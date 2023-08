Rynki kryptowalut zaskakująco spadają po kilku okresach odporności. Cena Bitcoina spadła poniżej 26,000 USD, najniżej od 2 miesięcy. Straty zostały powielone w całym sektorze kryptowalut. Tymczasem inwestorzy są bardzo optymistycznie nastawieni do potencjału nowego tokena kryptowalutowego Shiba Memu (SHMU). W ramach przedsprzedaży zebrano 2,15 miliona dolarów, jako że nowy token meme przygotowuje się do uruchomienia.

Słabe nastroje kryptowalutowe szkodzą Bitcoinowi i głównym kryptowalutom

Spadek Bitcoina w tym tygodniu wynika ze słabych nastrojów rynkowych. Słabość pojawia się po doniesieniach, że SpaceX należący do Elona Muska sprzedał Bitcoiny o wartości 373 milionów dolarów. Bitcoiny zostały zakupione w latach 2021-2022. Sprzedaż mogła osłabić nastroje, ponieważ inwestorzy uważali Muska za głównego influencera kryptowalut.

Spadek Bitcoina zbiega się również z kłopotami na rynkach instrumentów pochodnych. Mówi się, że inwestorzy zlikwidowali w tym tygodniu kontrakty futures opiewające na setki milionów dolarów. Likwidacje nie powinny dziwić, ponieważ kryptowaluty utknęły w martwym punkcie i spadały przez ponad miesiąc. Zwykle kontrakty pochodne są likwidowane po długotrwałym spadku cen aktywów.

Jednak pośród rozwijającego się scenariusza niedźwiedzi, istnieje silny entuzjazm dla nowo uruchomionych projektów kryptowalutowych. Przykładem może być token Shiba Memu oparty na sztucznej inteligencji.

Shiba Memu i jego obietnica związana ze sztuczną inteligencją

Popyt na Shiba Memu w przedsprzedaży był niewątpliwie napędzany przez jego sztuczną inteligencję. Przez długi czas kryptowaluty meme były krytykowane za brak fundamentalnej wartości. Shiba Memu zyskuje propozycję wartości dzięki skupieniu się na sztucznej inteligencji.

Zasadniczo Shiba Memu będzie projektem opartym na samodzielnym marketingu. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, którzy polegają na ludzkim wysiłku, aby zyskać popularność, Shiba Memu będzie promować się sama. Sztuczna inteligencja może badać i ulepszać najlepsze strategie marketingowe. W związku z tym może generować własny szum, wykorzystując zdolności uczenia się podobne do ludzkich.

Geniusz tego mema umożliwia również interakcję ze swoją społecznością. Użytkownicy mogą zadawać robotowi Shiba Memu pytania, przekazywać informacje zwrotne i wchodzić z nim w interakcje za pośrednictwem pulpitu AI. W przyszłości nie ma ograniczeń co do tego, co Shiba Memu może zrobić, biorąc pod uwagę te ludzkie możliwości. To sprawia, że Shiba Memu jest potencjalnie zrównoważonym projektem, który może pokonać swoich rówieśników ze świata memów.

Analiza Shiba Memu w świetle nastrojów kryptowalutowych

Biorąc pod uwagę wyniki kryptowalut w tym tygodniu, można oczekiwać, że przedsprzedaż Shiba Memu zwolni. W końcu kryptowaluty mają tendencję do poruszania się w podobny sposób. Jednak rosnąca przedsprzedaż pokazuje, że inwestorzy polują na nowe projekty kryptowalutowe.

Projekty te mogą potencjalnie przynieść ponadprzeciętne zyski, ponieważ nie są jeszcze notowane. Oznacza to, że tokeny w przedsprzedaży, takie jak Shiba Memu, są mniej podatne na dominujące nastroje na rynku kryptowalut.

Dynamika cen Shiba Memu jest również atrakcyjna dla inwestorów. Cena tokena rośnie codziennie o 18:00 GMT. W ciągu 8-tygodniowego okresu przedsprzedaży wartość inwestycji znacznie wzrośnie. Wczesni inwestorzy z pierwszego dnia podwoją swoją wartość z 0,011125 USD do 0,0244 USD. Dzięki tym wzrostom Shiba Memu wyznaczyła trend, który może się utrzymać, biorąc pod uwagę wysoki popyt.

Jak atrakcyjny jest projekt Shiba Memu?

Shiba Memu ma ogromny potencjał ze względu na swoją aplikację i możliwości AI. Ale oprócz sztucznej inteligencji Shiba Memu jest tokenem meme. Tych tokenów nie trzeba przedstawiać, ponieważ zawsze są one dużymi ruchami cenowymi na rynkach kryptowalut.

Shiba Memu jest atrakcyjny, ponieważ może wzrosnąć o poziomy wykazywane przez jego rówieśników z kategorii memów, a nawet je przekroczyć. Istnieje potencjalny 10-krotny, 20-krotny lub 50-krotny wzrost dla tokena po wprowadzeniu na giełdę. Tokeny z branży memów przekraczały te poziomy, a Shiba Memu może nie być wyjątkiem. Prognoza ta, wraz z ukierunkowaniem na sztuczną inteligencję, sprawia, że Shiba Memu jest atrakcyjną inwestycją na rok 2023 i kolejne lata.

