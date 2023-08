3 niedźwiedzie ujęcia po lipcowym raporcie NFP

Raport o wynagrodzeniach poza rolnictwem (NFP) opublikowany w zeszły piątek był najważniejszym wydarzeniem tygodnia giełdowego. Gospodarka USA dodała 187 tys. nowych miejsc pracy, a stopa bezrobocia spadła do 3,5% z 3,6%.

Ekonomiści spodziewali się 205 tys. nowych miejsc pracy w tym miesiącu, więc można powiedzieć, że rzeczywistość była zbliżona do szacunków. W połączeniu ze spadkiem stopy bezrobocia rynek pracy pozostaje silny i najbardziej odporny w historii.

Jednak, jak zawsze, szczegóły mają większe znaczenie niż nagłówek. W raporcie zwrócono uwagę na niektóre fakty dotyczące rynku pracy w takich obszarach, jak:

Koncentracja miejsc pracy

Negatywne wersje

Średnie zarobki godzinowe

Większość miejsc pracy jest w sektorach rządowym, edukacji i opieki zdrowotnej

Copy link to section

Pierwszą rzeczą, o którą należy się martwić, jest koncentracja miejsc pracy w zaledwie kilku sektorach. Dane pokazują, że 60% nowo utworzonych miejsc pracy znajduje się tylko w trzech sektorach – rządowym, edukacyjnym i zdrowotnym.

Przy tak wielu miejscach pracy skoncentrowanych w zaledwie kilku sektorach dane są co najmniej mylące. Pokazuje słabości innych sektorów gospodarki i może być pierwszym sygnałem, że rynek pracy nie jest tak silny, jak się wydaje.

Save

Lipiec był szóstym z rzędu miesiącem z ujemnymi rewizjami

Copy link to section

Handel raportem NFP nigdy nie jest łatwy. Jeden z powodów, dla których akcja cenowa jest chaotyczna, pochodzi z innych zmiennych, które należy uwzględnić poza faktycznymi miejscami pracy utworzonymi lub utraconymi w ciągu miesiąca.

Wersje są często bardziej istotne niż rzeczywisty numer KPK.

W lipcu US Bureau of Labor Statistics ogłosiło, że skorygowało czerwcową liczbę NFP do 185 tys. z 209 tys. Jest to szósta z rzędu negatywna rewizja, a jeśli spojrzy się na skumulowane zyski płac z korektami, wynik jest o 13% niższy niż po raz pierwszy.

Płace ciągle rosną

Copy link to section

Wreszcie, średnie godzinowe zarobki w lipcu wzrosły powyżej oczekiwań ekonomistów. Dokładniej, miesięczny wzrost wyniósł 0,4% wobec oczekiwanych 0,3%.

Wskazuje to, że walka z inflacją jest daleka od zakończenia. Tym samym Fed nie będzie miał motywacji do obniżania stóp procentowych w tym roku. Tak więc warunki finansowe zaostrzą się jeszcze bardziej, biorąc pod uwagę trwający program zaostrzania ilościowego (tj. redukcja bilansu).

Save

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.