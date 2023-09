Cena Jasmy Coin: Ostrożnie optymistyczny ze względu na formy z podwójnym dnem

Cena Jasmy Coin utrzymała się w poniedziałek na stabilnym poziomie, podczas gdy kryptowaluty kontynuowały konsolidację. W poniedziałek token był notowany na poziomie 0,0036 USD, na poziomie utrzymywanym przez ostatnie kilka dni. Cena ta jest o kilka punktów wyższa od najniższego poziomu z zeszłego tygodnia, wynoszącego 0,0030 USD.

Inwestorzy nadal się boją

Copy link to section

Kryptowaluty pozostały w wąskim przedziale, ponieważ inwestorzy zastanawiali się nad kluczowymi wydarzeniami w branży z zeszłego tygodnia. Jak pisaliśmy tutaj , Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) doznała poważnego ciosu, gdy przegrała sprawę przeciwko Grayscale.

Strata nastąpiła kilka miesięcy po przegranej przez SEC kolejnej sprawie przeciwko Ripple Labs. W tej sprawie sąd orzekł, że XRP nie jest papierem wartościowym. Dlatego inwestorzy mają nadzieję, że SEC nie wygra wszystkich spraw, które wniosła przeciwko tej branży.

Cena Jasmy Coin zareagowała również na decyzję SEC o opóźnieniu procesu zatwierdzania spotowych funduszy ETF przez takie firmy jak Blackrock, Invesco i WisdomTree. SEC uważa, że potrzebuje więcej czasu na przegląd zabezpieczeń stosowanych przez te firmy.

Większość analityków uważa, że SEC ostatecznie zaakceptuje co najmniej jeden spot ETF, co doprowadzi do większego napływu inwestorów instytucjonalnych. Jeśli tak się stanie, niektórzy analitycy, zwłaszcza Tom Lee z FundStrat, uważają, że cena Bitcoina może wzrosnąć do 150 tys. dolarów. Jasmy odniósłby korzyść, gdyby tak się stało.

https://www.youtube.com/watch?v=ir8jYyrBY5s

Cena Jasmy Coin również waha się wraz ze spadkiem wolumenu w branży kryptowalut, a wskaźnik strachu i chciwości pozostaje na minusie. Według Alternative indeks kryptowalutowego strachu i chciwości wynosi 40, co sygnalizuje, że inwestorzy nadal się boją.

Wolumen w poniedziałek był nieco niski, ponieważ rynki amerykańskie były zamknięte ze względu na Święto Pracy. Konsolidacja ta prawdopodobnie będzie kontynuowana przez cały tydzień, gdyż nie będzie żadnych istotnych danych makroekonomicznych z USA ani wyników finansowych.

Prognoza cen Jasmy Coin

Copy link to section

Save

Wykres dzienny pokazuje, że cena tokena Jasmy od kilku miesięcy znajduje się w trendzie niedźwiedzim. Znalazła silne wsparcie na poziomie 0,0030 USD, gdzie utworzyła formację podwójnego dna. W analizie akcji cenowej ten wzór jest zwykle znakiem zwyżki.

Jasmy także znajduje się kilka punktów poniżej spadkowej linii trendu łączącej najwyższe poziomy od 20 maja. Konsoliduje się również przy 25- i 50-okresowych średnich kroczących.

Dlatego perspektywa Jasmy’ego jest neutralna. Bycze wybicie zostanie potwierdzone, jeśli cena przekroczy linię trendu spadkowego. Jeśli tak się stanie, kolejnym kluczowym poziomem do obserwacji będzie poziom 0,0042 USD, najwyższy poziom z 13 sierpnia. Punkt wsparcia będzie na poziomie podwójnego dna na poziomie 0,0030 USD.

Save