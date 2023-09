Samotny metaświat po utracie aktywnych użytkowników Sandbox i Decentraland

Metaverse, jeden z filarów branży blockchain, stracił przyczepność w ciągu ostatnich kilku miesięcy wraz z kontynuacją krypto zimy. Większość flagowych platform Metaverse odnotowała dwucyfrowy spadek liczby użytkowników i tokenów. Podobnie firmy takie jak Meta Platforms, które stawiały na branżę, ograniczyły swoje ambicje.

Użytkownicy Sandbox i Decentraland spadają

Decentraland i The Sandbox to dwaj najwięksi gracze w branży Metaverse. Wartość rynkowa tokena SAND Sandbox wynosi ponad 599 milionów dolarów, podczas gdy token MANA firmy Decentraland jest wyceniany na 536 milionów dolarów. Token AXS firmy Axie Infinity ma kapitalizację rynkową wynoszącą 599 milionów dolarów. W szczytowym momencie wszystkie te tokeny były wyceniane na miliardy dolarów.

Z danych opublikowanych przez DappRadar wynika, że liczba osób korzystających z tych platform gwałtownie spadła. Na przykład Decentraland miał zaledwie 3,86 tys. unikalnych aktywnych portfeli (UAW) w ciągu ostatnich 30 dni, co stanowi wzrost o 108% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Liczba transakcji w sieci wzrosła o 63% do 72,80 tys., a saldo w jej inteligentnych kontraktach spadło do 15 mln dolarów.

Aktywność w The Sandbox była znacznie gorsza. UAW spadł o 26% do 3,29 tys., zaś liczba transakcji w ramach smart kontraktu spadła o 15% do 2,79 tys. Saldo inteligentnych kontraktów również spadło do 22,9 mln dolarów.

Dlatego można się spodziewać, że aktywność na platformach o wartości ponad 500 milionów dolarów będzie wyższa.

Tymczasem trendy NFT w Decentraland i The Sandbox nie są zachęcające. Jak pokazano poniżej, cena minimalna tej sprzedaży wykazuje tendencję spadkową, po osiągnięciu szczytu na początku tego roku. Cena minimalna jest definiowana jako najniższa cena NFT w danym momencie. W związku z tym niższa cena jest oznaką, że popyt jest nieco ograniczony.

Ceny MANA i SAND spadły

Prawdopodobnym powodem spadku aktywności w The Sandbox i Decentraland jest awaria ich natywnych tokenów. W czwartek notowania MANA wynosiły 0,28 USD, 95% poniżej najwyższego poziomu w historii.

Podobnie token SAND notowany był na najniższym w historii poziomie 0,28 USD, czyli 80% poniżej rekordowego poziomu. Dlatego też większość osób, które kupiły NFT w tych ekosystemach lub zdobyły nagrody, zaobserwowała spadek ich wartości.

W większości okresów aplikacje blockchain radzą sobie dobrze, gdy ceny kryptowalut rosną i odwrotnie. Na przykład cena minimalna NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) spadła wraz z osłabieniem Ethereum. Podobnie DeFi TVL na wszystkich platformach spadła wraz ze spadkiem cen kryptowalut.

