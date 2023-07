Charles jest reporterem dla Invezz. Posiada tytuł inżyniera mechatronicznego, ale zaintrygował go fascynujący świat kryptowalut i blockchain. Napisał wiele… czytaj więcej

Chiny stały się jednym z pierwszych krajów, które uregulowały technologię napędzającą dobrze znane usługi, takie jak ChatGPT, publikując nowe przepisy dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji (AI). Nastąpiło to po środowym ogłoszeniu Elona Muska o debiucie xAI, nowej firmy AI, która skupi się na zrozumieniu “prawdziwej natury wszechświata”.

Najwyższy organ nadzorujący internet w Chinach, Cyberspace Administration of China, ujawnił w czwartek zestaw zaktualizowanych zasad regulujących dynamicznie rozwijający się rynek, który przyciągnął uwagę całego świata. Przepisy wejdą w życie 15 sierpnia, w samą porę, aby uregulować wiele nadchodzących projektów opartych na sztucznej inteligencji, takich jak ekosystem sztucznej inteligencji ActualizeAI firmy AltSignals.

Chińskie “środki tymczasowe” dotyczące sztucznej inteligencji

Wydaje się, że opublikowana wersja, która jest określana jako “środki tymczasowe”, rozluźniła kilka wcześniej ogłoszonych przepisów w porównaniu do wstępnego projektu opublikowanego w kwietniu. Sugeruje to, że Pekin widzi szansę w rozwijającej się branży, ponieważ naród dąży do ponownego pobudzenia wzrostu gospodarczego w celu tworzenia miejsc pracy.

W zeszłym tygodniu gigant fintechowy Ant Group został ukarany grzywną w wysokości prawie 1 miliarda dolarów przez chińskie organy regulacyjne. Wydaje się jednak, że może to być ostatni chiński gigant, który zmierzy się z pełną siłą organów regulacyjnych w zakresie sztucznej inteligencji. Wielu chińskich gigantów technologicznych, w tym Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA), Baidu Inc (NASDAQ: BIDU) i JD.COM (NASDAQ: JD) pracuje obecnie nad wydaniem własnych chatbotów AI.

Początkowo przepisy będą miały zastosowanie wyłącznie do usług oferowanych ogółowi społeczeństwa w Chinach. Wyjątki dotyczą technologii tworzonych w instytucjach badawczych lub przeznaczonych dla użytkowników za granicą. Nowe prawo zniosło grzywny w wysokości nawet 10,000 juanów (14,027 USD) za przypadki naruszenia przepisów.

Dostawcy usług generatywnej sztucznej inteligencji będą jednak zobowiązani do przeprowadzania przeglądów bezpieczeństwa i rejestrowania swoich algorytmów w rządzie, jeśli ich usługi mogą wpływać na opinię publiczną lub mogą “mobilizować” społeczeństwo.

Firma xAI Elona Muska

W tym samym czasie Elon Musk, założyciel i dyrektor generalny Tesli, SpaceX i Twittera, ogłosił uruchomienie xAI w celu “zrozumienia prawdziwej natury wszechświata”. W piątek Musk i jego zespół podali więcej szczegółów na czacie na żywo na Twitter Spaces na temat firmy.

Członkowie zespołu xAI pracowali nad projektami takimi jak AlphaCode od DeepMind i chatboty GPT-3.5 i GPT-4 od OpenAI. Członkowie zespołu są byłymi pracownikami DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter i Tesla Inc (NASDAQ: TSLA).

xAI Muska będzie konkurować z wiodącymi chatbotami AI, takimi jak ChatGPT, Bard i Claude, a także firmami takimi jak OpenAI, Google i Anthropic.

Wiadomość o firmie Muska zajmującej się sztuczną inteligencją pojawiła się po raz pierwszy w kwietniu, wraz z plotkami, że Musk kupił tysiące procesorów graficznych od Nvidii, aby zasilić potencjalny duży model językowy. Podczas nagranego wywiadu na kanale Fox News w tym samym miesiącu Musk omówił swoje pomysły na nowe narzędzie AI o nazwie “TruthGPT” i dodał, że obawia się, że istniejące firmy AI faworyzują “politycznie poprawne” systemy nad innymi.

Ekosystem ActualizeAI autorstwa AltSignals

Copy link to section

Ubiegły tydzień był wypełniony działaniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Wszystko zaczęło się od przejścia przedsprzedaży AltSignals (ASI) do Etapu 2, po którym nastąpiło odsłonięcie nowej firmy AI przez Muska, a na koniec Chiny ujawniły swoje nowe zasady rządzące branżą generatywnej sztucznej inteligencji.

AltSignals zajmuje wysoką pozycję wśród dostawców sygnałów transakcyjnych, dzięki niesamowitym celom ActualizeAI – zaawansowanemu systemowi sztucznej inteligencji napędzanej przez krypto, który ma przenieść branżę sygnałów transakcyjnych na wyższy poziom.

Przez lata AltSignals był centrum najnowocześniejszych technologii handlowych i współpracy między społecznościami, więc jego nowa kryptowaluta ASI jest czymś więcej niż tylko inwestycją.

AltSignals prowadzi obecnie przedsprzedaż tokena ASI, którego wartość rośnie na każdym etapie przedsprzedaży, podczas gdy startup pracuje nad zebraniem 12,150,000 USD na dodatkowy rozwój.

Inwestorzy biorący udział w przedsprzedaży AltSignals mają do dyspozycji szereg funkcji i korzyści, z których główną jest wykorzystanie tokenów ASI w celu uzyskania dostępu do ekosystemu ActualizeAI.