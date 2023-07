Spadające rentowności są dobrodziejstwem dla Bitcoina, ale ostrożność jest nadal mądra, gdy nastroje się poprawiają

Od osiemnastu miesięcy obraz makro obraca się wokół słowa na „i”: inflacji. Największy kryzys kosztów utrzymania od lat 70. zmusił Rezerwę Federalną do najszybszego cyklu podwyżek stóp procentowych w niedawnej historii; po dekadzie prawie zerowych stóp procentowych bony skarbowe płacą teraz na północ od 5%.

Jednak w zeszłym tygodniu ogłoszono najnowszy wskaźnik CPI na poziomie 3%, ujawniający szybsze niż oczekiwano wyhamowanie wzrostu cen, które zdusiły gospodarkę i zmusiły Fed do działania. Spadek z 4% w poprzednim miesiącu, giełdy zamknęły się na 15-miesięcznych maksimach, ponieważ inwestorzy mają coraz większą nadzieję, że cykl zacieśniania może wreszcie dobiegać końca.

Na tym tle przedstawiamy szybki przegląd stanu Bitcoina, który był rzucany jak szmaciana lalka przez sprzeczne siły inflacji i rosnących stóp procentowych w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy (a także kilka raczej niesmacznych wydarzeń w kryptolandzie).

Jak wrażliwy jest Bitcoin na stopy procentowe?

Copy link to section

Najważniejszą dźwignią dostępną decydentom jest stopa procentowa, która dosłownie określa cenę pieniądza i wpływa na wszystkie aspekty gospodarki. Bitcoin nie jest wyjątkiem; w rzeczywistości jest jeszcze bardziej wrażliwy niż większość, biorąc pod uwagę, jak daleko znajduje się w spektrum ryzyka.

Wykreślenie dwuletniej rentowności obligacji skarbowych, która zmienia się wraz z oczekiwaniami dotyczącymi stóp procentowych, w stosunku do Bitcoin na poniższym wykresie pokazuje, jak ważny jest Jerome Powell w odniesieniu do ceny Bitcoin (zysk naniesiony na odwróconą oś).

Ponieważ inflacja ostygła w pierwszej połowie 2023 r. znacznie szybciej niż oczekiwano w czwartym kwartale ubiegłego roku, pomaga to wyjaśnić wzrost Bitcoina w tym roku o 80%. Posunięcie to ma miejsce pomimo tego, że większość wiadomości z branży w ciągu ostatnich sześciu miesięcy była w dużej mierze niedźwiedzia, co zostało podkreślone przez wielkie represje regulacyjne mające miejsce w USA.

Teraz wydaje się, że jest to coś w rodzaju punktu zaczepienia. Najgorsze zaostrzenie niewątpliwie minęło, co oznacza, że ciężka kotwica, która trzyma Bitcoina, może się rozluźniać. Z drugiej strony ważne jest, aby nie być zbyt optymistycznym co do wskaźnika CPI. Inflacja bazowa pozostaje bardziej lepka niż główna wartość, a jeśli Fed zamierza osiągnąć cel 2%, nadal może być cena do zapłacenia.

W tej notatce, wycofując prawdopodobieństwa z kontraktów terminowych Fed, prawdopodobieństwo podwyżki o 25 pb na posiedzeniu Fed w przyszłym tygodniu jest w rzeczywistości wyższe dziś rano niż o tej porze w zeszłym miesiącu, jak pokazano na następnym wykresie (wzrost z 74% do prawie 100%).

Sam Jerome Powell przedstawił to lepiej niż ja na spotkaniu w zeszłym miesiącu:

„Patrząc w przyszłość, prawie wszyscy członkowie komisji uważają za prawdopodobne, że dalsze podwyżki stóp będą odpowiednie w tym roku, aby z czasem obniżyć inflację do 2 proc.”

Nawet jeśli przyszłe podwyżki dobiegają końca i są w dużej mierze wycenione, musimy zachować ostrożność, wycofując się i analizując Bitcoin (i ogólnie rynki). Nie zapominajmy o skali zacieśnienia monetarnego, jakie przeszła gospodarka; Spotkanie w zeszłym miesiącu było pierwszym od piętnastu miesięcy, kiedy stopy procentowe nie zostały podniesione. Nie tylko to, ale te podwyżki wynikały z prawie dekady historycznie niskich stóp procentowych.

Jest to kluczowe, ponieważ polityka pieniężna notorycznie działa z opóźnieniem. Potrzeba czasu, aby przeniknąć do pełnego zakresu zacieśniania polityki pieniężnej, co powinno zapewnić ostrożność tym uczestnikom rynku, którzy szybko świętują upragnione miękkie lądowanie jako misja wykonana. Chociaż inflacja niewątpliwie spada znacznie szybciej niż wcześniej sądzono, a na rynku pracy prawie nie dochodzi do złagodzenia, pełny efekt ogromnego odpływu płynności z gospodarki może jeszcze nie minąć.

Wreszcie, jeśli chodzi konkretnie o Bitcoina, istnieje jeszcze jedno ważne zastrzeżenie, nad którym należy się zastanowić. Wielu po prostu zakłada, że kaprysy rynku kryptograficznego oznaczają, że bessy i hossy są nieuniknione, a nieustająca hossa jest gwarantowana, gdy cała ta argia-bargia ustąpi. Ponieważ w przeszłości po każdym spadku następował bardziej euforyczny haj.

To może być znowu prawda, ale ocena danych z przeszłości dla aktywów, które zostały wprowadzone na rynek dopiero w 2009 roku, powinna być wykonana bardzo ostrożnie. Płynność Bitcoina była również cienka jak papier w pierwszych latach (nawet dzisiaj płynność na rynkach spot nadal stanowi problem), co oznacza, że wiarygodna historia handlu, którą możemy analizować, pochodzi z jeszcze mniejszej próby.

Dodatkowo, do zeszłego roku Bitcoin istniał tylko na jednym z najbardziej chwalebnych i wybuchowych rynków hossy w historii. Zrodzony z żaru kryzysu finansowego z 2008 roku i wprowadzony na rynek dwa miesiące przed dnem giełdowym w marcu 2009 roku, krajobraz makro został stworzony idealnie dla tego aktywa.

Oczywiście to się teraz zmieniło – jak pokazuje powrót giełdy w 2022 r. na powyższym wykresie. Dlatego nie będzie przesadą stwierdzenie, że Bitcoin znajduje się na całkowicie niezbadanych wodach, co jest całkowicie bezprecedensową sytuacją dla młodzieńczej pomarańczowej monety. W zeszłym roku po raz pierwszy zobaczyła tę koncepcję o znacznej stopie procentowej, co do tej pory było tylko abstrakcyjną koncepcją.

Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja jest teraz znacznie jaśniejsza niż na początku roku. Odzwierciedla to cena Bitcoina – podobnie jak giełda, gdzie Nasdaq drukuje swój najlepszy półroczny zwrot od 1983 roku.

Ale nie wykluczaj opóźnionego efektu zacieśnienia polityki pieniężnej i uważaj na świętowanie, które może okazać się przedwczesne. Poza polityką pieniężną i sytuacją makro, istnieje również drobna sprawa wojny w Europie, wciąż nieaktualna sytuacja regulacyjna z wieloma toczącymi się sprawami (Coinbase, Binance i Ripple, by wymienić tylko kilka, które bez wątpienia będą miały więcej zwrotów akcji na drodze) oraz niezliczone inne zmienne, które mogą obrócić się w jedną lub drugą stronę.

Nadal panuje niepewność, nawet jeśli sytuacja się poprawia. W przypadku Bitcoina i rynków kryptograficznych oznacza to, że ostrożność jest nadal rozsądna.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.