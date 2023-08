Stosy, Bitcoin Cash, Stellar, Perspektywy Litecoina po nowych wiadomościach o BTC

Cena Bitcoina wzrosła o ponad 5% we wtorek po tym, jak Grayscale wygrał poważny proces sądowy przeciwko Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Moneta wzrosła o ponad 5%, powodując poważne odbicie na rynku altcoinów. Ceny stosów i Bitcoin Cash wzrosły o ponad 10%, podczas gdy ceny Stellar Lumens (XLM), Polygon i Avalanche wzrosły o ponad 8%.

Największe wiadomości kryptograficzne tego dnia nadeszły ze Stanów Zjednoczonych, gdzie sąd orzekł na korzyść Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Było to ważne wydarzenie, które było uważnie obserwowane zarówno przez inwestorów, jak i traderów.

Pozew umożliwił GBPTC przekształcenie swojego funduszu w fundusz notowany na giełdzie (ETF). Stając się funduszem ETF, Grayscale ma nadzieję zawęzić dyskonto, które zawsze istniało w jego funduszu.

Co najważniejsze, pozew oznacza, że SEC będzie zmuszona zaakceptować inny spotowy ETF Bitcoin. Oczekuje się, że SEC wyda swoją decyzję w sprawie tych funduszy do końca tygodnia. Niektóre z firm, które złożyły wniosek o fundusz ETF na Bitcoin, to Blackrock, Invesco, BitWise i VanEck. W oświadczeniu Grayscale powiedział :

„To monumentalny krok naprzód dla amerykańskich inwestorów, ekosystemu Bitcoin i wszystkich, którzy opowiadali się za ekspozycją Bitcoinów poprzez dodatkowe zabezpieczenia opakowania ETF”.

Jaki będzie zatem wpływ najnowszych wiadomości o Bitcoinie na ceny kryptowalut? Niektórzy analitycy, tacy jak Tom Lee, uważają, że ogłoszenie to spowoduje wzrost kursu Bitcoina do 150 000 dolarów. Jeśli tak się stanie, altcoiny takie jak Stacks, Bitcoin Cash i Stellar lumeny pójdą w ich ślady.

Jestem przeciwnego zdania, ponieważ spotowy ETF na Bitcoin nie będzie miał większego wpływu na ceny w dłuższej perspektywie. Po pierwsze, inwestorzy instytucjonalni mają już dostęp do Bitcoina poprzez fundusz typu futures ETF znany jako BITO. BITO zawsze podąża w tym samym kierunku co Bitcoin. Dlatego też, jak widzieliśmy po sprawie SEC vs Ripple, istnieje prawdopodobieństwo, że w nadchodzących tygodniach monety powrócą do trendu spadkowego.

Save