PepeCoin (PEPE) drukuje „zabójczy” wzór w następstwie zarzutów o wyciąganie dywaników

PepeCoin stracił swoją atrakcyjność jako dochodowa kryptowaluta memowa po stracie ponad 80% od rekordowego szczytu cztery miesiące temu. Co więcej, perspektywy cenowe wskazują, że w nadchodzących tygodniach lub miesiącach alt może wytrzymać dalsze spadki, powodując spadek cen do zera.

Zabójczy wzór PEPE

Znany analityk @Nebraskangooner stwierdził, że PepeCoin może być świadkiem ogromnych spadków do zera, gdy tylko na wykresie 4-godzinnym pojawi się wzór zstępującego trójkąta. Formacja kontynuacji niedźwiedzia obejmuje spadający opór linii trendu i poziome wsparcie.

Trójkąt zstępujący pojawia się po przekroczeniu ceny tokena poniżej poziomu wsparcia. Wzór wskazuje, że PEPE może stracić całą swoją wartość.

Zarzuty dotyczące ciągnięcia dywanu przez PepeCoin

PepeCoin przyciągnął uwagę rynku 24 sierpnia po tym, jak kilku programistów zmieniło podpisy potrzebne do przeniesienia aktywów z portfeli z wieloma podpisami, redukując je do 2 z 8 z 5 z 8. Następnie wysłali PEPE o wartości 16 milionów dolarów na giełdy kryptowalut, potencjalnie gotowe do sprzedaży.

Społeczność postrzegała ten rozwój sytuacji jako wskazówkę do ciągnięcia dywanika, wywołując obawy przed ogromnymi spadkami cen tokena memowego.

Poprzednie wyciągnięcia dywanu powodowały nieubłagany spadek aktywów kryptograficznych. Na przykład invezz.com poinformował, że tokeny SARP spadły o 99% po tym, jak programiści dokonali napadu na kwotę 3 milionów dolarów.

Pełni nadziei gracze gromadzą PEPE

Pozytywną stroną jest to, że niektórzy entuzjaści PEPE dostrzegli okazję do zakupu po spadającej cenie PEPE. Od 27 sierpnia gracze posiadający 10 000–100 000 monet PEPE znacznie powiększyli swoje torby.

Akumulacja pokazuje, że inwestorzy mają nadzieję, że PepeCoin wchłonie większą dynamikę sprzedaży i uruchomi ożywienia.

PEPE oscyluje w pobliżu obszaru akumulacji 0,00000085 USD, gdzie w okresie czerwiec – lipiec 2023 r. nastąpił 120% wzrost cen. W związku z tym kurs alt może odbić się od tego poziomu i skierować się do 50-dniowej EMA na poziomie 0,00000121 USD, co przełoży się na wzrost o 45% w stosunku do cen bieżących.

Tylko przyjazne rynkowi aktualizacje kryptowalut i powszechny wzrost uratują altcoina z jego negatywnej postawy.

