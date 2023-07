Prognoza Kleros: PNK rośnie dzięki nowemu spojrzeniu na zdecentralizowany arbitraż

Cena Kleros wzrosła we wtorek po uruchomieniu nowego projektu kryptowalutowego Worldcoin (WLD), a natywny token Kleros PNK wzrósł do 0,024 USD. Podczas gdy większość kryptowalut notowała niższe lub płaskie notowania w ciągu dnia, PNK podskoczył o ponad 9%, częściowo po tym, jak współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin, wspomniał o Proof of Humanity i zdecentralizowanym systemie sądowym Kleros w swoim poście na temat Worldcoin.

W międzyczasie przedsprzedaż Chancer nadal przyciągała więcej inwestorów, a łączna kwota zebrana do tej pory wyniosła prawie 990,000 USD.

Vitalik wyróżnia Kleros w poście o Worldcoin

Kleros (PNK) to zdecentralizowany protokół arbitrażowy, który oferuje platformę do rozstrzygania sporów w gospodarce Web3. Projekt został uruchomiony w lipcu 2018 roku i ma na celu połączenie gospodarki kryptowalutowej i systemu prawnego za pomocą narzędzia opartego na blockchainie do rozstrzygania sporów.

Oprócz pełnienia roli zaufanego arbitra w sprawach dotyczących dApps, Kleros jest zdecentralizowaną usługą płatniczą. PNK to token użytkowy ERC20, który zasila ekosystem Kleros, którego część obejmuje posiadaczy tokenów stających się ławnikami.

Ta unikalna architektura blockchain jest tym, do czego odniósł się Vitalik, mówiąc o kwestiach związanych z “dowodem osobowości” lub tak zwanym “unikalnym ludzkim problemem“.

Worldcoin (stworzony przez CEO OpenAI Sama Altmana i Alexa Blanię z Tools for Humanity) jest jednym z największych projektów dowodu osobowości. Jak donosi Invezz, sieć główna projektu została uruchomiona w poniedziałek. Vitalik twierdzi, że zdecentralizowany proces sądowy Kleros oferuje jeden z mechanizmów rozwiązania kwestii unikalnej osoby. Wygląda na to, że cena Kleros wzrosła po tych komentarzach.

Prognoza cenowa Kleros

Chociaż nie jest to platforma rynków predykcyjnych – jak Chancer – projekt Kleros jest takim, który może sprawić, że dApps i starsze platformy finansowe skorzystają z niedrogiego arbitrażu. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu tokena PNK, systemu depozytowego opartego na inteligentnych kontraktach i rozdzielczości wyroczni. PNK służy do motywowania ławników i posiadaczy do celów zarządzania.

Jeśli chodzi o wyniki cenowe, rekord wszech czasów dla tokena wynosi 0,38 USD i został osiągnięty w maju 2021 roku. Kurs PNK spadł od października 2022 roku, a spadki zbiegły się z szerszym trendem zniżkowym na rynku kryptowalut.

Altcoin jest obecnie niedźwiedzi i może ponownie spaść, jeśli realizacja zysków i szersza presja na wyprzedaż będą się utrzymywać. W związku z tym obszar około 0,026 USD może stanowić bezpośredni poziom oporu dla altcoina, podczas gdy 0,020 USD może być głównym poziomem wsparcia.

Czym jest Chancer?

Podobnie jak Kleros, Chancer wprowadza rewolucyjny system oparty na blockchainie na tradycyjny rynek. W swojej białej księdze projekt opisuje platformę bukmacherską peer-to-peer (P2P) dla Web3. Oznacza to, że w przeciwieństwie do tradycyjnych bukmacherów i innych dostawców zakładów, Chancer oferuje nowy ekosystem, w którym obstawiający mają kontrolę nad rynkami, które tworzą, udostępniają i z których czerpią zyski.

Jednym z unikalnych aspektów Chancer będzie jego decentralizacja i przejrzystość, a obstawiający będą mogli czerpać korzyści nie tylko z niestandardowych rynków P2P, ale także z innych możliwości zarabiania w formie stakingu i nagród za zarządzanie.

Odwiedź stronę Chancer, aby dowiedzieć się więcej o tym projekcie.

Prognoza cenowa $CHANCER

Platforma Chancer jest w fazie rozwoju i obecnie posiada swój natywny token $CHANCER w przedsprzedaży. Jak wielokrotnie podkreślano w ciągu ostatnich kilku dni, tokeny $CHANCER oferowane inwestorom podczas przedsprzedaży szybko się wyprzedają. Zainteresowanie projektem podkreśla fakt, jak szybko zespołowi udało się zebrać prawie 1 mln USD z docelowych 15 mln USD.

Patrząc na dzisiejszą cenę $CHANCER, token kosztuje 0,011 USD. Następnie wzrośnie do 0,012 USD podczas następnego etapu przedsprzedaży i będzie nadal zwiększać się na każdym innym etapie, aż osiągnie 0,021 USD.

Chociaż nie możemy zaoferować prognozy cenowej dla $CHANCER w oparciu o sprzedaż tokenów i zmiany wartości, możliwe jest podkreślenie możliwych celów, gdy tokeny zaczną być przedmiotem obrotu na giełdach.

Jeśli wszystko ułoży się po myśli Chancer, a warunki rynkowe na to pozwolą, pierwszy główny cel w 2024 roku może wynosić od 0,5 do 1 USD.

Nic nie sugeruje, że $CHANCER na pewno to zrobi, ale jeśli wszystkie rynki będą rosły, to osiągnięcie wyższych poziomów kursu tokena może być możliwe.

Jakie czynniki mogą wpłynąć na cenę Chancer w 2024 roku?

Najprawdopodobniej jednym z czynników, które mogą mieć ogromny wpływ na cenę tokena Chancer, jest potencjał jego rynku zakładów P2P przy prognozie 11% wzrostu dla globalnej branży bukmacherskiej.

Kluczowymi wydarzeniami mogą być również uruchomienie platformy beta i sieci testowych do tworzenia rynku, wirtualnych zakładów i transmisji na żywo w IV kwartale. Uruchomienie sieci głównej i wdrożenie protokołu zarządzania w pierwszym kwartale 2024 roku może być również bardzo oczekiwanym wydarzeniem.

Często takie kamienie milowe wiążą się ze zwiększonym popytem na bazowy token użytkowy na otwartym rynku.

Innym czynnikiem wyzwalającym może być ostateczne notowanie tokenów na głównych giełdach kryptowalut, co według mapy drogowej ma nastąpić w trzecim kwartale. Rynek kryptowalut nie jest obcy tokenom rosnącym 50-krotnie, a nawet 100-krotnie, gdy pojawiają się na platformach takich jak Coinbase i Binance – szczególnie podczas hossy.

Pomijając długoterminowe perspektywy dla Chancer i te czynniki, warto zauważyć, że kryptowaluty to wciąż rozwijająca się przestrzeń. Zbieg dowolnego zakresu przeciwności może jednak przynieść negatywne skutki.