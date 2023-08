Ceny Uniswap, Aptos, Rocket Pool rosną przed danymi o inflacji w USA

Kryptowaluty poruszały się w czwartek bokiem, ponieważ inwestorzy czekali na nadchodzące dane o inflacji w USA. Wahali się również po tym, jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) postanowiła odwołać się od częściowego zwycięstwa Ripple. Bitcoin nadal konsolidował się na poziomie 29 500 USD, podczas gdy Ethereum utknął na poziomie 1850 USD.

Kilka altcoinów było na zielono. Cena Aptosa wzrosła o ponad 10% po tym, jak deweloperzy ogłosili partnerstwo w zakresie sztucznej inteligencji z Microsoftem, drugą co do wielkości firmą na świecie. Ogłoszenie to wyprzedziło kolejne odblokowanie tokena APT, które uwolni tokeny o wartości ponad 34 milionów dolarów. Odblokowania tokenów są postrzegane jako niedźwiedzie dla kryptowalut.

Token RPL Rocket Pool skoczył o ponad 7,8%, ponieważ wzrósł popyt na płynne stakowanie w jego sieci. Obecnie w jego ekosystemie znajduje się ponad 778 624 ETH. Przy obecnych cenach monety te są warte ponad miliard.

Inne najbardziej popularne kryptowaluty to Uniswap, Basic Attention Token (BAT), Shiba Inu i Chainlink. Jak pisałem tutaj , cena Chainlink skoczyła po tym, jak sieć dodała swój kanał cenowy w Base, nowej sieci warstwy 2 od Coinbase.

Kryptowaluty zareagują łagodnie na nadchodzące dane inflacyjne z USA. Ekonomiści spodziewają się, że dane pokażą, że inflacja w kraju pozostała wyższa niż cel Fed na poziomie 2,0%. Ich zdaniem inflacja wzrosła z 3,0% w czerwcu do 3,3% w lipcu, podczas gdy inflacja bazowa spadła do 4,7%.

Liczby inflacji są ważne dla kryptowalut ze względu na ich wpływ na Rezerwę Federalną. Wyższe niż oczekiwano dane o inflacji będą wskazywać na kolejną podwyżkę stóp procentowych przez Fed.

W większości okresów ceny kryptowalut mają tendencję do spadku w okresie wysokiej inflacji, ponieważ prowadzi to do silniejszego dolara. Tendencja ta częściowo wyjaśnia, dlaczego ceny większości kryptowalut wzrosły w tym roku, gdy indeks dolara amerykańskiego się wycofał.

Dane o inflacji w USA pojawią się kilka dni po opublikowanych w USA mieszanych danych o zatrudnieniu. W swoim raporcie Bureau of Labor Statistics (BLS) poinformowało, że stopa bezrobocia w kraju spadła do 3,50%, ponieważ w lipcu gospodarka dodała ponad 187 tys. miejsc pracy.

