Cena COMP skacze, gdy Compound DeFi TVL spada do minimów z 2021 roku

Compound, waga ciężka DeFi, radził sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku tygodni, nawet gdy całkowita wartość zablokowana (TVL) w jego ekosystemie spadła. Cena COMP wynosiła w poniedziałek 60 USD, znacznie powyżej najniższego poziomu z zeszłego miesiąca, który wynosił 23,65 USD.

Spada głośność DeFi

Compound to jeden z największych protokołów Ethereum DeFi na świecie. Ma TVL o wartości ponad 3 miliardów dolarów, co czyni go ósmym największym graczem na świecie. Jest to druga co do wielkości sieć pożyczkowa po AAVE.

COMP, jego natywny token, jest również popularny wśród inwestorów. Jej kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 463 miliony dolarów, co czyni ją 83. największą kryptowalutą w branży.

Token COMP skoczył w ciągu ostatnich kilku tygodni. Po złagodzeniu w zeszłym tygodniu, COMP gwałtownie odbił się w weekend wraz ze wzrostem wolumenu. Dane zebrane przez CoinMarketCap pokazują, że w ciągu ostatnich 24 godzin wolumen wzrósł do 136 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 221%. Wolumen do kapitalizacji rynkowej wynosi 29,62%.

Ta wydajność miała miejsce nawet wtedy, gdy wartość zablokowana w jej ekosystemie spadła. Dane DeFi Llama pokazują, że TVL skoczył o 21% w dolarach w ciągu ostatnich 30 dni. Ten wzrost dolara wynika głównie z dobrych wyników kryptowalut.

W przeciwieństwie do tego, TVL stale spada w kategoriach ETH. Spadł do 1,76 miliona ETH, najniższego poziomu od marca 2021 roku. W szczytowym momencie Compound miał ponad 4,6 miliona ETH zablokowanych w swoim ekosystemie.

Dalsze dane pokazują, że opłaty Compound były ostatnio nieco stabilne. Średnio zarabiają mniej niż 50 ETH dziennie, w porównaniu z ponad 1 tys. ETH w szczytowym okresie.

Prognoza ceny złożonej

Wykres dzienny pokazuje, że w ciągu ostatnich kilku tygodni cena COMP znalazła się w trendzie wzrostowym. Po osiągnięciu szczytowego poziomu 71,12 USD w czerwcu, token nieco spadł do obecnych 60 USD. Pozostaje powyżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących i kilka punktów poniżej ważnego punktu oporu na poziomie 63,35 USD.

Dlatego też, chociaż fundamenty Compound nie są aż tak dobre, dane techniczne sugerują, że token może nadal rosnąć w nadchodzących dniach. Pogląd ten zostanie potwierdzony, jeśli przesunie się powyżej kluczowego poziomu oporu na poziomie 63,35 USD. Spadek poniżej wsparcia na poziomie 51,57 USD unieważni byczy pogląd.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.