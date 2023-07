Prognoza ceny Ethereum: klin formuje się przed danymi o inflacji w USA

Cena Ethereum poruszała się w bok w ciągu ostatnich kilku tygodni, ponieważ inwestorzy oceniają ostatni rajd, czekając na katalizator. W środę rano cena ETH wynosiła 1880 USD, gdzie wahała się w ciągu ostatnich kilku dni. Cena ta jest o około 5% niższa od najwyższego poziomu w tym roku.

Przed nami dane o inflacji w USA

Ethereum i inne kryptowaluty znajdują się w fazie konsolidacji. Bitcoin utknął nieco powyżej 30 000 USD w ciągu ostatnich kilku dni. Ta konsolidacja wynika głównie z braku ważnych wiadomości w branży.

Najnowsze wiadomości o kryptowalutach dotyczył aplikacji ETF firm takich jak Blackrock, Invesco i Ark Invest. W przeciwieństwie do poprzednich wniosków, te zawierają klauzulę dotyczącą nadzoru, która pomoże zapobiegać manipulacjom na rynku.

Udana aplikacja spot Bitcoin ETF będzie dobra dla Ethereum, drugiej co do wielkości kryptowaluty na świecie. Po pierwsze, analitycy uważają, że firmy te będą również ubiegać się o spot ETH ETF.

Kolejnym ważnym katalizatorem, który może poruszyć Ethereum i inne kryptowaluty, są nadchodzące dane o inflacji konsumenckiej w USA. Jak pisałem tutaj , większość analityków uważa, że inflacja w Ameryce spadła w czerwcu.

Ekonomiści ankietowani przez Reutera spodziewają się, że roczna inflacja spadła z 4,1% w maju do 3% w czerwcu. Jeśli się potwierdzą, będzie to najniższa inflacja od miesięcy. Będzie to również oznaczać, że inflacja jest na dobrej drodze do osiągnięcia 2% w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Chociaż środowa inflacja jest ważna, nie będzie miała większego wpływu na Ethereum i inne kryptowaluty. To dlatego, że liczba ta nie wpłynie na kolejną decyzję Fed. Większość ekonomistów spodziewa się, że Fed dokona w lipcu podwyżki o 0,25%, ponieważ inflacja bazowa wciąż jest powyżej celu 2%.

Prognoza ceny Ethereum

Wykres 4H pokazuje, że cena ETH dryfowała w górę w ciągu ostatnich kilku dni. Podskoczył z zeszłotygodniowego minimum 1825 USD do 1880 USD. Konsoliduje się na 25-okresowych i 50-okresowych wykładniczych średnich kroczących.

Ethereum pozostaje poniżej ważnego poziomu oporu na poziomie 1928 USD (najwyższy poziom z 28 maja). Ostatnio utworzył coś, co wygląda jak formacja klina wznoszącego się, co zwykle jest znakiem niedźwiedzi. Ponadto moneta utworzyła wzór głowy i ramion.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że cena Ethereum będzie miała niedźwiedzie wybicie w nadchodzących dniach. Jeśli tak się stanie, kolejnym poziomem do obserwowania będzie 1800 $.