Podczas gdy rynki kryptowalut pozostawały w dużej mierze niezdecydowane w ciągu ostatnich kilku dni pod względem akcji cenowej, nie pozostały niezauważone przełomowe zmiany w tym tygodniu w odniesieniu do regulacji kryptowalut w Stanach Zjednoczonych.

W miarę jak branża zmierza w kierunku jasności regulacyjnej, dalsza adopcja i inwestycje w sektorze mogą być dobrodziejstwem dla AltSignals i innych projektów kryptowalutowych opartych na sztucznej inteligencji.

Stany Zjednoczone na dobrej drodze do wprowadzenia kluczowych zasad dotyczących kryptowalut

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a nawet Komisja Handlu Towarowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC) nie były zbyt pomocne dla sektora kryptowalut pod względem zapewnienia jasności regulacyjnej. Szare chmury mogą się rozproszyć, jeśli dwie ustawy dotyczące innowacji kryptowalutowych i stablecoinów – które właśnie przeszły kluczowy etap – staną się pierwszymi kompleksowymi ramami kryptowalutowymi dla USA.

Jak informowaliśmy wczoraj, Ustawa o Innowacjach Finansowych i Technologii dla XXI wieku (Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, FIT21) przeszła etap Komisji Usług Finansowych Izby Reprezentantów. Następnym etapem jest debata na parkiecie Izby Reprezentantów. To samo dotyczy Ustawy o Przejrzystości Płatności Stablecoinami.

Komentując ustawę o stablecoinach, Patrick McHenry, przewodniczący Komisji Usług Finansowych Izby Reprezentantów (Republikanie), powiedział, że doszło do współpracy “w dobrej wierze, dwupartyjnej”, ale potępił próby Białego Domu mające na celu wykolejenie postępu.

W podsumowaniu GOP ds. usług finansowych po czwartkowych wydarzeniach stwierdzono:

“Po piętnastu miesiącach dwupartyjnej współpracy, ta przełomowa ustawa jest o krok bliżej do wejścia w życie”.

Czym jest AltSignals?

AltSignals to projekt oparty na blockchainie, który ma na celu wykorzystanie sztucznej inteligencji do zaoferowania zdecentralizowanego dostępu do największych narzędzi handlowych lub platformy sygnałów w branży handlowej. Uruchomiony w 2017 roku, AltSignals dostarcza sygnały transakcyjne dla różnych rynków i aktywów przy użyciu własnego algorytmu AltAlgo.

Sukces platformy obejmuje wzrost społeczności użytkowników do ponad 50,000, w tym ponad 1,500 członków VIP.

Rosnąca popularność sztucznej inteligencji sprawia, że AltSignals poszukuje dalszych innowacji poprzez integrację warstwy opartej na sztucznej inteligencji o nazwie ActualizeAI. Giganci technologiczni Microsoft, Meta i należący do Alphabet Google przewidują ogromny potencjał wzrostu dla sztucznej inteligencji, a ActualizeAI AltSignals może wykorzystać tę przyszłość, aby stać się platformą dla bardzo dokładnych sygnałów transakcyjnych.

Platformę tę będzie napędzać ASI, token użytkowy natywny dla ActualizeAI, który daje posiadaczom dostęp do szeregu korzyści. Oprócz nieograniczonego korzystania z nowych narzędzi AI, posiadacze tokena mają możliwość uzyskania pasywnego dochodu z innowacyjnego modelu podziału przychodów. Dostępny jest również staking tokenów.

Przedsprzedaż AltSignals jest na żywo i szybko się wyprzedaje. Do zakończenia przedsprzedaży pozostały dwa etapy, co oznacza, że zakup teraz może być świetnym posunięciem dla wczesnych inwestorów. Do tej pory inwestorzy ulokowali w ASI ponad 1,22 miliona dolarów, a przedsprzedaż została wyprzedana w 54% w drugim etapie.

Przejdź do strony AltSignals, aby dowiedzieć się więcej o ActualizeAI. Możesz również dołączyć do przedsprzedaży tutaj.

Perspektywy AltSignals w obliczu rosnących regulacji

Jasność jest z pewnością tym, czego potrzebuje branża kryptowalut, aby się rozwijać. Unia Europejska i Wielka Brytania podjęły ostatnio ogromne kroki w tym kierunku, wprowadzając odpowiednio MiCA i FSMA. Ale jako wiodący gracz, Stany Zjednoczone mocno pozostały w tyle za swoimi rówieśnikami.

Perspektywy te prawdopodobnie zmienią się wcześniej niż ostatnio przewidywano, co może oznaczać większe przyjęcie kryptowalut – w tym przez traderów w całych Stanach Zjednoczonych.

Dodając to do nacisku na odpowiednie regulacje dotyczące AI, otrzymujemy idealne połączenie dla innowacji w zakresie kryptowalut i sztucznej inteligencji, zwłaszcza w przypadku projektów działających w ramach ustalonych przepisów mających na celu ochronę inwestorów. Podczas gdy wiodące firmy kryptowalutowe będą prawdopodobnie jednymi z największych beneficjentów jasności regulacyjnej, inwestorzy zainteresowani odkryciem kolejnej wielkiej rzeczy mogą przyjrzeć się nadchodzącym projektom.

AltSignals, którego ActualizeAI wystartuje w 2024 roku, ma potencjał, aby stać się jedną z największych platform sygnałów transakcyjnych kryptowalut na świecie. Masowa trakcja może być tylko dobra dla natywnego tokena ASI.