BETA. Pierwsza faza sprzedaży tokenów okazała się bardzo udana, ponieważ zebrała prawie 500,000 USD w mniej niż miesiąc.

Początkowi nabywcy $CHANCER otrzymują token po obniżonej cenie. Na przykład, za 1000 USD kupujący mogą otrzymać 100,000 tokenów $CHANCER. W drugim etapie, który ma się wkrótce rozpocząć, otrzymają 90,909 tokenów $CHANCER. Zanim dojdzie do piątej fazy, ta sama kwota zapewni im 71,428 tokenów.

Deweloperzy mają wiele do zrobienia w trzecim kwartale. Planują uruchomić go na Uniswap i kilku innych giełdach. Ponadto planują wprowadzić go na inne scentralizowane giełdy, uruchomić platformę BETA i zainicjować program węzła walidatora.

Czy Chancer to dobra inwestycja?

Chancer nabiera rozpędu, co jest dobrą rzeczą dla każdej sprzedaży tokenów. Chociaż sama sprzedaż trwa zaledwie kilka tygodni, przyciągnęła już tysiące kupujących i posiadaczy. Oznacza to, że wartość tokena prawdopodobnie wzrośnie, gdy zostanie on wprowadzony na kluczowe giełdy w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Ponadto Chancer ma prawdziwą użyteczność, ponieważ zakłóca ogromną branżę, która ma duży potencjał. Dlatego możesz wziąć udział w sprzedaży tokena Chancer tutaj. Możesz również przeczytać białą księgę tutaj. Biała księga dostarczy Ci więcej informacji na temat platformy i jej mapy drogowej.

Jest jednak ważne zastrzeżenie. Po pierwsze, ten artykuł nie stanowi porady finansowej. Co więcej, inwestowanie w sprzedaż tokenów może być obarczone wysokim ryzykiem, ponieważ w przeciwieństwie do IPO, sprzedaż tokenów nie zawiera wystarczających informacji. Dlatego też powinieneś przeznaczyć na inwestycję tylko niewielką kwotę pieniędzy.