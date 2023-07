Prognoza ceny Litecoina: Otwarte kontrakty futures rosną przed halvingiem

Litecoin będzie w centrum uwagi w nadchodzących dniach, ponieważ inwestorzy czekają na nadchodzący halving zaplanowany na sierpień. Moneta kosztowała w czwartek 93 USD, ponieważ otwarte zainteresowanie kluczowymi giełdami utrzymywało się na podwyższonym poziomie.

Odliczanie do połowy Litecoina

Halving to unikalna funkcja w kryptowalutach typu proof of work (PoW), takich jak Bitcoin i Bitcoin Cash. Jest to funkcja, która zmniejsza nagrody blokowe w celu spowolnienia dostaw monety.

Litecoin, który jest hard forkiem Bitcoina, nastąpi 3 sierpnia tego roku, kiedy wysokość bloku wzrośnie do 2,52 miliona. Obecna wysokość wynosi 2,512 miliona.

Zmniejszenie o połowę Litecoina ma miejsce co cztery lata iw większości przypadków moneta ma się dobrze, zanim nastąpi zdarzenie. To częściowo wyjaśnia, dlaczego cena monety LTC znajduje się w ogólnym trendzie wzrostowym od lipca ubiegłego roku.

Litecoin wykazuje kilka ważnych cech przed halvingiem. Jego szybkość mieszania i trudność wydobycia skoczyły do rekordowego poziomu, przy czym ten ostatni wynosi 26,6.

Jednocześnie dane zebrane przez CoinGlass pokazują, że jego otwarte zainteresowanie rynkiem kontraktów terminowych wzrosło do ponad 520 milionów dolarów, czyli o kilka punktów poniżej najwyższego poziomu z zeszłego tygodnia, który wyniósł 614 milionów dolarów. Oznacza to, że to otwarte zainteresowanie oscyluje blisko najwyższego poziomu od listopada 2021 r., jak pokazano poniżej.

Otwarte zainteresowanie jest kluczową cechą rynku kontraktów terminowych, ponieważ pokazuje całkowitą liczbę kontraktów terminowych posiadanych przez uczestników rynku na koniec dnia handlowego. Służy do określania nastrojów rynkowych i siły stojącej za rynkiem.

Prognoza ceny Litecoina

Wykres dzienny pokazuje, że cena LTC zniwelowała część zeszłotygodniowych wzrostów w związku ze zmianą nastrojów na rynku. Spadł z zeszłotygodniowego maksimum 116,14 USD do obecnych 93 USD. Spadek ten zbiega się z ruchem Bitcoina poniżej wsparcia na poziomie 30 000 USD.

Litecoin jest wspierany przez 50-dniową wykładniczą średnią kroczącą. Utworzył również mały wzór młotka. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że cena odbije w najbliższych dniach, ponieważ odliczanie do halvingu trwa. Jeśli tak się stanie, kolejnym kluczowym poziomem do obserwowania będzie 105,75 USD, najwyższy poziom z 16 lutego.

