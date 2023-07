Czy w związku ze wzrostem krótkiej sprzedaży i problemami prawnymi Binance, BNB jest przewartościowany?

Z BNB, natywnym tokenem Binance, dzieją się ciekawe rzeczy. Zanim do tego przejdę, opowiem krótką historię, która może pomóc zilustrować, jak mylące mogą być pewne wskaźniki i dane w przestrzeni kryptograficznej.

Podczas COVID pracowałem nad swoimi umiejętnościami kodowania i postanowiłem stworzyć kryptowalutę dla zabawy, głównie po to, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak działają łańcuchy bloków. Nazwany TenDay Coin na cześć długości mojej kary kwarantanny, łączną podaż określam na 500 miliardów tokenów. Następnie sprzedałem jedną z tych monet mojemu bratu za dolara. Pozwólcie, że teraz zapytam: jaka była kapitalizacja rynkowa TenDay Coin?

Technicznie rzecz biorąc, można argumentować, że było to (jest?) 500 miliardów dolarów, co plasuje go tylko za Bitcoinem na liście największych kryptowalut na świecie. Wyprzedź Vitalika Buterina, bo wyprzedza mnie tylko Satoshi Nakamoto.

Uważaj na niewielką płynność na rynkach kryptograficznych

Oczywiście jest to śmieszne i głupie. Jednak ten skrajny przykład pokazuje, jak sama kapitalizacja rynkowa może być mylącym wskaźnikiem, ponieważ płynność i wolumen są oczywiście kluczowymi czynnikami.

Co prowadzi nas do BNB. Przy wartości 38 miliardów dolarów moneta Binance jest czwartą co do wielkości kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej, zaraz za Bitcoinem, Ethereum i Tetherem (XRP jest bliski niedawnego wzrostu w wyniku pozytywnego orzeczenia sądu; na razie zignorujemy moją monetę..).

Jeśli jednak uszeregujesz monety według płynności, BNB wypadnie z pierwszej piętnastki. Żadna inna moneta z pierwszej trzydziestki nie ma takiej przepaści między rankingiem według kapitalizacji rynkowej a płynnością.

Dzieje się tak często w przypadku rodzimych tokenów, które mają tendencję do utrzymywania dużych ilości poza rynkiem, podczas gdy wolumen poza rodzimą giełdą jest często anemiczny. Jako kolejny skrajny przykład widzieliśmy, jak to się dzieje w przypadku FTT, gdzie większość podaży jest w posiadaniu siostrzanej firmy Alameda, a jej płynność jest cienka jak papier. Chociaż nie sugeruję, że Binance ułatwia oszustwa na skalę FTX (lub jakiekolwiek oszustwa, żeby było jasne), jedynie wskazuję, że płynność jest istotnym czynnikiem i nie można jej przeoczyć.

Problem z Binance, nad którym ubolewałem nad tym, co teraz wydaje się wiecznością, polega na tym, że niemożliwe jest złożenie jakiejkolwiek pewnej deklaracji na temat firmy, biorąc pod uwagę całkowity brak przejrzystości. Działa pod przykrywką i wymaga ślepej wiary. Jej dowód na rezerwy to farsa, CEO Changpeng Zhao deklaruje, że jeśli ktoś chce się dowiedzieć o zobowiązaniach, musi „popytać”. Nie jest to do końca pocieszające.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Nie zapominajmy również, że handel manipulacyjny w celu zwiększenia wolumenów jest jednym z zarzutów, jakie SEC postawiła giełdzie. Tak więc, biorąc pod uwagę niską płynność tokena i nieprzejrzysty charakter Binance, wokół wyceny pojawiają się znaki zapytania.

Jako kolejne (potencjalnie nieistotne, ale wciąż godne uwagi) zastrzeżenie, ostrzegaliśmy przed niezwykłym wolumenem handlu Solana podczas jego błyskawicznego wzrostu na rynku kryptowalut. Token osiągał lepsze wyniki niż wszystko w sektorze, ale płynność nie nadążała za większymi monetami, podczas gdy sama sieć cierpiała z powodu szeregu problemów, które budziły poważne wątpliwości.

Jak się okazuje, token całkowicie się załamał, spadając ze szczytu prawie 250 $ do poniżej 10 $ w następstwie upadku FTX. Być może było to po prostu wynikiem bliskich związków Sama Bankmana-Frieda z tokenem jako wczesnego inwestora, jednak inna teoria głosi, że wolumen w fazie przygotowań był daleki od naturalnego, a cena została sztucznie podparta. Nie ma również żadnego dowodu na to, że coś takiego miało miejsce, ale faktem jest, że rozmowa powinna dać inwestorom do myślenia: tak duża część przestrzeni kryptograficznej to miraż, a ceny często nie są tym, czym się wydają. Te znaki ostrzegawcze są bardziej przejmujące dla BNB niż dla większości innych kryptowalut.

Handlowcy masowo skracają BNB

Oprócz podstaw, przeanalizujmy kilka czerwonych flag, które ostatnio pojawiły się na moim radarze. Po pierwsze, jak wspomniano wcześniej, kapitalizacja rynkowa BNB wynosi obecnie 38 miliardów dolarów, mniej więcej na tym samym poziomie, na którym otworzył rok. W tym samym czasie Bitcoin wzrósł o 80%, demonstrując zmagania Binance w obliczu represji regulacyjnych, z giełdą uderzoną licznymi procesami sądowymi.

Czy to ma sens? Ostatnie sześć miesięcy było niezaprzeczalnie brutalne dla Binance. Dla przypomnienia poniżej przedstawiamy niektóre z zarzutów skierowanych przeciwko giełdzie:

Handel przeciwko klientom

Naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych

Zachęcanie klientów ze Stanów Zjednoczonych do obalenia kontroli zgodności, które zostały zaprojektowane, aby uniemożliwić im korzystanie z platformy Binance.com

Handel manipulacyjny w celu zwiększenia wolumenów

Niewłaściwe mieszanie funduszy

Ponadto jej udział w rynku w całkowitym wolumenie obrotu na scentralizowanych giełdach wynosi obecnie 43%, co oznacza spadek z 66% na początku roku. To kolosalny spadek, zwłaszcza że inne giełdy również pogrążyły się w kwestiach prawnych (Coinbase, Kraken itp.). Czy powinien być notowany na tym samym poziomie, na którym otworzył rok, nawet jeśli sektor kryptograficzny odbił się znacząco? Idźmy dalej, zanim zadeklarujemy ten czy inny sposób.

Coinbase kontra Binance

Copy link to section

Coinbase (NASDAQ: COIN) jest spółką publiczną, co oznacza, że mamy interesujący punkt odniesienia do porównania Binance. Chociaż BNB nie jest porównywalny z kapitałem, tak jak akcje w Coinbase, z pewnością ma podobne podobieństwa do kapitału, jeśli chodzi o jego los, który jest bezpośrednio powiązany z losem Binance. Krótko mówiąc, jeśli wolumen obrotu na Binance wzrasta, Binance ma się dobrze, a BNB rośnie. To samo dotyczy Coinbase i akcji Coinbase.

To naprawdę prymitywne porównanie, ale dotyczy tego, co najlepsze. Podoba mi się to również dlatego, że kiedy Coinbase zadebiutowało w kwietniu 2021 r., zrobiło to przy prawie identycznej kapitalizacji rynkowej jak BNB (89 miliardów dolarów).

Jak pokazuje powyższy wykres, Coinbase został uderzony. Przed pozytywnym orzeczeniem XRP w tym tygodniu cena akcji wynosiła 85 USD, co przekłada się na wycenę na 20 miliardów USD. Zaledwie dwa lata temu, w dniu debiutu, naciskał na wycenę w wysokości 100 miliardów dolarów.

Obecnie jest wyceniana na 24 miliardy dolarów po 20% skoku w zeszłym tygodniu, co oznacza, że w tym roku wzrosła o 213%. Jak wspomniano powyżej, BNB jest płaski, co pokazuje, jak bardzo grunt został utracony.

Jednak te gorsze wyniki pojawiły się dopiero w ciągu ostatnich kilku miesięcy – wcześniej BNB radził sobie wyjątkowo dobrze podczas bessy, wyprzedzając gorące akcje Coimbase.

W 2022 roku BNB stracił 52% swojej wartości, co brzmi strasznie. Jednak była to jedna z nielicznych monet, która przewyższyła Bitcoina, który stracił 64%, a jej wydajność wyróżnia się jako wyjątkowo odporna.

Te lepsze wyniki wyglądają teraz na niepokojące w kontekście tego, co wydarzyło się mniej więcej w ciągu ostatniego miesiąca, ponieważ piętrzyły się problemy prawne Binance. Ale znowu, czy BNB spadło wystarczająco? Widzieliśmy zmagania Coinbase, a Binance straciło ogromną część udziału w rynku w porównaniu z Coinbase. Ponownie, jest to wyjątkowo prymitywne porównanie, a Coinbase ma siedzibę w USA, podczas gdy Binance nie (nadal twierdzi, że nie ma siedziby głównej), ale kwestie prawne związane z Binance są znacznie bardziej nikczemne.

Chociaż powyżej omówiliśmy fundamentalne obawy wysokiego szczebla, wydaje się, że w ciągu ostatnich 24 godzin na rynku BNB wystąpiła niezwykła aktywność. Po pierwsze, otwarte zainteresowanie BNB wzrosło, obecnie na najwyższym poziomie od 2021 r., jak pokazuje poniższy wykres z Coinglass.

Ale co jeszcze bardziej interesujące, jak pokazuje następny wykres, otwarte zainteresowanie BNB na samym Binance nie zmieniło się zbytnio, co oznacza, że na inne giełdy napływają gwałtowne wzrosty. Oznacza to, że inwestorzy ładują zakłady BNB poza platformą Binance, co jest nietypowe.

Następnym naturalnym krokiem jest przyjrzenie się stopom finansowania, które gwałtownie spadły do wartości ujemnych, spadając do poziomu -0,2%. Jest to najniższy poziom od kwietniowej rzezi bankowej i wskazuje, że rynek jest bardzo krótki.

Czy ktoś może coś wie? Kryptowaluty słyną z atmosfery dzikiego zachodu, przestrzeni, w której informacje poufne przepływają swobodnie. Nie mam żadnych dowodów, aby podejrzewać, że coś jest tam nie tak, ale stopa finansowania BNB jest tak ostro ujemna, że nie pasuje do reszty rynku kryptograficznego, który jest obecnie dość spokojny.

Czy to wszystko jest bezsensownym zbiegiem okoliczności, który wkrótce wróci do normalności? Być może. Z drugiej strony, nie ma dymu bez ognia.

Byłoby również niedbalstwem wspomnieć, że pomimo listy zarzutów postawionych już Binance, wciąż czeka ich więcej. Mianowicie Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych prowadzi dochodzenie karne w sprawie Binance i kilku jego dyrektorów wysokiego szczebla, w tym CEO Changpeng Zhao. Prokuratorzy byli podobno podzieleni przed Bożym Narodzeniem co do tego, czy mają wystarczające dowody, aby wnieść oskarżenie. Czy coś idzie po torach?

To tylko jedna teoria i znowu sprowadza się ona do ślepych spekulacji z mojej strony, w które normalnie nie lubię się angażować. Jednak w świecie, w którym wykorzystywanie informacji poufnych jest tak powszechne, powyższe stopy finansowania i otwarte z pewnością włączyły się dzwonki alarmowe, że ktoś, gdzieś, może coś wiedzieć. I nawet jeśli to nic, biorąc pod uwagę niekończące się problemy, z którymi boryka się obecnie Binance, z których niektóre zostały omówione powyżej, nie zbliżyłbym się do tego z trzymetrowym kijem.

Binance od dawna gra szybko i luźno z prawem i niezależnie od tego, czy jesteś za, czy przeciw kryptowalutom, za czy przeciw SEC, w rzeczywistości wydaje się, że ziemia zbliża się do największej giełdy na świecie. Mimo to token BNB nadal jest sprzedawany z ogromną wyceną, nawet jeśli został znacznie obniżony od czasów swojej świetności.

W przypadku BNB jest się czego bać. Jest to dla mnie niezwykły artykuł, ponieważ tak naprawdę jest to nic innego jak bezradne spekulacje, ale z czarną dziurą, jaką jest Binance, nie można wiedzieć niczego z jakimkolwiek stopniem pewności. I w tym tkwi problem.