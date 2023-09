Cena Jasmy Coin rośnie wraz ze wzrostem liczby otwartych pozycji, stosunku długich do krótkich pozycji

W czwartek cena Jasmy Coin przeciwstawiła się grawitacji, w związku z utrzymującymi się obawami dotyczącymi jastrzębiej polityki Rezerwy Federalnej. Moneta o małej kapitalizacji podskoczyła do maksimum na poziomie 0,0038 dolara, najwyższego poziomu od 9 września. Wzrosła nawet wtedy, gdy cena Bitcoina spadła poniżej 27 000 dolarów, a amerykańskie i europejskie akcje cofnęły się.

Nie jest jasne, dlaczego token Jasmy odbił się w piątek, mimo że nadal utrzymywały się obawy dotyczące jastrzębiej polityki Fed. Bank w swojej środowej decyzji zdecydował o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie w przedziale 5,25%-5,50%. Jednak po jastrzębiej pauzie pojawił się wykres punktowy, który przewidywał kolejną podwyżkę stóp procentowych jeszcze w tym roku.

Spojrzenie na rynki kontraktów terminowych pokazało, że otwarte pozycje Jasmy’ego wzrosły do ponad 9,25 miliona dolarów, najwyższego poziomu od 14 sierpnia. W ciągu ostatnich 24 godzin wzrosły o prawie 80%. Większość tego zainteresowania pochodziła od Binance, a następnie Bybit, Bitget i Kraken.

Jasmy otwarte zainteresowanie

Otwarte zainteresowanie kontraktami futures jest ważnym wskaźnikiem na rynku finansowym, ponieważ odzwierciedla liczbę kontraktów futures posiadanych przez inwestorów. Umowy te nie zostały zamknięte, nie wygasły ani nie zostały wykorzystane. Wyższe oprocentowanie kontraktów futures jest zwyżką dla kryptowalut i innych aktywów.

Po pierwsze, kontrakty futures to finansowe instrumenty pochodne, w ramach których ludzie zgadzają się kupić lub sprzedać składnik aktywów w ustalonym terminie w przyszłości po ustalonej cenie. Różnica między kontraktami futures a opcjami polega na tym, że w przypadku opcji inwestorzy nie mają obowiązku kontynuowania transakcji.

Kolejną pozytywną rzeczą dla Jasmy’ego jest rosnący stosunek pozycji długich do krótkich. We wtorek wskaźnik spadł do 0,583, a obecnie wzrósł do 0,9186. Oznacza to, że więcej inwestorów zajmuje pozycję długą na monetę.

Stosunek Jasmy długi/krótki

