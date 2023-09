Zamknij oczy i cofnij się na chwilę do kwietnia 2023 roku – wydaje się, że w przestrzeni kryptowalutowej rozpętało się piekło, a inwestorzy starają się chronić swoje ciężko zarobione pieniądze.

Ale jest wśród nich jedna grupa z największym uśmiechem na twarzy. W głębi duszy wiesz, że jest to stado, które zainwestowało w PEPE – monetę meme, która przeciwstawiła się szerszemu trendowi i wzrosła o ponad 250%.

Teraz otwórz oczy i wróć do rzeczywistości, w której przegapiłeś tę okazję!

Ale nie róbmy sobie z tego nadziei i zamiast tego skupmy się na dobrych wiadomościach, że rynek memów właśnie powitał nowego członka rodziny z potencjałem na ogromne wzrosty w nadchodzących miesiącach.

Save

Nazywa się Memeinator. Tak, zgadza się – podobnie jak Terminator, tylko fajniejszy i z potencjałem do zarabiania pieniędzy.

Krótkie wprowadzenie do Memeinatora

Copy link to section

Monety Meme z pewnością mogą być lukratywnymi inwestycjami, ale są również podatne na więcej oszustw – utrapienie, które Memeinator chce naprawić na dobre.

Projekt wykorzystuje blockchain i sztuczną inteligencję, aby analizować internet i szukać wielu słabych monet, które może zdominować w swoim dążeniu do zdominowania przestrzeni memów.

I to jest pierwsze słowo kluczowe, które gwarantuje inwestycję: AI.

Statista prognozuje, że rynek sztucznej inteligencji wzrośnie około dziesięciokrotnie do końca tej dekady – i ten gwałtowny wzrost prawdopodobnie nie przyniesie korzyści tylko gigantom, takim jak Microsoft i Nvidia. Podmioty takie jak Memeinator mogą równie dobrze na tym skorzystać.

Memeinator ma rozpocząć przedsprzedaż 27 września. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową tutaj.

Przedsprzedaż Memeinator (MMTR) tuż za rogiem

Copy link to section

Memeinator lub “MMTR” ma kosztować 0,01 USD na początku przedsprzedaży i 0,0485 USD na jej koniec. Przekłada się to na oszałamiający 132% zwrot z inwestycji od samego początku.

Po zakończeniu przedsprzedaży zespół stojący za MMTR planuje umieścić go na znanych giełdach kryptowalut, które w przeszłości służyły wielu monetom jako znaczący katalizator dalszej aprecjacji cen.

Podsumowując, jest to całkowicie kwestia popytu. Im jest go więcej, tym większe jest prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostów. W tym celu warto wspomnieć, że Memeinator przyciągnął już tysiące rejestracji – lub innymi słowy – obraz popytu wygląda już dość kolorowo, a projekt ma plany agresywnego marketingu i brandingu, aby jeszcze bardziej poszerzyć grono odbiorców.

Należy zauważyć, że MMTR znajduje się w samym sercu rynku monet meme, który w 2020 roku nie był wart nic, osiągnął wartość 20 mld USD w 2022 roku i 36 mld USD w zeszłym miesiącu. Jest to rodzaj szybkiego wzrostu, z którego Memeinator może skorzystać.

Odwiedź stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji na temat projektu, który ma na celu zniszczenie słabszych monet memów i ostatecznie osiągnięcie kapitalizacji rynkowej w wysokości 1,0 miliarda dolarów.

Czy MMTR jest w jakiś sposób powiązany z Bitcoinem?

Copy link to section

Mem czy nie, MMTR jest kryptowalutą w swoim rdzeniu, co oznacza, że może odnieść korzyści, jeśli Bitcoin wzrośnie w nadchodzących miesiącach.

Ta potencjalna korelacja czyni ją jeszcze bardziej interesującą, biorąc pod uwagę, że istnieje wiele sprzyjających czynników, które mogą wkrótce odblokować kolejną fazę wzrostu BTC. Na początku tego tygodnia analityk kryptowalutowy Trader Tardigrade stwierdził, że największa kryptowaluta na świecie zmierza w kierunku 46,000 USD – czyli wzrośnie aż o 80%.

Pomimo ciągłych napadów złości ze strony amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, wielu spodziewa się, że organ regulacyjny ostatecznie zatwierdzi Spotowy ETF Bitcoina. Nawet Jay Clayton – jej były przewodniczący zgodził się niedawno w wywiadzie, że zatwierdzenie było nieuniknione.

Jest to istotne, ponieważ fundusz giełdowy prawdopodobnie przyciągnie kapitał instytucjonalny do Bitcoina, co może wywrzeć presję na wzrost jego ceny. Wreszcie, Rezerwa Federalna jest tuż u progu ogłoszenia, że skończyła z podnoszeniem stóp procentowych – co miejmy nadzieję zwiększy zainteresowanie bardziej ryzykownymi aktywami, takimi jak kryptowaluty, a być może w szczególności Memeinator.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz bardziej szczegółowo poznać Memeinator (MMTR).

Save