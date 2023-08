Bitcoin znajdował się w ostatnich tygodniach w ostrym trendzie spadkowym, ale gospodarz podcastu “Wolf of All Street” jest przekonany, że cyfrowe aktywa nadal znajdują się na hossie.

Melker nie widzi przed sobą nowego minimum dla Bitcoina

Scott Melker przypisuje niedawny spadek BTC “długiemu wyciskowi”.

Nie widzi jednak powodu, aby sądzić, że największa kryptowaluta świata zmierza ku nowemu minimowi. W rozmowie z Yahoo Finance Melker powiedział we wtorek:

Był ktoś z ogromną pozycją spot, kto sprzedał wszystko na raz. [Nie sądzę jednak], byśmy osiągnęli nowe minima, chyba że będziemy mieli do czynienia z jakimś innym ogromnym wydarzeniem typu “czarny łabędź”. Nie widzę tego w kartach.

Dodał, że szerszy trend na Bitcoinie pozostaje wzrostowy, o ile notowania będą powyżej poziomu 25,000 USD. Warto zauważyć, że inny wybitny analityk kryptowalut Jason Pizzino również powiedział w zeszłym tygodniu, że BTC jest na skraju wybicia.

Należy pamiętać, że Bitcoin ma historię określania ogólnego kierunku całej przestrzeni kryptowalutowej. Jeśli wzrośnie, konwencja mówi, że ekosystem również to zrobi – i może to obejmować niedawno uruchomione projekty, takie jak Chancer.

Chancer jest atrakcyjny zarówno dla graczy, jak i inwestorów

Chancer to wschodząca platforma, która ma potencjał, by stać się ulubieńcem zarówno inwestorów, jak i graczy.

Oparty na blockchainie startup chce uruchomić wersję “2.0” hazardu, wprowadzając znacznie bardziej zabawną i interaktywną koncepcję zakładów społecznościowych. Można wziąć udział lub stworzyć własny rynek zakładów na Chancer na takie tematy jak sport, polityka i inne.

Z drugiej strony, platforma jest równie fascynująca dla inwestorów, ponieważ jest zasilana przez natywny token Chancer.

Podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, wartość przypisana do tego imiennego tokena, który jest obecnie w przedsprzedaży, zależy od podaży i popytu. Z biegiem czasu może on osiągnąć nowe kamienie milowe aprecjacji cen w oparciu o kilka czynników, które szczegółowo omówimy poniżej.

NFL może być istotnym wsparciem dla tokena Chancer

Docelowo w pełni zdecentralizowana sieć już teraz obserwuje solidny popyt na swój token, biorąc pod uwagę, że jego przedsprzedaż zebrała już ponad 1,6 miliona dolarów. Należy zauważyć, że $CHANCER kosztuje obecnie dość atrakcyjne 0,011 USD za token.

Jednym z powodów, dla których token Chancer cieszy się tak dużym zainteresowaniem, jest fakt, że znajduje się on w samym sercu szybko rozwijającej się przestrzeni zakładów online i gier cyfrowych. Jest to rynek wart około 90 miliardów dolarów i szacuje się, że w nadchodzących latach będzie rósł w złożonym rocznym tempie wynoszącym aż 10%.

Co ważniejsze, natywny token nie został jeszcze wprowadzony na znaną giełdę kryptowalut – a jest to wydarzenie, które zazwyczaj zapewnia znaczny wzrost ceny. Nie wspominając już o tym, że sezon NFL, o którym powszechnie wiadomo, że znacznie zwiększa zainteresowanie zakładami online, odbędzie się już za kilka dni.

Może to być kolejny możliwy katalizator dla $CHANCER. Odwiedź stronę internetową tutaj, aby dowiedzieć się, jak możesz uzyskać ekspozycję na natywny token, jeśli jesteś zainteresowany obstawianiem potencjalnego wzrostu cen.

Co jeszcze może pomóc zwiększyć wartość $CHANCER?

Ponadto, Chancer może skorzystać z pozytywnych zjawisk, które prawdopodobnie przyczynią się do rozwoju całej przestrzeni kryptowalutowej. Statista – platforma do gromadzenia i wizualizacji danych prognozuje obecnie wzrost rynku kryptowalut o aż 70% do 2027 roku.

W najbliższym czasie amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie zatwierdziła jeszcze spotowego ETF Bitcoina, o który w ostatnich miesiącach ubiegało się wielu zarządzających aktywami, w tym BlackRock. Oczekuje się, że taki fundusz giełdowy znacznie zwiększy zainteresowanie instytucjonalne kryptowalutami.

Wreszcie, inflacja gwałtownie spadła ze szczytowego poziomu ponad 9,0% w ubiegłym roku do około 3,0% w zeszłym miesiącu. Oznacza to, że Rezerwa Federalna może być już blisko końca cyklu podwyżek stóp procentowych i ostatecznie przejdzie do ich obniżania.

Jest to istotne, ponieważ niższe stopy procentowe zachęcają do zainteresowania bardziej ryzykownymi zakładami, takimi jak kryptowaluty, w tym $CHANCER. Więcej informacji na temat przedsprzedaży Chancer można znaleźć na stronie internetowej projektu tutaj.

