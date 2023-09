Kansas City Chiefs – broniący tytułu mistrza Super Bowl – zmierzą się z Detroit Lions, wraz z rozpoczęciem sezonu NFL 8 września.

Według Bank of America wiąże się z tym świetna okazja handlowa.

Bank of America widzi wzrosty na giełdach zakładów sportowych

Copy link to section

W niedawnej notatce firma poinformowała swoich klientów, że akcje zakładów sportowych zazwyczaj zaczynają rosnąć na kilka dni przed sezonem NFL.

Akcje gier online mają historię wzrostów na początku sezonu NFL, ale rzadziej po nim.

W tym celu analitycy Bank of America są przekonani, że nazwy takie jak DraftKings, MGM i Ceasars prawdopodobnie skorzystają w nadchodzących dniach, gdy fani piłki nożnej będą obstawiać swoje ulubione drużyny i zapewnią impuls do zakładów sportowych online, które zostały już zalegalizowane w kilku stanach.

Jednak kto może powiedzieć, że tylko akcje skorzystają na NFL. Niedawno wprowadzone platformy, takie jak Chancer, które znajdują się w samym sercu zakładów sportowych i gier online, mogą mieć taką samą szansę na odniesienie korzyści, jak akcje.

Chancer to niezawodna platforma do zakładów społecznościowych

Copy link to section

Chancer to projekt oparty na blockchainie, który oferuje ekscytujący obrót zakładami online dzięki temu, co nazywa “zakładami społecznościowymi”.

Jego ideą jest umożliwienie użytkownikom, aby ich przyjaciele, rodzina lub ktokolwiek, kogo wybiorą, uczestniczyli w rynku zakładów, który sami tworzą – i niekoniecznie musi to być NFL. Jesteś zainteresowany obstawianiem nadchodzących wyborów? Jasne. Lokalne wydarzenie? Czemu nie. Tak naprawdę to Ty decydujesz, na co chcesz postawić zakład.

Jeśli jednak chodzi o wydarzenie sportowe, Chancer integruje również transmisje na żywo ze swoją platformą.

To było wprowadzenie do Chancer przede wszystkim dla graczy. Projekt jest jednak równie fascynujący dla inwestorów, ponieważ jest zasilany przez natywny token Chancer, który napędza jego wartość w oparciu o podaż i popyt.

W chwili pisania tego tekstu jest on w przedsprzedaży i jest wyceniany na 0,011 USD. Dowiedz się więcej o $CHANCER tutaj.

Token Chancer może wykorzystać szybki rozwój zakładów online

Copy link to section

Chancer zebrał już ponad 1,7 mln USD sprzedając swój token BSC0, co sygnalizuje duży popyt. Po zakończeniu trwającej przedsprzedaży, $CHANCER pojawi się na giełdach kryptowalut, co zwykle jest katalizatorem wzrostu cen.

Natywny token o tej samej nazwie może być tym bardziej atrakcyjny jako inwestycja, biorąc pod uwagę, że jest to pozycja na rynku zakładów online i gier cyfrowych – rynku, który ma odnotować CAGR (złożoną roczną stopę wzrostu) na poziomie 10% w przyszłości.

Warto również zauważyć, że szacuje się, że rynek kryptowalut potroi się pod względem wartości transakcji w ciągu najbliższych pięciu lat. Jest to również szybki wzrost, na którym $CHANCER może skorzystać, biorąc pod uwagę, że jest to kryptowaluta u podstaw.

Szczegóły dotyczące zakupu tokena Chancer dostępne są na jego stronie internetowej.

Korzystne trendy w kryptowalutach mogą być również sprzyjające dla $CHANCER

Copy link to section

Wreszcie, $CHANCER może w końcu skapitalizować na wielu sprzyjających czynnikach przypisywanych przestrzeni kryptowalutowej.

Na przykład amerykański sędzia niedawno orzekł na korzyść Grayscale w jej pozwie przeciwko Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie funduszu ETF Bitcoina.

Jest to znaczący krok naprzód, jeśli chodzi o uruchomienie wspomnianego funduszu giełdowego – co jest istotne, ponieważ wielu ekspertów uważa, że spowoduje to znaczny wzrost popytu na kryptowaluty, a tym samym odblokuje istotny wzrost BTC.

Jako wskaźnik wyprzedzający, przestrzeń kryptowalutowa ma tendencję do poruszania się w tandemie z Bitcoinem. Jeśli zyskała ona na popularności po uruchomieniu ETF Bitcoina – być może podobnie będzie z innymi kryptowalutami, w tym tokenem Chancer.

Następnie, oczywiście, jest Rezerwa Federalna, która prawdopodobnie już podniosła stopy procentowe lub przynajmniej ma zamiar to zrobić. Po przejściu na łagodniejszą politykę pieniężną, ryzykowne aktywa, takie jak kryptowaluty, czy w szczególności $CHANCER, mogą na tym skorzystać.

Odwiedź stronę Chancer tutaj, aby dowiedzieć się więcej o platformie, jej przedsprzedaży i sposobach zainwestowania w ten projekt.

Save