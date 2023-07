JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) zainwestował w nowe przedsięwzięcie AI, sygnalizując swoje przekonanie, że sztuczna inteligencja może odmienić przyszłość usług finansowych.

JPM współpracuje z TIFIN.AI

W ubiegłym tygodniu bank inwestycyjny ogłosił strategiczny sojusz z TIFIN.AI w celu opracowania technologii finansowej opartej na sztucznej inteligencji. W komunikacie prasowym Ted Dimig, Globalny Dyrektor ds. Rozwiązań Doradczych w Zarządzaniu Majątkiem, powiedział:

Współpraca JPMorgan i TIFIN podkreśla nasze wspólne przekonanie, że sztuczna inteligencja nie tylko przekształci krajobraz usług finansowych, ale przyspieszy kolejną erę innowacji i efektywności.

Sztuczna inteligencja zapewniła w zeszłym roku wzrost przychodów banku o 200 milionów dolarów i jest zdeterminowana, aby wykorzystać sztuczną inteligencję do odblokowania 1,0 miliarda dolarów wartości biznesowej w tym roku.

Należy zauważyć, że JPMorgan pracował wcześniej nad chatbotem, który wykorzystywałby sztuczną inteligencję do oferowania porad inwestycyjnych.

Fakt, że największy amerykański bank inwestuje w sztuczną inteligencję, jest wyrazem wiary w to, że sztuczna inteligencja rzeczywiście ma zastosowanie w sektorze usług finansowych – a to dobrze wróży rozwijającym się platformom, takim jak AltSignals.

AltSignals to zestaw narzędzi handlowych na sterydach

AltSignals to przede wszystkim zestaw narzędzi handlowych, aczkolwiek z unikalnym akcentem.

Jej flagowa usługa sygnałowa o nazwie “AltAlgo” zbudowała już lojalną społeczność obejmującą tysiące traderów na Telegramie. Obecnie firma zajmująca się usługami finansowymi pracuje nad integracją sztucznej inteligencji, aby jeszcze bardziej poprawić dokładność swoich sygnałów transakcyjnych.

Oczekuje się, że nadchodząca usługa oparta na sztucznej inteligencji, którą nazywa “ActualizeAI”, pomoże jeszcze bardziej zwiększyć zyski dla traderów. Można sobie zatem wyobrazić, że uruchomienie tego nowego zestawu narzędzi przyciągnie więcej użytkowników.

Co jednak najważniejsze, AltSignals to nie tylko usługa wykorzystywana do czerpania zysków z rynków finansowych. Platforma jest w rzeczywistości inwestycją samą w sobie, ponieważ jest zasilana przez natywny token $ASI.

W momencie pisania, $ASI jest wart 0,018 USD w przedsprzedaży.

Token $ASI cieszy się dużym zainteresowaniem

Natywny token jest inwestycją, ponieważ reaguje na rosnący popyt z aprecjacją ceny – a szybki przegląd jego przedsprzedaży sugeruje, że cieszy się dużym zainteresowaniem.

$ASI znajduje się obecnie na drugim etapie przedsprzedaży, w której zebrano już ponad 1,2 miliona dolarów. Popyt idący naprzód prawdopodobnie osiągnie nowe kamienie milowe, biorąc pod uwagę, że AltSignals ostatecznie przekształci się w całkowicie zdecentralizowaną sieć.

Oznacza to, że społeczność – czyli również “Ty” – będzie miała wpływ na to, jak platforma będzie się rozwijać i ewoluować w czasie, o ile posiadasz token $ASI. To tak, jakby być udziałowcem w firmie.

Mówiąc prościej, natywny token może zyskać na cenie i zapewnia prawo do głosowania w sprawach krytycznych dla przyszłości AltSignals; na pozór wystarczająco silna kombinacja, aby zwiększyć popyt.

Prognoza cenowa AltSignals ($ASI)

Po zakończeniu przedsprzedaży, $ASI pojawi się na giełdach kryptowalut, co zwykle zapewnia wzrost tokenów kryptowalutowych. Co więcej, AltSignals ma wyjątkową pozycję, aby wykorzystać szybki wzrost zarówno sztucznej inteligencji, jak i rynku kryptowalut.

Według Statista, sztuczna inteligencja ma być rynkiem o wartości 800 miliardów dolarów do 2027 roku, a przychody związane z kryptowalutami mają rosnąć w złożonym rocznym tempie 14,4% w ciągu najbliższych czterech do pięciu lat.

Dodatkowo, amerykańska Rezerwa Federalna podniosła ostatnio stopy procentowe o kolejne 25 punktów bazowych, ale zasygnalizowała, że może to być jej ostatnia podwyżka.

Jest to istotne, ponieważ gdy bank centralny zaczyna łagodzić politykę pieniężną, aktywa obarczone ryzykiem, takie jak kryptowaluty, zaczynają odnotowywać zwiększone zainteresowanie. Dlatego też decyzja Fed może być również katalizatorem dla AltSignals.

Szacuje się, że token $ASI osiągnie wartość 0,022 USD do końca bieżącej przedsprzedaży – co oznacza wzrost o około 25%. Więcej informacji na temat AltSignals można znaleźć na stronie internetowej projektu tutaj.

