Sztuczna inteligencja ma potencjał, by stać się tak wielką transakcją, jak sam internet, mówi Barry Glassman – Założyciel i Prezes Glassman Wealth Services.

Sztuczna inteligencja to prawdziwie transformacyjna technologia

Oczekuje się, że sztuczna inteligencja jako rynek będzie rosła w złożonym rocznym tempie prawie 37% od chwili obecnej do końca tej dekady. W niedawnym wywiadzie dla CNBC Glassman powiedział:

Sztuczna inteligencja ma potencjał, by przekształcić każdą firmę. Wierzę, że AI będzie tak samo przełomowa jak sam internet. Nastąpią zmiany, tak jak w przypadku internetu.

Co ciekawe, uważa on za możliwe, że obecni niszowi gracze nie będą najbardziej znaczącymi zwycięzcami w dłuższej perspektywie – podobnie jak Cisco, które było świetną inwestycją w branży internetowej przez kilka lat, dopóki inni jej nie przejęli.

Mówiąc najprościej, sztuczna inteligencja będzie nadal szybko się rozwijać i prawdopodobnie znajdzie się dla niej miejsce dla wszystkich – niezależnie od tego, czy jest to firma skoncentrowana na technologii, czy też spoza branży; niszowy gracz lub wschodzący projekt, taki jak Shiba Memu.

Shiba Memu integruje sztuczną inteligencję z marketingiem

Shiba Memu to niedawno wprowadzona platforma, która bada możliwości, jakie sztuczna inteligencja może wnieść do świata marketingu.

To samopromujące się rozwiązanie AI może dostosować się do wielu praktycznych zastosowań. W białej księdze dostępnej na swojej stronie internetowej Shiba Memu nazywa siebie “potęgą marketingową” i chwali się, że jest w stanie wykonywać tyle pracy, co 100 agencji marketingowych razem wziętych.

Ale to, co czyni ten projekt wyjątkowo fascynującym, to fakt, że jest on zasilany przez “SHMU” – własną natywną monetę meme.

Należy zauważyć, że monety meme były rynkiem o wartości 20 miliardów dolarów w zeszłym roku, a praktycznie nie istniały na początku pandemii. Oprócz sztucznej inteligencji jest to kolejny szybko rozwijający się rynek, z którego Shiba Memu chce skorzystać.

Cena SHMU rośnie po każdych 24 godzinach

SHMU – natywna moneta meme, która jest obecnie w przedsprzedaży, różni się od swoich rówieśników na dwa podstawowe sposoby.

Po pierwsze, jego cena rośnie po każdych 24 godzinach. Na przykład token kosztuje 0,023 USD w momencie pisania tego tekstu, a następna zwyżka jego ceny jest zaplanowana na około 16 godzin od teraz. Po drugie, SHMU będzie miał rzeczywistą użyteczność, gdy Shiba Memu uruchomi swój długo oczekiwany pulpit nawigacyjny AI w ostatnim kwartale tego roku.

Oczekuje się, że wspomniana premiera zwiększy popyt, a następnie spowoduje aprecjację cen. Jednak nawet bez pulpitu nawigacyjnego zainteresowanie monetą SHMU było ogromne. W ciągu około dwóch miesięcy przedsprzedaży token meme pozyskał już ponad 2,3 mln USD.

Po przedsprzedaży Shiba Memu pojawi się na giełdach kryptowalut, co zazwyczaj zwiększa popyt, a tym samym może pomóc w dalszym wzroście ceny SHMU.

Czy Shiba Memu (SHMU) może skorzystać na obniżkach stóp procentowych?

Jak wspomniano wcześniej, Shiba Memu prawdopodobnie z tego skorzysta, ponieważ sztuczna inteligencja, a także rynki monet meme będą nadal rosły w nadchodzących latach. W najbliższym czasie może również wykorzystać szereg pozytywnych czynników sprzyjających całej przestrzeni kryptowalut.

Na przykład, jeśli Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych ostatecznie zatwierdzi spotowy ETF Bitcoina, w co wielu wierzy, zwiększy to zainteresowanie instytucjonalne kryptowalutami, a SHMU jako element tego rynku prawdopodobnie odniesie z tego korzyści.

CryptoPRNR – influencer, który mówi o aktywach cyfrowych, również niedawno prognozował Shiba Memu wśród czterech najlepszych kryptowalut, które mają osiągnąć lepsze wyniki w następnym rajdzie kryptowalut. Natywna moneta meme jest na dobrej drodze do zakończenia przedsprzedaży z blisko 120% zwyżką 1 września.

Wreszcie, mimo że przewodniczący Fed Jerome Powell nadal utrzymuje możliwość dalszych podwyżek stóp procentowych (czytaj więcej), inflacja zasadnicza w USA spadła do poziomu około 3,0%, co sugeruje, że bank centralny jest już blisko końca cyklu podwyżek. Jeśli to się stanie, ryzykowne aktywa, takie jak SHMU, mogą zachęcać do większych inwestycji, a następnie do aprecjacji cen.

