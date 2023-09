Ponieważ FTX oczekuje na zgodę na upłynnienie aktywów o wartości ponad 3,4 mld USD w celu zwrotu roszczeń, nastroje rynkowe mogą zmienić się na negatywne w obliczu znacznego spadku. Wśród kryptowalut, które mogą stanąć w obliczu nowej presji spadkowej, jest Solana (SOL), token, który upadła giełda kryptowalut posiada obecnie w ogromnych ilościach.

Ale co to oznacza dla Shiba Memu, nowej monety meme opartej na sztucznej inteligencji, która przekroczyła 2,6 mln USD w przedsprzedaży?

Solana i zrzut FTX – co się dzieje?

Copy link to section

Wiele altcoinów spadło w ten weekend, ponieważ rynek zareagował na pogłoski o zbliżającym się zrzucie FTX – szczególnie w przypadku Solany. Głównym punktem jest to, że FTX ma ubiegać się o zgodę sądu na likwidację aktywów o wartości 3,4 mld USD.

To właśnie ta perspektywa sprawia, że sprzedawcy dążą do dominacji. SOL przewodzi negatywnym nastrojom, ponieważ szerzy się FUD, że dłużnik FTX był przygotowany do pozbycia się milionów SOL, BTC, ETH, MATIC, APT, XRP i DOGE.

Ponieważ największą część stanowiła Solana, cena tokena straciła strefę buforową na poziomie 20 USD, osiągając w poniedziałek minima na poziomie 18 USD. Podczas gdy na całym rynku możliwy jest zrzut, a ceny mogą dalej spadać, wpływ prawdopodobnie będzie raczej powolnym spalaniem niż spadkiem.

Analitycy twierdzą, że FTX w rzeczywistości nie zlikwiduje wszystkich posiadanych SOL wartych miliony, ponieważ są one rzeczywiście stakowane i zablokowane. Okres nabywania uprawnień trwa do 2028 roku, co sugeruje, że presja na wyprzedaż utrzyma się dłużej, a SOL może mieć trudności z odzyskaniem szczytów z okresu hossy na poziomie 260 USD. Obecna cena Solany jest o 93% niższa od tego szczytu hossy.

Czym jest Shiba Memu?

Copy link to section

Shiba Memu to nowy projekt kryptowalutowy, który integruje sztuczną inteligencję i blockchain w celu stworzenia całkowicie samowystarczalnego systemu marketingowego. Inwestorzy entuzjastycznie nastawieni do kryptowalut i sztucznej inteligencji wykazali niezwykłe zainteresowanie projektem – co podkreśla wybuchowa przedsprzedaż, w której inwestorzy zgarnęli miliony natywnego tokena SHMU.

Interaktywny pulpit marketingowy AI projektu jest w fazie rozwoju i zostanie uruchomiony w pierwszym kwartale 2024 roku. Narzędzie to ma na celu przeniesienie Shiba Memu na wyższy poziom adopcji za pośrednictwem całodobowego systemu marketingowego obejmującego przetwarzanie języka naturalnego, analitykę predykcyjną i analizę nastrojów.

Dlaczego warto kupić Shiba Memu już dziś?

Copy link to section

Jako serce ekosystemu Shiba Memu, pulpit nawigacyjny pozwoli również inwestorom przekazywać opinie i sugestie, aby mieć szansę na zdobycie SHMU. Token pozwala również na stakowanie, co zwiększa potencjał, jaki inwestorzy widzą w zakupie tej monety meme już dziś.

Te i inne cechy uchwycone w białej księdze sprawiły, że inwestorzy reklamowali Shiba Memu jako jeden z niewielu tokenów do obserwowania w tym roku. Potencjał do zdetronizowania Dogecoina i Shiba Inu jest już dużym tematem rozmów, nawet gdy sentyment napędza cenę SHMU do 0,026650 USD.

Jeśli silna narracja na temat sztucznej inteligencji połączy się z prognozowanym wzrostem kryptowalut, to Shiba Memu może mieć szansę na wybuchowy debiut na rynku, podobny do tego, który miał miejsce w przypadku Shiba Inu, Pepe i innych memów. Wczesni inwestorzy mogą patrzeć na poziomy w regionie od 0,5 do 1 USD w następnym cyklu byków.

Dowiedz się więcej o Shiba Memu tutaj.

Save