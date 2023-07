Czwartek był wielkim dniem dla rynku kryptowalut.

Sędzia Analisa Torres z amerykańskiego sądu okręgowego orzekła dziś, że “XRP” nie jest papierem wartościowym – dając Ripple Labs duże zwycięstwo w walce prawnej z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, o czym donosi Invezz tutaj.

Wiadomości na temat Ripple pomogły dziś ożywić ceny kryptowalut

Zaledwie kilka godzin po decyzji zarówno Coinbase, jak i Kraken wznowiły handel XRP, którego wartość w czwartek prawie się podwoiła. Rozwój sytuacji jest szczególnie znaczący, ponieważ wspomniany pozew SEC sprawił, że Ripple był atakowany przez około trzy lata.

Jednak lepiej późno niż wcale, prawda? Dzisiejsze orzeczenie na korzyść Ripple dało nadzieję takim firmom jak Coinbase i Binance, które obecnie również walczą z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd.

Bitcoin wspiął się powyżej 31,500 USD po decyzji sądu, a Ethereum przekroczył psychologicznie istotny poziom 2000 USD, co sugeruje, że optymizm rozprzestrzenia się w całym ekosystemie kryptowalut.

Można sobie zatem wyobrazić, że w końcu przyniesie to korzyści również wschodzącym platformom kryptowalutowym, takim jak Chancer.

Chancer ma na celu zrewolucjonizowanie rynku zakładów

Chancer to platforma bukmacherska oparta na technologii blockchain, która pozwala stworzyć własny rynek zakładów sportowych, politycznych i wszystkiego pomiędzy.

Jego celem jest zrewolucjonizowanie zakładów bukmacherskich i gier cyfrowych – rynku o wartości 90 miliardów dolarów, który ma rosnąć w tempie 10% rocznie w nadchodzących latach. Założyciele Chancer zakładają, że ostatecznie ich platforma będzie zdecentralizowana, a przez to bezpieczniejsza niż inne platformy.

Ale najlepsze jest to, że ta platforma bukmacherska peer-to-peer (P2P) jest zasilana przez natywny token $CHANCER. Jest to istotne, ponieważ inwestowanie w ten token BSC0 tworzy dodatkowe źródło potencjalnych zysków oprócz tworzenia i uczestniczenia w niestandardowych zakładach.

$CHANCER jest obecnie w przedsprzedaży. Więcej szczegółów i informacje o tym, jak w to inwestować, można znaleźć na stronie internetowej projektu tutaj.

Od tego momentu wartość tokena $CHANCER może się podwoić

Jak w przypadku każdego aktywa kryptowalutowego, wartość tokena $CHANCER zależy od podaży i popytu.

Projekt został uruchomiony 13 czerwca. W ciągu zaledwie jednego miesiąca zgromadził ponad 0,75 miliona dolarów, sprzedając swój natywny token. Można więc śmiało powiedzieć, że popyt wygląda na silny.

Co ważniejsze, jak wspomniano powyżej, jest on w przedsprzedaży i ostatecznie zostanie uruchomiony na renomowanych giełdach kryptowalut – co zazwyczaj pomaga tokenowi kryptowalutowemu w odblokowaniu kolejnej ścieżki rozwoju.

$CHANCER jest obecnie wart 0,01 USD i oczekuje się, że do końca przedsprzedaży osiągnie cenę 0,021 USD, co zasadniczo oznacza, że token może wzrosnąć ponad dwukrotnie.

Istotne katalizatory dla tokena Chancer

Należy pamiętać, że czwartkowe wiadomości dotyczące Ripple nie są samodzielnym katalizatorem dla kryptowalut. Jacobi Asset Management, po wielu opóźnieniach, ma teraz uruchomić spotowy ETF na Bitcoina w Europie w tym roku, jak podaje Financial Times.

Po drugiej stronie Atlantyku finansowe giganty, takie jak BlackRock, również złożyły wniosek o utworzenie takiego funduszu giełdowego w Stanach Zjednoczonych, który zdaniem wielu uzyska zgodę SEC, biorąc pod uwagę nieskazitelne osiągnięcia tej firmy w kwestii podobnych ETF-ów.

Popyt spotowy ETF na Bitcoina jest ważny, ponieważ sygnalizuje zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych aktywami kryptowalutowymi.

Jest jeszcze oczywiście kwestia Fed. Na początku tego tygodnia Biuro Statystyki Pracy poinformowało o wzroście inflacji o 3,0% w ujęciu rok do roku w czerwcu, co stworzyło przynajmniej pewną przestrzeń dla banku centralnego do rozważenia ponownej oceny, czy rzeczywiście chce podnieść stopy procentowe jeszcze dwa razy, jak ostatnio ogłosił.

W miarę jak FOMC zaczyna łagodzić politykę pieniężną, inwestorzy mogą bardziej agresywnie zwracać się ku transakcjom obarczonym ryzykiem, w tym kryptowalutom, takim jak token $CHANCER.

Inną kwestią jest to, że zbliża się sezon NFL. Związany z tym wzrost liczby zakładów sportowych i gier cyfrowych prawdopodobnie przyciągnie również więcej użytkowników do platformy Chancer.

Aby dowiedzieć się, jak w kilku prostych krokach kupić token $CHANCER, odwiedź stronę projektu tutaj.