Prognoza ceny Stellar Lumens (XLM) po zwycięstwie Ripple w XRP

Stellar Lumens wzrósł do najwyższego poziomu od kwietnia 2022 r. po spektakularnym zwycięstwie Ripple Labs w amerykańskim sądzie. XLM, jego token, podskoczył do najwyższego poziomu 0,20 USD, który był znacznie wyższy niż najniższe od początku roku 0,075 USD. Dokładnie w szczytowym momencie moneta wzrosła o ponad 180% od najniższego poziomu w tym roku.

Ripple Labs wygrywa w amerykańskim sądzie

Stellar to popularna kryptowaluta, która jest bardzo podobna do Ripple. Moneta została utworzona przez współzałożyciela Ripple, aby ułatwić płatności na całym świecie. Dziś Stellar jest najbardziej znany jako dostawca technologii dla Circle, twórcy USD Coin, drugiego co do wielkości stablecoina na świecie.

Dlatego inwestorzy Stellar lumens uważnie śledzili sprawę SEC vs Ripple. Po pierwsze, zwycięstwo SEC oznaczałoby złe wieści dla Stellar i jego ekosystemu. Jako duży gracz w branży kryptograficznej istnieje duże prawdopodobieństwo, że SEC wytoczyłaby osobny pozew przeciwko firmie i jej twórcom.

Skutkiem utraty SEC jest to, że więcej firm z branży usług finansowych będzie teraz otwartych na korzystanie z technologii Stellar w celu ułatwienia płatności. Najpopularniejszą firmą korzystającą obecnie ze Stellar jest MoneyGram, globalny dostawca płatności. Inne firmy to między innymi Circle, Coinme, Abra, Anchorage i Binance.

Stellar stara się również zbudować w pełni zdecentralizowany ekosystem w ramach swojego projektu Soroban. Soroban to platforma inteligentnych kontraktów oparta na Rust, zaprojektowana z myślą o skali. Deweloperzy mogą używać sieci do tworzenia dApps z aplikacjami w świecie rzeczywistym. Wyzwanie polega jednak na tym, że ekosystem nie zyskał jeszcze popularności wśród programistów.

Kolejnym katalizatorem Stellar Lumens są ostatnie dane dotyczące inflacji konsumenckiej w USA. Dane pokazały, że główna inflacja konsumencka spadła w czerwcu do 3,0%. Istnieje prawdopodobieństwo, że w najbliższych miesiącach ceny będą nadal spadać.

Prognoza ceny lumenów gwiazd

Wykres dzienny pokazuje, że po zwycięstwie SEC vs Ripple cena XLM dokonała silnego byczego wybicia. Podczas skoku token przesunął się powyżej ważnego punktu oporu na poziomie 0,115 USD, najwyższego poziomu w kwietniu tego roku.

Stellar skoczył powyżej wszystkich średnich kroczących. Wygląda również na to, że zaczął tworzyć uparty wzór flagi lub proporczyka. W analizie działań cenowych ta formacja jest zwykle jedną z najpopularniejszych oznak większych zysków.

W związku z tym, chociaż prawdopodobnie nastąpi powrót do średniej, istnieje prawdopodobieństwo, że cena XLM będzie nadal rosnąć w nadchodzących dniach. Jeśli tak się stanie, ponownie przetestuje szczyt z tego tygodnia na poziomie 0,1961 USD, czyli około 27% powyżej obecnego poziomu.