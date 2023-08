Kapitalizacja rynkowa Tethera osiąga najwyższy poziom w historii, wielka ironia DeFi

Pomimo silnego odbicia w tym roku, większość kryptowalut jest znacznie poniżej swoich szczytów z histerii pandemicznej hossy w 2021 roku. Jest jednak jeden godny uwagi wyjątek: Tether.

Kapitalizacja rynkowa kontrowersyjnego stablecoina jest obecnie najwyższa w historii i wynosi zaledwie 84 miliardy dolarów. Co ciekawe, dzieje się tak, gdy kapitał wypłynął z przestrzeni kryptograficznej – w zeszłym roku całkowita kapitalizacja rynkowa stablecoinów spadła o 18%, podczas gdy Tether wzrósł o 26%.

Jeśli trafisz na „oś czasu gry” na poniższym wykresie, wzrost Tethera w ostatnim roku wyraźnie kontrastuje z trajektorią wszystkich innych głównych stablecoinów, które poszły zdecydowanie na południe.

Jeśli teraz przedstawimy powyższy wykres w formie statycznej i ocenimy udział w rynku, a nie kapitalizację rynkową, jest kilka godnych uwagi dat. Pierwszym z nich jest maj 2022 r., kiedy śmierć ekosystemu Terry spadła do zera, ciągnąc za sobą 18 miliardów dolarów stablecoina.

Ale chociaż dało to niewielki impuls Tetherowi, w tamtym czasie również na krótko spadł, a zatem prawdziwym zwycięzcą był USD Coin, który szybko skoczył z 25% udziału w rynku do 33%.

Jednak tak naprawdę to w 2023 roku Tether stał się naprawdę dominujący, zwiększając swój udział w rynku z 48% na początku roku do obecnej pozycji wynoszącej 67%. Następny wykres pokazuje to jako wartość odstającą, wraz ze wszystkimi innymi głównymi stablecoinami.

Dlaczego Tether zdobywa udział w rynku?

Copy link to section

Składają się na to trzy główne czynniki. Pierwszym z nich jest regulacja, w szczególności wokół stablecoina BUSD marki Binance. Paxos, nowojorski emitent, ogłosił w lutym, że nie będzie już bił nowych tokenów stablecoina, co oznacza, że jego kapitalizacja rynkowa będzie stopniowo spadać do zera (w chwili pisania tego tekstu nadal posiada 2,9% udziału w rynku przy kapitalizacja rynkowa w wysokości 3,7 mld USD, ale powinna nadal spadać).

Tether ma siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi, dlatego obawy dotyczące jego statusu w odniesieniu do amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych nie stanowią problemu.

Drugi czynnik osłabił innego rywala Tethera, USD Coin, który również musi martwić się o amerykańskie prawo dotyczące papierów wartościowych, będąc w kompetencji Gary’ego Genslera. Ale dodatkowo w marcu nastąpił widoczny spadek kapitalizacji rynkowej stablecoina wspieranego przez Coinbase, kiedy Tether wysysał kapitał uciekający z USDC. Było to spowodowane kryzysem bankowym, który ujawnił, że USDC był częściowo zabezpieczony rezerwami gotówkowymi przechowywanymi w upadłym banku Doliny Krzemowej.

Wśród paniki Circle potwierdziło, że 8,8% rezerw wspierających USDC było trzymanych w SVB. Chociaż później potwierdzono, że deponenci zostaną uzdrowieni, w międzyczasie USDC spadło do 88 centów i chociaż natychmiast odzyskało swój kurs 1 dolara po potwierdzeniu gwarancji, od tamtej pory nie odzyskało utraconego udziału w rynku.

W związku z tym wzrosła dominacja Tether, jak na ironię postrzegana jako „bezpieczniejsza” w chaosie, mimo że obawy o rezerwy Tether są prawdopodobnie jednym z najdłuższych i najczęściej dyskutowanych tematów w kryptografii.

To prowadzi nas do naszego trzeciego czynnika: prawdopodobnie można śmiało powiedzieć, że rynek jest nieco spokojniejszy w odniesieniu do sytuacji rezerw za Tetherem. Spółka dołożyła starań, aby zwiększyć swoją przejrzystość i zgodnie z raportami księgowymi ograniczyła zaangażowanie w certyfikaty depozytowe i papiery komercyjne.

Większość jego rezerw znajduje się obecnie w bonach skarbowych, czemu bez wątpienia sprzyjają oferowane wysokie stopy zwrotu, przy stopach procentowych przekraczających obecnie 5%. Rzeczywiście, Tether ogłosił w tym tygodniu, że osiągnął ponad 1 miliard dolarów zysku operacyjnego w drugim kwartale 2023 r., a jego aktywa wzrosły o 5,7% do 86,5 miliarda dolarów, w porównaniu z 83,8 miliarda dolarów tokenów USDT w obiegu. Największymi zyskami były bony skarbowe, przy czym firma posiadała 72,5 miliarda dolarów z 86,5 miliarda dolarów w instrumentach gwarantowanych przez rząd USA.

Należy jednak zaznaczyć, że te rezerwowe „zaświadczenia” nie są tym samym, co pełne audyty finansowe, iw niektórych kręgach nadal istnieją obawy. Z pewnością w porównaniu z tradycyjnym sektorem finansowym i powszechną przejrzystością Tether wypada w porównaniu z nim kiepsko i musi zrobić więcej. Jednak opinia rynku jako całości z pewnością złagodniała w stosunku do sytuacji – czego dowodem jest ogromny wzrost wartości stablecoinów, zwłaszcza w czasie, gdy ogólna kapitalizacja rynkowa stablecoinów spadła.

Przerwa we wzorcu w ciągu ostatniego roku jest godna uwagi i można ją zobaczyć pod alternatywnym kątem na następnym wykresie, kiedy kapitalizacja rynkowa Tether jest porównywana z kapitalizacją Bitcoin. Historycznie, duet poruszał się ciasno, widząc, że Bitcoin jest wodzem dla całej przestrzeni, a im większy popyt na Bitcoin, tym większy popyt na Tether.

Ale podczas gdy Bitcoin pozostaje o 58% niższy od swojego rekordowego poziomu, Tether powrócił do swojego szczytu – całkowicie niwelując spadek rynku niedźwiedzia.

Co to oznacza dla kryptowalut?

Copy link to section

Wspomnieliśmy powyżej o obawach związanych z rezerwami Tethera i dlatego nie jest zaskoczeniem, że wielu nie jest zachwyconych faktem, że stablecoin ma tak dużą pozycję na rynku. Bez wątpienia, gdyby coś stało się Tetherowi, przestrzeń zostałaby całkowicie spustoszona. Jest głównym źródłem płynności na wszystkich parach handlowych, DeFi jest od niego zależny i jest siłą napędową całego ekosystemu.

Chociaż sytuacja wokół Tether została dobrze omówiona i nie będziemy się w nią ponownie zagłębiać (a jak wspomnieliśmy powyżej, przynajmniej wydaje się, że zmierza ona we właściwym kierunku), pozostają inne punkty sporne. Ironia tego wszystkiego polega na tym, że w przestrzeni zbudowanej na filarze decentralizacji tak wiele zależy od jednej bardzo scentralizowanej firmy.

DeFi bierze swoją nazwę od zdecentralizowanych finansów, ale jest to nic innego jak błędne określenie, podczas gdy tak duża część systemu jest wspierana przez Tether (nie wspominając o tym, że USD Coin jest również scentralizowany, kolejny największy konkurent). Nawet jeśli wszystko jest w porządku z Tetherem (i żeby było jasne, nie ma dowodów na to, że jest inaczej), pozostaje on centralnym punktem niepowodzenia, a DeFi nigdy nie zostanie zdecentralizowany, o ile jest zbudowany na USDT.

Z drugiej strony nie byłoby to problemem, gdyby Tether był w pełni regulowany i przejrzysty, do czego wydaje się zmierzać (nawet jeśli powoli). To prawdopodobnie rozwiązałoby wszystkie problemy, ponieważ z pewnością nie ma problemu z funkcjonalnością tokena: robi dokładnie to, co mówi na puszce, a w przestrzeni DeFi, która jest znacznie bardziej scentralizowana, niż wielu zdaje sobie sprawę z różnych powodów, nie wydaje się jak problem, że Tether jest scentralizowany – to tylko fakt, że nie można zagwarantować zaufania stojącego za tą scentralizowaną instytucją.

Nie wdając się zbytnio w filozofię, niektórzy mogą argumentować, że zdobycie takiego poziomu zaufania w scentralizowanej firmie jest niemożliwe. Rzeczywiście, to jest żar, z którego narodziła się przestrzeń kryptowalut i dyskusja na inny dzień.

Ale jedno jest jasne. Patrząc na liczby, kapitalizacja rynkowa i udział w rynku szły dla Tether tylko w jednym kierunku: w górę. Czas pokaże, czy to się utrzyma, ale w tej chwili jego dominacja jest oszałamiająca.

Save