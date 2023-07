Eter: aktywność zapewnia srebrną podszewkę w obliczu ucieczki kapitału

Coraz bardziej wrogie stanowisko regulacyjne wobec kryptowalut w USA wywołało rosnącą niepewność w sektorze.

Wśród tej burzy Ethereum zajmuje interesującą pozycję. Został pominięty na liście tokenów, które SEC wymieniła jako papiery wartościowe w pozwie Binance w czerwcu, który obejmował Solana (SOL), Polygon (MATIC) i Cardano (ADA). Przewodniczący SEC, Gary Gensler, również unikał pytań, czy stanowi to zabezpieczenie.

Wydawało się, że znajduje się w szarej strefie – z pewnością nie tak bezpieczny, jak wydaje się być Bitcoin ze szczęk przerażającego znacznika bezpieczeństwa, ale w znacznie lepszej pozycji niż większość tokenów działających w przestrzeni DeFi. Jego upadek i wzrost po (w większości) pozytywnym orzeczeniu w sprawie fazy papierów wartościowych Ripple pokazał to jeszcze bardziej.

Jednak pomimo trudności regulacyjnych i drenażu na całym rynku kryptograficznym w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy (nawet po rajdzie ulgi w 2023 r. ceny są nadal znacznie poniżej szczytu), istnieją powody, aby być nieco optymistycznymi przy ocenie danych bazowych dla Etheru. Z drugiej strony istnieją czynniki, które również powinny nawoływać do ostrożności.

Aktywność pozostaje odporna

Zeszłoroczne zmagania Crypto nie są tajemnicą. Zepchnięty z klifu przez zaskakujący upadek ekosystemu Terry, kryptowaluty wciąż spadały. Gdy inwestorzy przekonali się z pierwszej ręki, jak daleko krypto kryptograficzne spektrum ryzyka leży, sektor został spustoszony, gdy banki centralne przeszły na restrykcyjną politykę pieniężną.

Ceny spadły, wolumeny zostały zdziesiątkowane, a kapitał uciekł z systemu. ETH nie był odporny, spadając z najwyższego poziomu prawie 4900 USD w listopadzie 2021 r. do prawie trzycyfrowego poziomu, po czym ponownie wzrósł do prawie 1900 USD dzisiaj. Poniższy wykres przedstawia tę akcję cenową w stosunku do rentowności 2-letnich papierów skarbowych, która pokazuje oczekiwania dotyczące rentowności (pokazane w odwróconej skali), podkreślając, w jaki sposób aktywa walczyły, gdy rentowności gwałtownie wzrosły.

Ale pomimo tego gigantycznego spadku, patrząc na dane w łańcuchu, aktywność na Ethereum była bardziej odporna, niż można by się spodziewać.

Transakcje spadały przez cały zeszły rok, wykazując stałą tendencję spadkową z około 1,3 miliona transakcji dziennie na rekordowym poziomie ETH/USD w listopadzie 2021 roku do około 1 do 1,1 miliona na początku 2023 roku, gdzie pozostają od tamtej pory.

Oznacza to, że transakcje są o około 20% niższe niż w listopadzie 2021 r. Jednak patrząc na cenę, Ether jest o ponad 60% niższy od swojego maksimum. Jest to bardziej nieelastyczna zależność, niż niektórzy mogliby przewidywać, i chociaż bessy były oczywiście makabryczne, malują coś w rodzaju pozytywnej oceny.

Długoterminowa wykonalność Etheru zawsze będzie uzależniona od jego wykorzystania – im więcej ludzi korzysta z Ethereum, tym więcej opłat jest płaconych, tym większy jest zysk ze stakingu, tym więcej Etheru jest spalane. Krótko mówiąc, tym bardziej udany jest Ether.

Ponownie, nie oznacza to, że Ether miał dobry rok. Nadal przynosi duże straty każdemu, kto kupił na histerycznym rynku byka. Dodatkowo, patrząc na całkowitą zablokowaną wartość (TVL) na platformie, która może być postrzegana jako kolejny wskaźnik tego, jak radzi sobie sieć, perspektywy są mniej różowe.

TVL spadła o 77% od szczytu, co oznacza spadek o 85 miliardów dolarów. Podczas gdy duża część tego wynika z wysoce spekulatywnych tokenów i protokołów, które nie mają rzeczywistej użyteczności, wskakując na modę Ether, zanim zostały wyprane w zeszłym roku, wycofanie jest poważne i pokazuje, jak mocno ucierpiało DeFi. Nawet oceniając TVL w kategoriach ETH, a nie dolarów, spadek jest znaczący.

Rozporządzenie

To prowadzi nas z powrotem do regulacji. Przyszłość DeFi iw dużej mierze Ethereum może zależeć od tokenizacji aktywów. Prawdziwe aktywa, takie jak akcje i obligacje, od dawna były marzeniem, a entuzjaści przysięgali, że to przyszłość.

Jeśli tak się stanie, regulatorzy będą musieli wejść na pokład. Aby otworzyć dostęp do świata opartego na technologii blockchain dla trad-fi, należy wprowadzić jasne ramy. W tym sensie walka regulacyjna stanowi kluczową walkę o przyszłość DeFi.

Rozegranie się może zająć lata, ale przynajmniej teraz istnieje ruch w kierunku stworzenia wyraźniejszego obrazu, zaczynając od orzeczenia Ripple. Przed nami jeszcze długa droga (zarówno w przypadku Ripple, jak i całej branży blockchain), ale wydaje się nieuniknione, że prawodawcy w końcu stworzą formalne ramy wokół sektora.

Tak czy inaczej, jeśli wykorzystanie Ethereum będzie nadal odporne, nadejdą lepsze dni. Ale na razie bariery pozostają.

