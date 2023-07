Token Compound Compound rośnie wraz ze skokami otwartych kontraktów futures

Cena tokena Compound Compound wzrosła w tym tygodniu, ponieważ łączna wartość zablokowana sieci (TVL) w ekosystemie wzrosła. Token wzrósł do 70 USD, najwyższego poziomu od poniedziałku. Był wyższy o ponad 16% od najniższego poziomu w tym tygodniu.

Składane otwarte odsetki rosną

Compound, to pożyczanie zdecentralizowanych finansów (DeFi), który umożliwia ludziom pożyczanie i pożyczanie pieniędzy. Jest to główna platforma o łącznej wartości zablokowanej ponad 1,7 miliona ETH, co odpowiada ponad 3 miliardom dolarów. To czyni go siódmym co do wielkości protokołem DeFi na świecie.

Cena COMP wzrosła, ponieważ otwarte zainteresowanie tokenem nadal rosło. Dane zebrane przez Coinglass pokazują, że otwarte zainteresowanie skoczyło do ponad 170 milionów dolarów 16 lipca po rozstrzygnięciu sprawy Ripple przeciwko SEC.

Chociaż otwarte zainteresowanie ostatnio spadło, nadal utrzymuje się na najwyższym poziomie od ponad roku. W środę odsetki wzrosły do ponad 122 milionów dolarów. Większość tego zainteresowania pochodzi od Binance, Bybit, OKX i Kraken.

Otwarte zainteresowanie to ważna liczba na rynku kontraktów terminowych, która pokazuje liczbę kontraktów terminowych posiadanych przez uczestników, które nie zostały rozliczone. Wyższa liczba otwartych odsetek jest postrzegana jako pozytywna rzecz dla aktywów finansowych.

Tymczasem wolumen tokenów COMP w obrocie w ciągu ostatnich 24 godzin wzrósł o ponad 115%. Według CoinMarketCap wolumen wyniósł ponad 220 milionów dolarów. Binance nadal ma największy udział w rynku, a za nim plasują się Coinbase, KuCoin i Kraken.

Decyzja Fed przed nami

Inne kryptowaluty, które dobrze sobie radziły w ciągu ostatnich 24 godzin, to Theta Network, Maker’s MKR, Dogecoin i Trust Wallet Token. Wszystkie z nich odnotowały wyższą liczbę otwartych pozycji na rynku kontraktów terminowych.

Kolejnym kluczowym katalizatorem dla COMP i innych kryptowalut będzie nadchodząca decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Tak jak pisałem tutaj , analitycy uważają, że Fed podniesie stopy procentowe o 0,25%. Jeśli tak się stanie, bank podniesie te stawki do najwyższego poziomu od 2001 roku.

Z pozytywnej strony, większość analityków uważa, że bank zasygnalizuje, że będzie to ostatnia podwyżka stóp procentowych w tym roku. Inflacja spadła do 3,0%, podczas gdy rynek pracy zaczął mięknąć. Gołębi ton Fed będzie pozytywny dla Compound i innych kryptowalut.