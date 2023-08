Shiba Memu i Shiba Inu kwitną podczas tej kryptowalutowej zimy

Cena Shiba Inu radziła sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku tygodni, ponieważ inwestorzy skupili się na nadchodzącej premierze Shibarium. Kurs skoczył o ponad 60% od najniższego poziomu w tym roku i osiąga lepsze wyniki niż popularne kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum. W tym samym czasie Shiba Memu, nadchodząca moneta meme wykorzystująca AI, zebrała ponad 1,7 miliona dolarów w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Uruchomienie Shibarium coraz bliżej

Shiba Inu to druga co do wielkości moneta meme na świecie po Dogecoinie. Od momentu powstania w 2021 roku, jej twórcy pracują nad stworzeniem całego ekosystemu w swojej sieci. Niektóre z tych sposobów to ShibaSwap i ekosystemy NFT.

ShibaSwap to platforma w branży DeFi, która umożliwia ludziom wymianę tokenów kryptowalutowych i uzyskiwanie zwrotów poprzez stakowanie. Teraz deweloperzy zamierzają wprowadzić największą zmianę w ekosystemie, uruchamiając Shibarium, sieć warstwy 2.

Celem Shibarium jest zwiększenie wydajności ekosystemu poprzez przyspieszenie jego działania i obniżenie kosztów transakcji. Jako łańcuch boczny będzie obsługiwać transakcje poza siecią Ethereum i oszczędzać użytkownikom dużo pieniędzy. Shibarium ma zostać uruchomione jeszcze w tym miesiącu.

Ta ekscytacja wyjaśnia, dlaczego tokeny Shiba Inu i Bone ShibaSwap osiągnęły lepsze wyniki niż rynek. Analiza techniczna pokazuje, że SHIB ma teraz jeszcze większy potencjał, ponieważ przekroczył 200-dniową średnią kroczącą na wykresie dziennym. Jeśli tak się stanie, token prawdopodobnie ponownie przetestuje kluczowy poziom oporu na poziomie 0,000011 USD.

Shiba Memu zyskuje na popularności

Tymczasem Shiba Memu zyskuje na popularności w branży kryptowalut. Token zebrał ponad 1,7 miliona dolarów, a jego pozyskiwanie funduszy nabiera tempa. Deweloperzy sprzedali do tej pory ponad 58 milionów tokenów kryptowalutowych.

Shiba Memu to nowa kryptowaluta, której celem jest wykorzystanie sukcesu memów, takich jak Dogecoin, Pepe, Keke i Dogelon Mars. Projekt stara się również skorzystać z popularności sztucznej inteligencji, najbardziej popularnego tematu na rynku.

Dlatego też wiele osób kupuje Shiba Memu w nadziei, że stanie się ona kolejną wielką rzeczą w branży kryptowalut. Poza tym, niektórzy ludzie zainwestowali kilka dolarów i stali się milionerami, gdy nastąpił ogromny wzrost kursu Pepe.

Shiba Memu, w przeciwieństwie do innych memów, będzie użyteczna od samego początku. Deweloperzy stworzyli platformę, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do samodzielnego publikowania i marketingu. Podobnie jak Shiba Inu, przypuszczam, że sieć zapuści się w inne branże kryptowalut, takie jak metaverse i DeFi.

Shiba Memu można kupić tutaj.

Czy Shiba Memu to dobra inwestycja?

Jednym ze sposobów spojrzenia na Shiba Memu jako inwestycję jest perspektywa ryzyka i zysku. Podobnie jak w przypadku wszystkich sprzedaży tokenów, inwestowanie w nie zwykle wiąże się z ryzykiem. W tym przypadku ryzyko polega na tym, że token spadnie do zera, gdy zostanie wprowadzony na kluczowe giełdy, takie jak Binance i Huobi. W związku z tym Twoja inwestycja spadnie do zera.

Alternatywą jest sytuacja, w której token gwałtownie rośnie i staje się monetą meme z kapitalizacją rynkową o wartości wielu milionów dolarów. W takim przypadku inwestycja niedługo po uruchomieniu będzie warta znacznie więcej. Z tego względu uważam, że stosunek ryzyka do zysku jest atrakcyjny, zwłaszcza gdy nie ryzykuje się zbyt wiele swoich pieniędzy. Więcej informacji na temat Shiba Memu można znaleźć w tej białej księdze.

