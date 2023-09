Kryptowaluty meme są siłą, z którą należy się liczyć. Nawet przy przedłużającej się bessie, wielkość rynku osiągnęła dwuletni szczyt w 2023 roku. Na dzień 23 sierpnia skumulowany obrót memami osiągnął niewiarygodny poziom 36 mld USD. No i zgadnijcie co? To ogromny skok w porównaniu z rynkiem, który w 2020 roku był wart praktycznie 0 USD. A jeśli Wasze przypuszczenia są tak dobre jak moje, rynek tokenów meme stanie się jeszcze lepszy. Memeinator (MMTR) wchodzi na ten rynek z takim przekonaniem. Jednak w przeciwieństwie do swoich poprzedników, Memeinator jest futurystyczny, podróżując z powrotem z 2077 roku. W związku z tym rozumie, jakie memy muszą przetrwać, gdy rynek oddziela ziarna od plew. Omówiliśmy te szczegóły na 7 dni przed otwarciem przedsprzedaży i rozszyfrowaliśmy, dlaczego lista oczekujących rośnie.

Czym jest Memeinator?

Copy link to section

27 września świat powita idealistyczny i nowatorski projekt kryptowalutowy oparty na sztucznej inteligencji. Token Memeinator (MMTR) zadebiutuje na rynku i zmierzy się z rywalami, którzy spali zbyt długo.

Memeinator to token, który stara się wykorzystać manię memów i sztucznej inteligencji i stać się bezlitosnym przeciwnikiem dla swoich słabych rywali. Jak widzieliśmy w przeszłości, niektóre memy stawały się jednodniowymi cudami, ale nie udawało im się utrzymać tempa. Memeinator wykorzystuje sztuczną inteligencję do walki z rywalami, którzy nie spełniają oczekiwań lub nie oferują futurystycznych perspektyw.

Pod hasłem “Przetrwanie Twojego mema nie zależy od Ciebie. Wszystko zależy ode mnie”, nadszedł czas Memeinatora. Projekt zainwestuje znaczne środki w budowanie marki, dzięki czemu stanie się głównym tematem rozmów online. Jest to poważny krok, aby spełnić obietnicę mema i stać się wirusowym i potężnym.

Save

Jaka jest propozycja wartości Memeinatora?

Copy link to section

Z ponad 1000 rejestracji w ciągu pierwszych 20 minut od uruchomienia strony, Memeinator podbił serca wielu osób. To tylko zarys tego, czego można się spodziewać podczas 29-etapowej przedsprzedaży i po uruchomieniu tokena. Patrząc na białą księgę projektu, można się wiele spodziewać po projekcie AI.

Memeinator nie jest tak nieprzyjazny, jak mogłoby się wydawać. Warstwa sztucznej inteligencji może wprowadzać do gry nowe, wysokiej jakości tokeny meme. W ten sposób projekt ma realną użyteczność w pokazywaniu światu, co oznaczają wysokiej jakości memy.

Memeinator wykorzysta również istniejące i najnowocześniejsze technologie z korzyścią dla swojej społeczności. Wykorzysta API Twittera i OpenAI, aby osiągnąć swoje cele i stworzyć użyteczność wokół istniejących produktów.

Ponadto uruchomienie gry Memeinator po zakończeniu przedsprzedaży urozmaica to, co może być naprawdę niszczycielskim projektem meme. Epicka gra będzie zawierać pełne napięcia bitwy, w których gracze będą walczyć z wrogimi memami. Gra nie tylko rozszerza użyteczność projektu, ale może również zwiększyć bazę użytkowników i odblokować wartość MMTR.

Jak atrakcyjna jest inwestycja w Memeinator?

Copy link to section

Kiedy myślimy o monetach meme, zawsze pojawiają się potężne nazwy. Można tu wymienić choćby Dogecoina, który powstał jako żart, ale obecnie znajduje się wśród 10 najlepszych kryptowalut. Można też pomyśleć o ponad 10,000 zysku osiągniętym przez $PEPE, który wywołał falę w całym sektorze memów.

Wzrost wartości Dogecoina i PEPE oznacza, że przestrzeń memów ma przed sobą wielką szansę. Podążając za swoimi poprzednikami i wzmacniając je pod kątem sztucznej inteligencji, Memeinator może być szansą, której nigdy nie można przegapić. Notowanie tak potężnego tokena może z dnia na dzień uczynić z niego miliardera i sprawić, że stanie się on powszechnie znanym memem. W rzeczywistości zespół Memeinator dąży do osiągnięcia kapitalizacji rynkowej w wysokości 1 mld USD i notowania na wiodących giełdach.

Dla wczesnych inwestorów, początkowe 0,01 USD to okazja dla tokena, który ma być wyceniany na 0,0485 USD na koniec przedsprzedaży. Oznacza to, że inwestycja wzrośnie o 132% jeszcze przed debiutem na giełdach.