Odliczanie do przedsprzedaży Memeinator, gdy zbliża się koniec słabych memów

Dzisiejsza kapitalizacja rynkowa w wysokości 14 mld USD na rynku meme coinów jest imponująca dla sektora, który wynosił prawie 0 USD przed rozpoczęciem ostatniego cyklu byków. Dzienny wolumen obrotu waha się powyżej 390 mln USD, a Dogecoin, Shiba Inu i Pepe znajdują się na szczycie listy wyników.

Drogę na szczyt chce utorować sobie Memeinator, nowy token meme, który nie zawaha się unicestwić wszystkich słabeuszy, kształtując przyszłość świata monet meme. Ten przełomowy moment nadchodzi wraz z “Dniem Sądu”, przedsprzedażą Memeinatora, do której pozostało już tylko dziewięć dni.

Konkretnie, misja zacznie się, gdy natywny MMTR pojawi się 27 września.

“Dzień Sądu” nadchodzi do świata memów

Misją Memeinator jest powrót z przyszłości w celu uporządkowania bałaganu stworzonego przez oszukańcze projekty starające się skorzystać z trakcji obserwowanej w ciągu ostatnich kilku lat. Choć Memeinator będzie wykorzystywał szał memów, który doprowadził DOGE, SHIB i PEPE do miejsca, w którym znajdują się obecnie, jego celem jest prześcignięcie ich pod względem całkowitej dominacji.

Zanim do tego dojdzie, to małe tokeny upadną jako pierwsze, ponieważ sztuczna inteligencja pomaga “terminatorowi” wycelować w docelową kapitalizację rynkową na poziomie 1 mld USD. Przed tym jest bardzo oczekiwana przedsprzedaż, do której fani Terminatora 2, entuzjaści kryptowalut i łowcy klejnotów mogą uzyskać dostęp tutaj.

Czym jest Memeinator?

Memeinator to moneta memowa zaprojektowana, aby przynieść swojej społeczności coś więcej niż tylko szum, który napędzał wiele obecnych notowań na rynku memów. Obiecując token ekonomiczny zasilany przez MMTR i wykorzystujący sztuczną inteligencję, posiadacze będą mieli więcej pod względem dominującej platformy, w tym gry.

Jak zauważono w mapie drogowej projektu, głównym celem będzie pozbycie się z rynku wszystkiego, co jest bezużyteczne pod względem oferty memów. Oprócz technologii blockchain, Memeinator wykorzysta sztuczną inteligencję za pośrednictwem API Twittera i technologii OpenAI. Są to działające platformy, które zwiększają atrakcyjność Memeinator jako projektu skoncentrowanego na osiąganiu realistycznych celów, a nie na gruntowaniu rynku tak wieloma rzeczami tylko po to, by nic nie dostarczyć.

MMTR to token ERC-20 o łącznej podaży 1 mld – z czego 62,5% zostało przydzielone do przedsprzedaży. Inwestorzy będą mieli możliwość zakupu MMTR w 29 etapach, gdy sprzedaż rozpocznie się 27 września.

Na razie pierwsi chętni dołączają do listy oczekujących za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.

Czy warto dziś kupić Memeinatora?

Sama kryptowaluta cieszy się dziś tak dużym zainteresowaniem, a napływ głównych graczy rynku inwestycyjnego do przestrzeni napędza świeży optymizm. Wraz z rozkwitem nastrojów wokół ostatecznego zatwierdzenia spotowych funduszy ETF na rynku amerykańskim, na rynek monet meme napłynęła kaskada miłości. Jednak głównym katalizatorem memów pozostają oszałamiające zwroty, których świadkami byli tacy gracze jak Pepe (PEPE).

Wiele memów o niskiej kapitalizacji gwałtownie wzrosło wraz z PEPE, osiągając szczyt w kwietniu i maju z kilkoma trzycyfrowymi zyskami. Memeinator, który już wykazuje oznaki podobnej trajektorii do Pepe, może wyprzedzić rywali, ponieważ analitycy prognozują nową szalejącą hossę w branży.

Dzięki sztucznej inteligencji wykonującej ciężką pracę marketingu MMTR poprzez analizę nastrojów, środowisko wirusowe może zobaczyć, jak token wspina się na szczyt. Przedsprzedaż oferuje wczesnym inwestorom szansę na dodanie swoich pozycji, z możliwością uzyskania zdumiewających zwrotów.

Nie wynika to tylko z tego, co oferuje Memeinator, ale także z oczekiwanej trakcji kryptowalut i sztucznej inteligencji – dwóch silnych narracji w dzisiejszym świecie inwestycji.

Więcej o projekcie i przedsprzedaży można dowiedzieć się na kanałach społecznościowych Memeinatora oraz na jego stronie internetowej.

