Little League World Series 2023, młodzieżowy turniej baseballowy, rozpoczyna się dzisiaj, a jego zakończenie zaplanowano na 27 sierpnia w kompleksie siedziby Little League w South Williamsport w Pensylwanii. W 76. edycji Little League World Series (LLWS) weźmie udział dziesięć drużyn ze Stanów Zjednoczonych i dziesięć drużyn z innych krajów.

Harmonogram Little League World Series 2023

Tegoroczna edycja Little League World Series będzie składać się z 38 meczów, które zostaną rozegrane w ciągu 12 dni w celu wyłonienia tegorocznego mistrza. Turniej będzie w dużej mierze transmitowany przez ESPN, ESPN2 i ABC.

W dniu 16 sierpnia (dzisiaj) o godzinie 13:00 czasu wschodniego, turniej rozpocznie się meczem South Czech Republic Little League (mistrz regionu Europa-Afryka) z Activo 20-30 Little League (mistrz regionu Panama).

Pierwszy amerykański mecz drabinkowy w Little League World Series odbędzie się 16 sierpnia o godzinie 15:00 ET z udziałem Henderson Little League (zwycięzca regionu Mountain) przeciwko Smithfield Little League (mistrz regionu Metro).

10 drużyn ze Stanów Zjednoczonych w Little League World Series 2023 to:

Region Górski – Henderson Little League (Henderson, Nevada)

Region Metro – Smithfield Little League (Smithfield, Rhode Island)

Region Wielkich Jezior – New Albany Little League (New Albany, Ohio)

Region Midwest – Fargo Little League (Fargo, Dakota Północna)

Region Środkowoatlantycki – Media Little League (Media, Pensylwania)

Region Nowa Anglia – Gray New Gloucester Little League (Gray, Maine)

Region Południowo-Wschodni – Nolensville Little League (Nolensville, Tennessee)

Region Północno-Zachodni – Northeast Seattle Little League (Seattle, Waszyngton)

Region Zachodni – El Segundo Little League (El Segundo, Kalifornia)

Region Południowo-Zachodni – Needville Little League (Needville, Teksas)

10 międzynarodowych drużyn w 2023 Little League World Series to:

Region Europa-Afryka – South Czech Republic Little League (Brno, Czechy)

Region Azji i Pacyfiku – Kuei-Shan Little League (Taoyuan, Chińskie Tajpej)

Region Kanada – North Regina Little League (Regina, Saskatchewan)

Region Australia – Hills Little League (Sydney, Nowa Południowa Walia, Australia)

Region Karaiby – Pabao Little League (Willemstad, Curaçao)

Region Japonia – Musashi Fuchu Little League (Tokio, Japonia)

Region Kuba – Bayamo Little League (Bayamo, Kuba)

Region Meksyku – Municipal de Tijuana Little League (Tijuana, Meksyk)

Region Ameryki Łacińskiej – San Francisco Little League (Maracaibo, Wenezuela)

Region Panama – Activo 20-30 Little League (Santiago de Veraguas, Panama)

